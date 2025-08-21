Tenzro та створення фундаменту для надійного та децентралізованого ШІ

Ключові висновки

Tenzro забезпечує безпечну, відповідну вимогам і необхідну інфраструктуру для впровадження децентралізованого ШІ в урядах, компаніях і регульованих галузях.

Він працює завдяки особливому поєднанню безпеки на апаратному рівні, обчислень, які можна перевірити, та пост-квантової криптографії. Це допомагає йому виділятися серед конкурентів.

Компанія вже має реальні пілотні проекти у сфері кліматичного фінансування, культурних досліджень та верифікації ШІ на підприємствах.

Ця інфраструктура існує не лише в теорії, вона ефективно працює.

За останні три роки штучний інтелект змінив те, як люди працюють і навіть взаємодіють один з одним. Однак, якою б потужною не була (і стала) ця технологія, ШІ все ще бракує деяких дуже важливих аспектів.

Це, зокрема, довіра та дотримання норм. Приватні особи, юридичні особи і навіть уряди потребують розумного ШІ, який відповідає регуляторним стандартам.

Це місце, де Тендро з’являється Tenzro. Як ця нова платформа працює як інфраструктурна основа для децентралізованого ШІ? Давайте дізнаємося.

Переосмислення ШІ з нуля

Tenzro поєднує в собі кілька передових аспектів, таких як розподілені обчислення та блокчейн-розрахунки, щоб гарантувати, що ШІ можна впроваджувати з упевненістю. На платформі вже реалізуються проекти в таких сферах, як фінансування клімату, токенізація реальних активів і дослідження культури. Tenzro не просто дає обіцянки, вона вже демонструє, як безпечний ШІ може перейти з креслярської дошки в реальність.

Більшість компаній, що займаються ШІ, зосереджуються на таких додатках, як чат-боти та інструменти автоматизації. Однак Tenzro йде іншим шляхом. Вона створює базовий рівень, який дозволяє ШІ безпечно працювати в середовищах Defi.

Структура компанії побудована на кількох стовпах, серед яких:

Апаратна перевірка для довіри на найглибшому рівні

для довіри на найглибшому рівні Спеціальні протоколи консенсусу , створені для роботи з розподіленими робочими навантаженнями ШІ

, створені для роботи з розподіленими робочими навантаженнями ШІ Пост-квантова криптографія для захисту від майбутніх загроз

для захисту від майбутніх загроз Архітектура нульової довіри для безпечної міграції даних з хмарних кластерів на пристрої користувачів

Вирішуючи проблему інфраструктури штучного інтелекту, Tenzro гарантує, що штучний інтелект може масштабуватися в декількох галузях, особливо в тих, де дотримання вимог і підзвітність не підлягають обговоренню.

Вирішення проблеми заземлення ШІ

ШІ може бути дуже потужним, коли використовується для розпізнавання образів. Однак він має тенденцію боротися з тим, що дослідники називають “проблемою заземлення” . Уявіть собі проблему заземлення як аспект ШІ, який заважає йому осмислено розуміти реальний світ, одночасно вписуючись у контекст.

Tenzro Labs вирішує цю проблему безпосередньо за допомогою досліджень, які охоплюють такі сфери, як

Екологічні дані та екосистема

Поведінка та психологія тварин

Людське пізнання та прийняття рішень

Мистецтво та культурні знання

Tenzro створює інструменти для збору та кодування знань з різних галузей. Таким чином, вона прагне зробити ШІ не просто розумнішим, але й по-справжньому заснованим на реальності. Це неодмінно вплине на галузі, які так чи інакше покладаються на надійний, контекстний ШІ: чи то агентства з моніторингу навколишнього середовища, чи то креативні індустрії.

Реальні програми в дії

Tenzro – це не просто дослідницький проект. Він виконує реальні розгортання, поки ми говоримо. Ось кілька цікавих прикладів:

Моніторинг мангрових заростей Абу-Дабі

Tenzro використовує периферійне обладнання на графічних процесорах і наземні датчики, щоб продемонструвати аналіз штучного інтелекту в режимі реального часу для перевірки вуглецевих кредитів. Крім того, транзакції здійснюються в Canton Network таким чином, щоб продемонструвати, як кліматичне фінансування може отримати вигоду від ШІ та даних, що піддаються перевірці.



Tenzro використовує периферійне обладнання на графічних процесорах і наземні датчики, щоб продемонструвати аналіз штучного інтелекту в режимі реального часу для перевірки вуглецевих кредитів. Крім того, транзакції здійснюються в Canton Network таким чином, щоб продемонструвати, як кліматичне фінансування може отримати вигоду від ШІ та даних, що піддаються перевірці. Болі-бухгалтерія для токенізованих активів

Болі-реєстр був створений засновниками Tenzro і поєднує в собі ШІ, що перевіряється в реальному часі, і токенізацію RWA. Цей реєстр забезпечує роботу економіки Boli і показує, як токенові економіки можуть використовувати верифікацію ШІ для забезпечення довіри і дотримання вимог.



Болі-реєстр був створений засновниками Tenzro і поєднує в собі ШІ, що перевіряється в реальному часі, і токенізацію RWA. Цей реєстр забезпечує роботу і показує, як токенові економіки можуть використовувати верифікацію ШІ для забезпечення довіри і дотримання вимог. Підприємницькі та культурні проекти

Tenzro також брав участь у творчих проектах, таких як робота зі штучним інтелектом “Стати Ван Гогом”, а також сценарій, в якому державне підприємство використовувало стек Tenzro для перевірки транзакцій.

Ці пілотні проекти показують, що бачення Tenzro не є лише теоретичним. Воно проходить випробування в декількох середовищах, включаючи уряд та підприємства.

Безпека та комплаєнс урядового рівня

Однією з найсильніших переваг Tenzro є її орієнтація на регульовані галузі. Уряди та установи в усьому світі не можуть ризикувати, впроваджуючи неперевірений ШІ. Tenzro має вбудовані фреймворки для дотримання нормативних вимог і позиціонує себе як постачальника інфраструктури штучного інтелекту в чутливих середовищах.

Інтеграція цих технологій гарантує, що кожен процес штучного інтелекту можна відстежити і перевірити, перш ніж йому можна буде довіряти. Це особливо цінно в таких галузях, як фінанси, моніторинг клімату, охорона здоров’я та державна інфраструктура.

Чому Tenzro виділяється?

З роками штучний інтелект, ймовірно, набуде більшого поширення. А поки це відбувається, Tenzro лідирує, забезпечуючи безпечний і децентралізований базовий рівень майбутнього.

Цей рівень гарантує, що ШІ можна перевірити, що він відповідає вимогам і ґрунтується на реальних знаннях. Tenzro закладає основу для наступної ери інтелектуальних ШІ, які не тільки безпечні, але й заслуговують на довіру.