SEI спостерігає сплеск цін після подачі заявок від 21Shares на спотовий SEI ETF

Ключові моменти:

Ціна SEI підскочила до $0,31, а потім знову впала до $0,29 після того, як 21Shares подала заявку на спотовий SEI ETF до SEC.

Аналітики бачать короткострокову мету в $0,345 і довгострокові прогнози до $1.

Незважаючи на подачу заявки, SEI стикається з інтенсивним тиском з боку продавців як на спотовому, так і на ф’ючерсному ринках.

Ціна SEI зросла до $0,31 29 серпня після того, як 21Shares подала заявку на створення спотового SEI ETF до Комісії з цінних паперів та бірж США. Ця заява відновила інтерес до альткоїна, який нещодавно впав до позначки $0,28.

Очікується, що це подання принесе позитивні зміни в мережу SEI. Вона наближає токен до інституційного прийняття.

Чому SEI ETF може змінити правила гри

По-перше, спотовий SEI ETF буде відслідковувати базовий курс CF SEI до долара і відображати цінову поведінку токена. Згідно з заявкою, Coinbase Custody буде виконувати функції зберігача. Крім того, фонд буде працювати як пасивний продукт без кредитного плеча або деривативів.

21 Shared файли для нового Sei ETF | Джерело: X

Ще однією привабливою особливістю є можливість включення винагороди за стейкінг. Якщо це буде схвалено, частина SEI в ETF може принести інвесторам ще більший дохід за рахунок стейкінгу. Однак спонсор повинен переконатися, що не існує жодних юридичних чи податкових ризиків.

Останнім часом SEC з обережністю ставиться до функцій стейкінгу в ETF. Спотовий Ethereum-продукт Grayscale зі схожими функціями все ще чекає на схвалення, і рішення очікується до жовтня. SEI ETF, ймовірно, зіткнеться з тими ж проблемами, але ситуація виглядає сприятливою.

Аналітики очікують прориву ціни SEI

Ринкові аналітики оптимістично налаштовані щодо SEI. Алі Мартінес підкреслив, що поки індекс SEI тримається вище $0,288, він може піднятися до $0,345 в короткостроковій перспективі.

Інші вважають, що SEI може переглянути свій максимум 2024 року в $0,70, якщо сила продовжить зростати. Мартінес також зазначив в окремому пості, що тижневе закриття вище $0,38 може відправити $SEI прямісінько до $1.

Алі каже, що SEI має силу досягти $1, в залежності від його щотижневого закриття | Джерело X

Sei має сильні фундаментальні показники, які підтримують цю цінову дію. У червні криптовалюта продемонструвала 368% стрибок у доходах від комісійних, а її TVL підскочила до $611 млн.

Ведмежий тиск затьмарює короткострокові перспективи

Незважаючи на оптимізм, SEI намагається привернути увагу покупців. Наприклад, дані Coinalyze вказують на те, що обсяг продажу вже дев’ять днів поспіль перевищує обсяг купівлі.

29 серпня обсяг продажу SEI склав $32,59 млн проти $26,8 млн купівлі. Це призвело до від’ємної дельти в розмірі майже -6 мільйонів. Цей постійний тиск з боку продавців став якорем для ціни SEI, який повернув її до $0,28 на момент публікації.

Настрої на ф’ючерсному ринку стають ведмежими

Ф’ючерсний ринок також показує, що довіра до SEI зменшується. Наприклад, дані Coinglass показують, що за останні кілька місяців відкритий інтерес знизився з $63 млн до $54 млн (на $9 млн).

Відкритий інтерес до SEI останнім часом знижується | Джерело: Coinglass

Це свідчить про те, що трейдери закривають позиції. Водночас, агрегована ставка фінансування на біржах впала до -0,01%. Вона демонструє нахил до коротких позицій. Це свідчить про те, що трейдери очікують подальшого зниження цін найближчим часом.

Хоча реєстрація 21Shares ETF привернула увагу до SEI, короткострокова ціна токена все ще перебуває під тиском. Якщо ETF створить сильніші притоки для активу, SEI може відскочити до $0,34 і навіть повторно протестувати вищі рівні.

Однак, якщо ведмежі настрої продовжаться як на спотовому, так і на ф’ючерсному ринках, SEI може мати труднощі з утриманням своїх позицій. Трейдерам слід слідкувати за рівнем $0,288 як найважливішим рівнем підтримки, в той час як $0,345 є наступним рівнем опору, який може бути пробитий.