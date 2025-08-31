Stellar (XLM) може впасти до $0,33 перед тим, як досягти відскоку на $1

Ключові висновки

Ціна XLM впала на 11% за місяць і зараз знаходиться біля крихкої підтримки.

Соціальне домінування впало майже на 70%, що пов’язано з минулими виправленнями.

“Смертельний хрест”, що насувається, може підштовхнути XLM до $0,24, якщо бики не повернуться на ключові рівні.

Ціна XLM останнім часом перебуває під сильним тиском, незважаючи на зростання на загальному ринку. У той час як біткойн та інші альткоїни зростали в серпні, зі Stellar все було навпаки.

За останній місяць XLM впав на 11%, а лише за останні 24 години – ще на 4,2%. Це падіння було гіршим, ніж загальне падіння ринку на 2%. Це викликає питання серед трейдерів про те, чи можливе відновлення.

Крах соціального домінування свідчить про слабкість

Одним з найсильніших тривожних сигналів для Stellar є зниження його соціального домінування. Ця метрика відстежує, яка частина загальної криптовалютної дискусії зосереджена на конкретному токені.

У Stellar цей показник впав з 1,71% в середині липня до 0,51% сьогодні. Це майже 70% падіння менш ніж за два місяці. Історія показує, що падіння соціального домінування, як правило, супроводжується корекцією цін.

На початку цього року подібне зменшення кількості балачок відбулося перед 30% падінням ціни XLM з $0,35 до $0,25. Тим не менш, трейдери уважно стежать за тим, чи не повториться історія.

Хрест смерті, що насувається, додає “ведмежого” настрою

Технічні графіки зараз посилюють ведмежу картину. Згідно з 4-годинним таймфреймом, 50-денна експоненціальна змінна середня (EMA) ось-ось перетнеться нижче 100-денної EMA. Трейдери називають це “смертельним хрестом”, який має кілька історичних наслідків для ціни активу.

Цей кросовер вказує на те, що короткострокова сила биків ослабла порівняно з довгостроковим трендом. Коли це відбувається під час слабкості ринку, це часто призводить до більш різкого падіння. Для Stellar підтвердження цього кросовера підтвердило б ведмежі сигнали від соціального домінування.

Наближення смертельного хреста на XLM загрожує ціновими діями | Джерело TradingView

На момент написання статті ціна XLM наразі торгується на рівні $0,39, трохи вище слабкої підтримки на рівні $0,38. Якщо цей рівень не вдасться подолати, наступна підтримка буде на рівні $0,36. Варто зазначити, що ці підтримки щільно згруповані, що робить їх вразливими.

Коли підтримки розташовані так близько одна до одної, будь-які сильні рухи можуть пробити кілька рівнів одночасно. Якщо це станеться, ціна може впасти до $0,24. Це означатиме корекцію майже на 40% від поточного рівня.

Бичачий сценарій все ще на столі

Незважаючи на ведмежий трепет, деякі аналітики вважають, що є місце для розвороту. Моделі графіків вказують на те, що формується “хрест смерті”. Однак, якщо певні рівні утримаються, то розворотна фігура “голова і плечі” може призвести до прориву.

Підтримка становить майже $0,36 і знаходиться на рівні корекції Фібоначчі 0,618. Структура може бути завершена, якщо ціна опуститься в цю зону і утримається. Підтверджений прорив вище $0,50 відкриє цілі на $0,62, $0,82, $0,94 та $1,10.

Однак, для того, щоб цей бичачий сценарій сформувався, Stellar повинен відновити опір на рівні $0,43-$0,45. Якщо цього не станеться, ведмеді, швидше за все, візьмуть ціни під свій контроль.

Алі закликає до ще одного занурення перед відскоком | Джерело X

Такі аналітики, як Алі Мартінес, вважають, що бики все ще контролюють ситуацію. Однак ведмедям, можливо, доведеться взяти контроль на себе на деякий час. Аналітик на X припустив, що Stellar може знадобитися останнє падіння до $0,33. Після цього очікується відскок до позначки $1.

Індикатори показують змішані сигнали

Індикатори імпульсу малюють більш нейтральну картину. Наприклад, Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 44. Це означає, що він трохи нижче середньої точки 50.

Це вказує на те, що хоча імпульс слабкий, XLM ще не перепроданий. Падіння до 30 вкаже на посилення продажів, в той час як поштовх вище 50 може свідчити про повернення покупців.

Індикатор MACD також знаходиться біля нейтрального рівня, зі значеннями близькими до нуля. Це свідчить про консолідацію, хоча висхідний хрест може вказувати на послаблення ведмежого тиску.