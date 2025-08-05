Remittix (RTX) рухається до запуску бета-версії гаманця 15 вересня 2025 року. Проєкт привертає увагу інвесторів завдяки своєму практичному застосуванню. Поки цей PayFi проєкт розширюється, спільнота Cardano щойно проголосувала за схвалення рекордного фонду розвитку в розмірі $71 мільйон. Це сигналізує про глибшу еволюцію екосистеми.

Управління Cardano схвалює масштабне виділення коштів зі скарбниці

Спільнота Cardano схвалила пропозицію щодо виділення $71 мільйона зі скарбниці для основних оновлень, таких як масштабування Hydra, модульні інструменти Acropolis і вдосконалення Ouroboros Leios. Ці оновлення є необхідними для росту мережі Cardano. Це перший випадок, коли кошти в мережі безпосередньо фінансуватимуть базовий розвиток під новим наглядом смарт-контрактів.

Джерело: TradingView

Зміна в управлінні Cardano тепер вимагає щомісячних звітів від Input Output Global. Це відстежується організацією Intersect і забезпечується інструментами технічної підзвітності. Цей крок зміцнює децентралізований розвиток блокчейну. Водночас він спрямований на покращення пропускної здатності та довговічності екосистеми.

Чому Remittix – найкращий криптопресейл року?

Поки Cardano зміцнює свою інфраструктуру, Remittix готується спростити реальне використання криптовалют. Бета-гаманець Remittix запуститься як мобільне рішення. Цей гаманець дозволить користувачам здійснювати безперешкодні перекази з криптовалюти у фіатні гроші в більш ніж 30 країнах.

За підтримки CertiK і SolidProof, він інтегрується з Ethereum і Solana. Таким чином, цей гаманець забезпечить швидкі платежі з низькою комісією. RTX вже залучив понад $18,1 мільйона. Проєкт продав понад 581 млн токенів. Зараз інвесторам пропонується бонус у 40%. Це золота можливість придбати новачка, який може показати чудові результати в майбутньому, як інші найкращі проєкти на криптовалютному ринку.

Remittix тихо стає проривним пресейлом 2025 року

Бета-версія гаманця запуститься 15 вересня, а тестування на Android відбудеться в серпні.

Пропонується здійснення платежів з криптовалюти на банківські рахунки через мережі Solana та Ethereum.

Ця платформа створила рішення для фрілансерів, торговців та відправників грошових переказів.

Remittix прагне усунути потребу в сторонніх фіатних додатках.

Поточна ціна RTX становить $0,0895

Чи є Remittix найкращим криптопресейлом 2025 року? Криптовалютні кити підтримують його. Вони інвестують лише тоді, коли знаходять перспективний токен з потенціалом зростання. RTX має все необхідне для успіху на сьогоднішньому конкурентному криптовалютному ринку. Централізовані біржі уважно спостерігають. Тому це може бути пресейл, який змінить все.

Дорожня карта оновлень Cardano проти фокусу на користі Remittix

Поки мережа Cardano націлена на довгострокову модульну масштабованість, Remittix вирішує реальні проблеми прямо зараз. Він зосереджений на тому, щоб зробити децентралізовані фінанси корисними для глобальної гіг-економіки. Всі – від фрілансерів до бізнес-торговців – можуть покладатися на цю платформу для миттєвих розрахунків. Вона пропонує швидкі криптовалютні транзакції з низькою комісією за газ завдяки практичному користувацькому досвіду.

Чи є Remittix найкращим криптопресейлом 2025 року? По мірі прискорення впровадження DeFi, ця альтернатива Layer 2 Ethereum може стати провідним гравцем для пасивного доходу та глобального доступу. Його функції доводять, що він має корисність і можливості для процвітання та надання рішень, які вимагають сучасні користувачі криптовалют. Тому це може бути найкращий криптопресейл року і залучити більше коштів, коли пресейл наближатиметься до завершення.

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