Pepe, Uniswap, remittix: найкращі токени Ethereum зі знижкою

Криптовалютний ринок обвалився після оголошення президентом Трампом нових масштабних тарифів. Це призвело до ліквідації на суму понад 630 мільйонів доларів і падіння загальної ринкової капіталізації на 3,8% до 3,75 трильйона доларів.

Токени Ethereum, такі як Pepe Coin та Uniswap, сильно постраждали. При цьому PEPE впав на 23%, а UNI знизився на 7,6% за 24 години. Однак ця корекція створює рідкісні точки входу для вже встановлених і нових токенів.

Проєкти, орієнтовані на корисність, як Remittix (RTX), зараз є найкращими криптовалютами для купівлі. Це відбувається на тлі тимчасової паузи ринку. Давайте подивимося, що кажуть провідні аналітики ICO.

Ціна Pepe coin під тиском: щоденний патерн показує ведмежий спад

Pepe Coin падає на 30% від 7-денного максимуму, пробиваючи рівні підтримки та знижуючись з $0,0000135 до $0,00001. Це відбувається на тлі загальної корекції ринку після тижня шаленого попиту, який завершив липень.

Проте дані on-chain демонструють обнадійливі ознаки. Кити PEPE збільшили свої активи на 8,2% під час падіння. Також понад 47 мільйонів доларів вийшло з бірж, що свідчить про накопичення, а не панічний розпродаж.

Відскок може з’явитися, хоча ризики залишаються, особливо якщо ціна втратить підтримку на рівні $0,00001. Це може статися, якщо Bitcoin або мем-коїн повернуться до позитивної динаміки.

У зворотному сценарії, якщо ціна Pepe coin пробиває підтримку, провідний альткоїн впаде до $0,0000091. Це ще на 10% нижче від поточних цін.

Uniswap страждає на тлі уповільнення DeFi, але довгострокові перспективи залишаються сильними

Uniswap опустився до $8,85, опинившись нижче зони підтримки $10,10. Сектор DeFi спостерігає зниження обсягів торгів, оскільки інвестори переорієнтовуються на простіші ETF.

Добовий об’єм UNI знизився на 15%, хоча TVL залишається стабільним. Це свідчить про те, що користувачі не покидають протокол, а просто менше торгують.

Незважаючи на поточну слабкість, фундаментальні показники Uniswap залишаються міцними. Майбутнє оновлення Uniswap до v4 спрямоване на підвищення ефективності капіталу. Крім того, RSI для UNI знаходиться близько 40, що вказує на наближення до перепроданості.

Якщо Ethereum знову зросте, ціни Uniswap можуть повернутися до $12–$15. Це може статися переважно завдяки тому, що його мультичейновий охоплення та функції управління набувають більшого поширення.

Remittix — це криптовалюта з потенціалом росту на 2025 рік, яка приваблює розумні гроші

Сьогодні більшість токенів DeFi зосереджені на yield farming. Remittix, однак, також забезпечує майже миттєві перекази з криптовалюти на банківські рахунки у понад 30 країнах. Це робить цей провідний проєкт Defi корисним рішенням у реальному світі.

Його корпоративні інструменти миттєво дозволяють продавцям отримувати фіатні розрахунки за криптовалютні платежі, із вбудованим комплаєнсом та звітністю щодо податків. Це позиціонує Remittix як провідний альткоїн на 2025 рік і найкращий крипто-пресейл для топових ICO-інвесторів.

Ключові особливості, які роблять Remittix наступною криптовалютою з високим зростанням

Вирішення реальної платіжної проблеми обсягом $19 трильйонів

Прямі перекази з криптовалюти на банк у понад 30 країнах

Токен, орієнтований на корисність, що забезпечує реальний обсяг транзакцій

Аудит від CertiK — побудований на довірі та прозорості

Підтримується працюючою інфраструктурою, а не повітряними замками

Remittix запустив кампанію винагород для спільноти на суму $250 000. Це пом’якшить ширшу корекцію токенів Ethereum для своїх ранніх власників.

Ця ініціатива сприяла впровадженню перед запуском гаманця в третьому кварталі. З іншого боку, вона пропонує учасникам винагороди через реферали, контент та взаємодію.

Незабаром очікуються лістинги на централізованих біржах, а обсяг транзакцій збільшиться. Remittix виділяється як найкраща асиметрична ставка під час цього ринкового перезавантаження.

Дізнайтеся про майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній проєкт тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соцмережі: https://linktr.ee/remittix

Розіграш $250 000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway