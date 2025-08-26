Kraken розширює xStocks до Tron у великому блокчейн-русі

Ключові висновки

Kraken переносить свій сервіс токенізованих акцій xStocks на блокчейн Tron за допомогою Backed і TRON DAO.

Це вже третя інтеграція блокчейну менш ніж за 60 днів, після Solana та BNB Chain.

Перевагою для користувачів Tron є дешевий і швидкий доступ до токенізованих акцій, таких як Apple і Tesla.

Партнерство Tron-Kraken вже впливає на те, як користувачі отримують доступ до токенізованих акцій. Зокрема, Kraken щойно розширив свій популярний сервіс xStocks на блокчейн Tron. Він також співпрацює з TRON DAO та стартапом з токенізації Backed.

Це вже третя інтеграція блокчейну для xStocks менш ніж за два місяці. Додаючи Tron до списку своїх пропозицій, Kraken прагне покращити доступність RWA для користувачів по всьому світу.

Що таке xStocks і як вони працюють?

xStocks схожі на токенізовані представлення відомих акцій, таких як Apple, Nvidia і Tesla. Вони дуже схожі на реальні акції, але вони токенізовані і дають трейдерам доступ до американських ринків. Їм не потрібно отримувати доступ до цих продуктів через традиційні брокерські канали.

Tron DAO щойно оголосила про інтеграцію xStocks з блокчейном TRON | Джерело: X

Що ще важливіше, кожна xStock забезпечена базовим капіталом у співвідношенні 1:1. Це гарантує, що вони залишаються прозорими і піддаються перевірці з точки зору забезпечення. Однак вони структуровані як дебетові інструменти для дотримання нормативних вимог.

Це означає, що вони структуровані як боргові інструменти для дотримання регуляторних вимог. Іншими словами, власники не повинні отримувати такі права, як право голосу або дивіденди.

Переваги такого розвитку подій включають торгівлю в режимі 24/7 без обмежень за ринковими годинами. Крім того, дробове володіння дозволяє інвесторам тримати менші частки цінних акцій.

Чому Трон важливий для xStocks

Tron пропонує високу пропускну здатність транзакцій і дуже низькі комісії. Це робить цей тип використання дуже привабливим. За підтримки Kraken, розгортаючи xStocks як токени TRC-20, користувачі можуть отримати доступ до цінності в мережі Tron.

За словами засновника TRON Джастіна Сун в одному з дописів, токенізовані акції є природним мостом між trad-fi і блокчейном.

Джастін Сан коментує “природний міст” між Trad-fi і блокчейном | Джерело: x

За його словами, цей крок дозволить більшій кількості людей по всьому світу інвестувати в популярні акції. Ринок стане швидшим і більш інклюзивним, ніж раніше. Користувачі Kraken у невідповідних регіонах також можуть отримати доступ до прямих депозитів і зняття коштів на xStocks через мережу Tron.

Галузевий ринковий контекст

Розширення відбувається в той час, коли токенізовані активи стають все більш популярними в індустрії. З моменту запуску в червні xStocks вже згенерувала понад 2,5 мільярди доларів США в сукупному обсязі централізованої та децентралізованої біржової торгівлі.

Арджун Сетхі – співзасновник Kraken. Він зазначив, що розширення Kraken до трьох блокчейнів менш ніж за 60 днів демонструє перевагу побудови з урахуванням відкритості.

Компанія використовує кілька платформ і прагне охопити набагато ширшу аудиторію. Співзасновник компанії Адам Леві додав, що позиція Tron у сфері переказів стейблкоінів добре поєднується з ростом токенізованих акцій. Обидва способи покладаються на ефективність у великих обсягах транзакцій.

Конкуренція на ринку токенізованих активів

Kraken – не єдина компанія, яка робить ставку на токенізацію традиційних активів. Нещодавно Robinhood запустила свою версію токенізованих акцій в мережі Arbitrum Layer 2. Вона також співпрацювала з такими фірмами, як OpenAI і SpaceX.

Цей поштовх демонструє загальну тенденцію в криптовалютах, де ринки акцій тепер поєднуються з рішеннями на основі блокчейну. Платформи змагаються за залучення трейдерів, які хочуть мати цілодобовий доступ до токенізованих цінних паперів, роблячи їх доступними в декількох ланцюжках.

Наразі Kraken ще не підтвердив, які саме мережі слідують за ним. Однак компанія зосереджена на розширенні доступності, зниженні витрат і забезпеченні максимальної прозорості цих продуктів.

Очікується, що транскордонний попит на токенізовані ринки зростатиме і надалі протягом наступних кількох років. Tron створює себе як хаб для таких додатків.