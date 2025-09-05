Robinhood додає Toncoin до лістингу в США, оскільки обсяг торгів зростає

Ключові висновки

Robinhood тепер підтримує торгівлю Toncoin в США, випередивши Coinbase

Обсяг торгів Toncoin зріс на 60% завдяки інституційній підтримці Verb Technology

Блокчейн, пов’язаний з Telegram, стає все більш популярним і ліквідним

Robinhood додала Toncoin (TON) на свою американську криптовалютну платформу. Американські роздрібні інвестори тепер мають прямий доступ до The Open Network.

Лістинг відбувся 28 серпня і є частиною зусиль Robinhood, спрямованих на розширення лінійки цифрових активів. Нещодавно платформа представила інші альткоїни, включаючи SUI, FLOKI, ONDO та PENGU.

Зростання тонкоїна після лістингу Robinhood

Цей крок робить Robinhood однією з перших великих американських платформ, яка розмістила Toncoin. Платформа також випередила свого більшого конкурента, Coinbase, який ще не додав спотову торгівлю TON.

Роздрібні інвестори вважають, що новий лістинг означає більше торгових можливостей і доступ до однієї з найбільш швидкозростаючих блокчейн-платформ.

Robinhood випередила Coinbase за рейтингом Toncoin | Джерело: X

Тонкоїн швидко відреагував на цю заяву і виріс приблизно на 5% за кілька годин після лістингу. Обсяг торгів зріс на 60% до $280 млн, що свідчить про значний інтерес інвесторів. Згідно з ринковими даними, ціна тонкоїна стабілізувалася на позначці $3,17, а опір сформувався на рівні $3,25.

Сплеск попиту показує, наскільки потужним може бути лістинг на платформі для забезпечення ліквідності та довіри на ринку. Роблячи Toncoin доступним, Robinhood не тільки пропонує своїм користувачам ще один актив. Він також допомагає посилити присутність монети на крипторинку США.

Інституційна підтримка Toncoin додає палива

Однією з найбільших історій, що стоять за стрімким зростанням Toncoin, є масштабне залучення інституційних інвесторів. Компанія Verb Technology, що котирується на біржі, повідомила, що купила TON на суму 713 мільйонів доларів.

Verb Technology нещодавно додала Toncoin в свою скарбничку | Джерело X

Спочатку компанія мала на меті забезпечити близько 5% пропозиції Toncoin. Однак масштаби її купівлі свідчать про впевненість інституцій у майбутньому активу.

Цей тип підтримки робить більше, ніж просто впливає на цінову динаміку. Він також вказує на зміну у ставленні традиційних компаній до токенів, пов’язаних з блокчейном. Такі китові інвестиції вказують на те, що Toncoin все частіше сприймається всерйоз як частина більшої кількості криптовалютних портфелів.

Роль Telegram у зростанні тонкої монети

Toncoin – це токен The Open Network (TON), блокчейну, який спочатку був пов’язаний з Telegram. Зараз, коли Telegram налічує понад 1 мільярд користувачів по всьому світу, блокчейн має рідкісну перевагу:

Він має миттєвий доступ до величезної бази користувачів. За останні кілька місяців Telegram розширив свої криптовалютні партнерства. Тепер він пропонує послуги на основі TON, такі як внутрішні платежі та Web3-додатки.

Ці інтеграції створюють реальні кейси використання Toncoin, які виходять за рамки спекулятивної торгівлі. TON стає платформою, до якої звертаються, поєднуючи обмін повідомленнями та блокчейн. Це може залучити роздрібну торгівлю та інституційне впровадження.

Криптовалютна стратегія Robinhood

Додавання Toncoin вписується в стратегію Robinhood щодо розширення пропозиції цифрових активів. Платформа постійно розширює своє крипто-меню в умовах більш сприятливого регуляторного клімату в США.

Окрім TON, Robinhood додала такі альткоіни, як Bonk (BONK), Stellar (XLM), Білка Горішок (PNUT) та Пухкі Пінгвіни (PENGU).

Кожен новий лістинг надає користувачам Robinhood більший вибір, допомагаючи платформі конкурувати з конкурентами, такими як Coinbase і Kraken. Розширення криптовалютних пропозицій компанії означає, що вона просувається вперед у виконанні своєї місії – розширенні доступу до фінансових ринків.

Що це означає для крипторинку

Додавання Toncoin до американської платформи Robinhood є частиною загальної тенденції на фінансових ринках. Установи та платформи поступово вплітають технологію блокчейн у свої основні послуги.

Ініціатива США з публікації економічних даних в мережі викликає хвилю криптополітики. Вона планує публікувати макроекономічні дані безпосередньо на публічних блокчейнах для більшої прозорості.

США планують вивести макроекономічні дані на ланцюжок | Джерело: X

Такі кроки показують, що блокчейн більше не розглядається як маргінальна технологія. Натомість він стає важливою частиною фінансової інфраструктури.

Зростаюче прийняття токену прискорює його присутність у мейнстрімних фінансах. Підтримка Robinhood підкреслює поглиблення зв’язку між традиційними та децентралізованими системами.