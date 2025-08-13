Metaplanet збільшила портфель BTC до $1,85 млрд після останньої покупки

Ключові висновки

Японська компанія Metaplanet додала до своєї скарбнички ще 518 BTC на суму $61,4 млн. Тепер вона володіє 18 113 BTC.

Стратегія компанії щодо біткоїнів забезпечила цього року прибутковість BTC на рівні 468,1%.

Компанія фінансує свої покупки без великих боргів і розмивання акцій, як це робить “Стратегія”.

Metaplanet зробила ще один сплеск у водах біткоїна, придбавши додатково 518 BTC. Вона була придбана на суму близько 61,4 мільйона доларів. Фірма, акції якої котируються на Токійській фондовій біржі, оголосила, що покупка була здійснена за середньою ціною $118 519 за монету.

Це означає, що компанія має загальний резерв біткоїнів у розмірі 18 113 BTC. За поточними ринковими цінами це коштує приблизно 1,85 мільярда доларів.

Подробиці останнього придбання біткоїнів Metaplanet

Згідно з розкриттям інформації, купівля 518 BTC коштувала 9,086 мільярда ієн, або 61,4 мільйона доларів США. Ця остання покупка збільшила загальні інвестиції Metaplanet в біткоїн до приблизно 270,364 мільярдів ієн. Фірма здійснила цю покупку за середньою ціною $101,911 за біткоїн.

MetaPlanet придбала додаткові 518 мільярдів у BTC | Джерело: X

Це також робить Metaplanet одним з найбільших у світі корпоративних власників біткоїнів. Компанія ділить цю сходинку з п’ятьма іншими монополістами біткоїна, такими як MicroStrategy та Marathon Digital. Агресивне накопичення компанії є частиною її стратегії Bitcoin Treasury Operations.

Ця програма була запущена в грудні минулого року. Наразі фінансування цих закупівель здійснюється за рахунок емісії акцій, безвідсоткових облігацій, варрантів та операційного доходу.

Креативне фінансування підтримує зростання

Підхід Metaplanet до фінансування своїх покупок біткоїнів привернув увагу завдяки своїй креативності. Компанія використовує недорогі інструменти капіталу і уникає великих боргів, мінімізуючи розмивання акціонерів.

Такий високодисциплінований підхід дозволив агресивно накопичувати біткоїни без шкоди для фінансової стабільності. Зараз інвестори стежать за стратегією, розглядаючи компанію як проксі-акцію біткоїна з високим рівнем довіри.

Прибутковість BTC демонструє високі показники

Дохідність BTC – одна з найпопулярніших метрик для відстеження стратегії Metaplanet. Цей показник вимірює відсоткову зміну біткоїна на повністю розбавлену акцію, за вирахуванням ефекту від випуску нових акцій.

Це чітко показує, наскільки добре компанія збільшує свої біткоїн-активи. Зокрема, з 1 липня по 12 серпня дохідність BTC компанії склала 26,5%. Попередні результати були ще більш вражаючими: у 4 кварталі минулого року вона досягла 309,8%, а у 2 кварталі – 129,4%.

З початку року прибутковість BTC досягла вражаючих 468,1%. У поточному кварталі приріст BTC склав 3 549 BTC. Це еквівалентно прибутковості BTC в єнах у розмірі 63,195 мільярдів єн.

Ринкові ефекти та стратегічні перспективи

Накопичення біткоїнів у Metaplanet свідчить про велику впевненість у міцності активу в довгостроковій перспективі. Її підхід добре працює з компаніями, які використовують біткойн для хеджування від інфляції та девальвації валюти.

Галузеві аналітики вважають, що методи Metaplanet схожі на довгострокову стратегію MicroStrategy, але з більшим акцентом на залучення креативного капіталу.

Покладання Metaplanet на безвідсоткові облігації та інструменти власного капіталу допомогло компанії зберегти фінансову гнучкість. У той же час, вона продовжує агресивне накопичення. Керівництво Metaplanet заявило, що стратегія придбання біткоїнів буде продовжена.

Вона також може використовувати більше інструментів фінансування для цих покупок, щоб скористатися сприятливою ринковою кон’юнктурою. Якщо ціна біткоїна продовжить зростати, Metaplanet може піднятися ще вище в корпоративних рейтингах.

Роль біткоїна в трансформації метапланети

Перехід Metaplanet на біткоїн наприкінці минулого року став значною зміною її корпоративної ідентичності. Колись компанія була орієнтована на готельний бізнес. Однак зараз вона визнана одним з найбільших інституційних учасників криптопростору.

Це свідчить про ширші зміни на ринку, де біткоїн розглядається більше як стратегічний резервний актив. Metaplanet, додавши 518 BTC до своїх резервів, підтвердила свою прихильність до біткоїна як частини своєї бізнес-моделі.

Завдяки цьому кроку Metaplanet стала одним з найбільш агресивних корпоративних покупців біткоїнів. Це посилило присутність Японії, коли справа доходить до прийняття криптовалют.