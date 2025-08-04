Remittix злітає, коли XRP наближається до прориву за позначку $3

Після різкої корекції XRP знову наближається до позначки $3, але аналітики кажуть, що падіння може тривати недовго. Однак, поки XRP націлюється на відновлення, всі погляди переключаються на Remittix. Це криптовалюта PayFi, що швидко зростає і тихо привертає увагу.

Зі зростанням інтересу інвесторів, Remittix формується як справжній прорив у сфері платежів. Ось що викликає такий ажіотаж.

Ціна XRP тестує підтримку нижче $3 на тлі волатильності

Ціна XRP нещодавно впала нижче психологічної позначки $3, вибивши короткострокових трейдерів і викликавши хвилю спекуляцій. Після досягнення $3,65 у липні, актив різко скоригувався, торкнувшись $2,80, перш ніж відскочити до поточного рівня близько $3,01.

Хоча деякі розглядають це падіння як ведмежий сигнал, інші вважають його класичним повторним тестуванням підтримки перед можливим проривом.

Аналітики кажуть, що ціна Ripple повинна повернутися до $3,23, щоб бики набрали тягу. Якщо це станеться, цілі зростання включають $3,50, $3,65 і потенційно $4,00 у серпні.

Незважаючи на короткострокове навантаження, довгострокові настрої залишаються оптимістичними в різних обговореннях XRP News.

RSI на 4-годинному графіку знаходиться на рівні 31, що натякає на перепроданість. Денний RSI коливається близько 48, нейтральна зона, яка дає простір для відскоку. Аналітики вважають, що домінування Bitcoin залишається ключовим фактором.

Якщо BTC.D впаде, XRPBTC може знову зрости, даючи прогнозистам зростання ціни XRP причину для повернення. Інші критичні рівні для спостереження — $2,80 на спаді та $3,30 на зростанні.

Нездатність утримати $2,90 може потягнути ціну Ripple до $2,70 або навіть $2,45, що відповідає 200-денній ковзній середній. Однак, якщо обсяг зросте вище $3,30, XRP може швидко відновити свій висхідний тренд.

Зі зростанням волатильності та зміною фокусу ринку, XRP знаходиться на переломному моменті. І поки Ripple продовжує привертати увагу, новіші гравці, як-от Remittix, тихо виходять на перший план.

Чому Remittix може обігнати XRP у перегонах платежів

Трейдери уважно стежать за ціною XRP сьогодні. Однак, все більше з них перемкнули свою увагу на токен PayFi, що швидко рухається, під назвою Remittix (RTX).

Цей претендент з низькою капіталізацією — не просто хайп. Він вирішує реальну проблему: глобальні грошові перекази без тертя SWIFT або Western Union. RTX дозволяє користувачам надсилати криптовалюту та вносити фіатні кошти безпосередньо на банківські рахунки, без посередників або прихованих комісій.

Що робить Remittix таким привабливим — це не лише його місія, а й реалізація. У проект вже вкладено понад $18 мільйонів, зараз за ціною $0,0895. Продано понад 579 мільйонів токенів, а бета-версія гаманця офіційно запланована на 15 вересня.

Такий прогрес важко ігнорувати.

Ось чому розумні трейдери переходять від XRP до RTX:

Remittix підтримує прямі фіатні депозити у понад 30 валютах

Він вже має вбудовану KYC та фіатні входи

Великі фінтех-інвестори тихо накопичують RTX

Аналітики прогнозують, що він перевершить XRP у 4-му кварталі

З нестабільними прогнозами ціни XRP та швидким зростанням імпульсу Remittix, багато хто вважає, що RTX пропонує кращий потенціал зростання та менше перешкод. З наближенням бета-версії гаманця, ринок починає усвідомлювати, що Remittix — не просто конкурент. Це серйозна заміна.

Дізнайтеся про майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній проєкт тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соціальні мережі: https://linktr.ee/remittix

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