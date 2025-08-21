Tenzro та створення фундаменту для надійного та децентралізованого ШІ

Ключові висновки
- Tenzro забезпечує безпечну, відповідну вимогам і необхідну інфраструктуру для впровадження децентралізованого ШІ в урядах, компаніях і регульованих галузях.
- Він працює завдяки особливому поєднанню безпеки на апаратному рівні, обчислень, які можна перевірити, та пост-квантової криптографії. Це допомагає йому виділятися серед конкурентів.
- Компанія вже має реальні пілотні проекти у сфері кліматичного фінансування, культурних досліджень та верифікації ШІ на підприємствах.
- Ця інфраструктура існує не лише в теорії, вона ефективно працює.
За останні три роки штучний інтелект змінив те, як люди працюють і навіть взаємодіють один з одним. Однак, якою б потужною не була (і стала) ця технологія, ШІ все ще бракує деяких дуже важливих аспектів.
Це, зокрема, довіра та дотримання норм. Приватні особи, юридичні особи і навіть уряди потребують розумного ШІ, який відповідає регуляторним стандартам.
Це місце, де Тендро з’являється Tenzro. Як ця нова платформа працює як інфраструктурна основа для децентралізованого ШІ? Давайте дізнаємося.
Переосмислення ШІ з нуля
Tenzro поєднує в собі кілька передових аспектів, таких як розподілені обчислення та блокчейн-розрахунки, щоб гарантувати, що ШІ можна впроваджувати з упевненістю. На платформі вже реалізуються проекти в таких сферах, як фінансування клімату, токенізація реальних активів і дослідження культури. Tenzro не просто дає обіцянки, вона вже демонструє, як безпечний ШІ може перейти з креслярської дошки в реальність.
Більшість компаній, що займаються ШІ, зосереджуються на таких додатках, як чат-боти та інструменти автоматизації. Однак Tenzro йде іншим шляхом. Вона створює базовий рівень, який дозволяє ШІ безпечно працювати в середовищах Defi.
Структура компанії побудована на кількох стовпах, серед яких:
- Апаратна перевірка для довіри на найглибшому рівні
- Спеціальні протоколи консенсусу, створені для роботи з розподіленими робочими навантаженнями ШІ
- Пост-квантова криптографія для захисту від майбутніх загроз
- Архітектура нульової довіри для безпечної міграції даних з хмарних кластерів на пристрої користувачів
Вирішуючи проблему інфраструктури штучного інтелекту, Tenzro гарантує, що штучний інтелект може масштабуватися в декількох галузях, особливо в тих, де дотримання вимог і підзвітність не підлягають обговоренню.
Вирішення проблеми заземлення ШІ
ШІ може бути дуже потужним, коли використовується для розпізнавання образів. Однак він має тенденцію боротися з тим, що дослідники називають “проблемою заземлення” . Уявіть собі проблему заземлення як аспект ШІ, який заважає йому осмислено розуміти реальний світ, одночасно вписуючись у контекст.
Tenzro Labs вирішує цю проблему безпосередньо за допомогою досліджень, які охоплюють такі сфери, як
- Екологічні дані та екосистема
- Поведінка та психологія тварин
- Людське пізнання та прийняття рішень
- Мистецтво та культурні знання
Tenzro створює інструменти для збору та кодування знань з різних галузей. Таким чином, вона прагне зробити ШІ не просто розумнішим, але й по-справжньому заснованим на реальності. Це неодмінно вплине на галузі, які так чи інакше покладаються на надійний, контекстний ШІ: чи то агентства з моніторингу навколишнього середовища, чи то креативні індустрії.
Реальні програми в дії
Tenzro – це не просто дослідницький проект. Він виконує реальні розгортання, поки ми говоримо. Ось кілька цікавих прикладів:
- Моніторинг мангрових заростей Абу-Дабі
Tenzro використовує периферійне обладнання на графічних процесорах і наземні датчики, щоб продемонструвати аналіз штучного інтелекту в режимі реального часу для перевірки вуглецевих кредитів. Крім того, транзакції здійснюються в Canton Network таким чином, щоб продемонструвати, як кліматичне фінансування може отримати вигоду від ШІ та даних, що піддаються перевірці.
- Болі-бухгалтерія для токенізованих активів
Болі-реєстр був створений засновниками Tenzro і поєднує в собі ШІ, що перевіряється в реальному часі, і токенізацію RWA. Цей реєстр забезпечує роботу економіки Boli і показує, як токенові економіки можуть використовувати верифікацію ШІ для забезпечення довіри і дотримання вимог.
- Підприємницькі та культурні проекти
Tenzro також брав участь у творчих проектах, таких як робота зі штучним інтелектом “Стати Ван Гогом”, а також сценарій, в якому державне підприємство використовувало стек Tenzro для перевірки транзакцій.
Ці пілотні проекти показують, що бачення Tenzro не є лише теоретичним. Воно проходить випробування в декількох середовищах, включаючи уряд та підприємства.
Безпека та комплаєнс урядового рівня
Однією з найсильніших переваг Tenzro є її орієнтація на регульовані галузі. Уряди та установи в усьому світі не можуть ризикувати, впроваджуючи неперевірений ШІ. Tenzro має вбудовані фреймворки для дотримання нормативних вимог і позиціонує себе як постачальника інфраструктури штучного інтелекту в чутливих середовищах.
Інтеграція цих технологій гарантує, що кожен процес штучного інтелекту можна відстежити і перевірити, перш ніж йому можна буде довіряти. Це особливо цінно в таких галузях, як фінанси, моніторинг клімату, охорона здоров’я та державна інфраструктура.
Чому Tenzro виділяється?
З роками штучний інтелект, ймовірно, набуде більшого поширення. А поки це відбувається, Tenzro лідирує, забезпечуючи безпечний і децентралізований базовий рівень майбутнього.
Цей рівень гарантує, що ШІ можна перевірити, що він відповідає вимогам і ґрунтується на реальних знаннях. Tenzro закладає основу для наступної ери інтелектуальних ШІ, які не тільки безпечні, але й заслуговують на довіру.