Hyperliquid досягає рекордного місяця як провідна DEX для безстрокових ф’ючерсів

Ключові висновки

Hyperliquid досяг обсягу торгів у 320 млрд доларів у липні, що на 47% більше порівняно з попереднім місяцем.

Платформа заробила 35% усіх доходів блокчейну в липні, переважно залучаючи користувачів з високою вартістю як з Solana, так і з Ethereum.

$HYPE досяг історичного максимуму в 49,75 доларів протягом місяця. Однак відтоді він охолонув на тлі зростання волатильності та зниження відкритого інтересу.

Після найкращого виступу Hyperliquid закріпив свою позицію як найефективніша DEX для безстрокових ф’ючерсів.

Децентралізована біржа показала неймовірний обсяг торгів у 320 мільярдів доларів у липні. Це становить масивне збільшення на 47% порівняно з попереднім місяцем.

Таке зростання відбулося на тлі високоволатильного ринку криптовалют протягом місяця. Воно було переважно зумовлене активністю торгівлі альткоїнами.

Hyperliquid зростає в обсязі та відкритому інтересі

Успіх Hyperliquid у липні стосувався не лише обсягу. Платформа також побачила, як відкритий інтерес вперше перевищив 15 мільярдів доларів. Це означає, що трейдери розмістили більше капіталу в активних позиціях на платформі.

За даними DeFiLlama, Hyperliquid тепер контролює 11,9% обсягу ф’ючерсів Binance. Це значне досягнення для децентралізованої платформи.

Обсяги Hyperliquid у липні показали вибухове зростання | Джерело: DefiLlama

Його репутація щодо пропонування користувачам торгівлі з високим кредитним плечем була однією з найпривабливіших особливостей. Це блаженство для трейдерів, які комфортно почуваються з вищим ризиком і (можливо) вищими винагородами.

Незважаючи на цей успіх, Hyperliquid потрапив під пильну увагу з кількох причин. По-перше, це платформа без KYC. Її повністю онлайн-характер робить її привабливою для багатьох користувачів. Однак вона також зазнає частих публічних ліквідацій, коли ринок коливається.

Чому Hyperliquid продовжує перемагати на ринку безстрокових ф’ючерсів

Однією з основних причин, чому Hyperliquid продовжує перевершувати інші DEX, є його користувацький досвід і торгові функції порівняно з іншими платформами.

Мережі, такі як Solana, боролися з надійністю та пропускали етапи оновлення. Однак Hyperliquid тихо створив репутацію виконання своїх обіцянок.

VanEck заявив, що Hyperliquid захопив 35% усіх доходів блокчейну в липні. Значна частина цього відбулася за рахунок інших мереж, таких як Solana, Ethereum і BNB Chain. Аналітики VanEck вважають, що перевага Hyperliquid полягала в його простоті та функціональності.

Платформа Hyperliquid заробила 35% усіх доходів блокчейну в липні | Джерело: X

„Hyperliquid переманив цінних користувачів з Solana і утримав їх,“ написали Метью Сігель та його команда з VanEck.

Інтеграція платформи з гаманцем Phantom була ще однією основною причиною масового залучення нових користувачів. Торгівля безстроковими ф’ючерсами через Phantom призвела до обсягу в 2,66 мільярда доларів протягом місяця.

Крім того, це принесло 1,3 мільйона доларів комісійних. Загалом, кількість нових користувачів на платформі лише в липні зросла до 21 000.

Токен HYPE досягає піку, потім відступає

Нативний токен Hyperliquid, HYPE, був ще одним важливим фактором, який забезпечив такий насичений місяць для платформи. Токен досяг піку в 49,75 доларів 14 липня, піднявшись з лише 10 доларів на початку квітня. Однак відтоді він відступив і торгується близько 37,38 доларів на момент написання, на початку серпня.

Поточна цінова динаміка HYPE після відхилення від 49,75 доларів | Джерело: TradingView

Понад 70% трейдерів все ще мають довгі позиції на HYPE. Це означає, що ринок все ще вразливий до раптових спадів.

Дані Coinglass показали, що відкритий інтерес на HYPE знизився до 1,46 мільярда доларів. При цьому 1,1 мільярда доларів все ще утримується на Hyperliquid.

Відомі трейдери впливають на настрої ринку

Деякі великі імена в торгівлі криптовалютами тепер переосмислюють свою участь у Hyperliquid. Наприклад, відомий трейдер Джеймс Вінн нещодавно оголосив, що бере перерву від безстрокових ф’ючерсів.

Тепер він зосереджується натомість на мем-токенах. На початку серпня він закрив усі позиції на Hyperliquid.

Вінн відступає від Hyperliquid | Джерело: X

Meanwades зробив заголовки, на момент написання, беручи ризиковані позиції, як Вінн. Aguila Trades наразі має короткий BTC з плечем 40x, який зараз під ризиком ліквідації. Після досягнення піку трейдер, як повідомляється, втратив понад 35 мільйонів доларів лише в липні.

З іншого боку, більш консервативний трейдер, відомий як White Whale, привернув увагу. Він здобув цю славу за спокійний і методичний підхід порівняно з двома іншими.

Hyperliquid кидає виклик домінуванню CEX

Централізовані біржі наразі утримують левову частку ринку деривативів. Однак Hyperliquid доводить, що децентралізоване, без KYC і онлайн-рішення може конкурувати.

Орієнтація Hyperliquid на китів, високе кредитне плече та сильний користувацький досвід зробили його вибором номер один для серйозних трейдерів безстрокових ф’ючерсів.

Загалом, його сукупне зростання цього року було незаперечним. Відкритий інтерес зріс на 369% з початку року, і понад 5,1 мільярда USDC було переведено на платформу. Питання в тому, чи може ця сила перейти в ціну HYPE і спричинити зростання вище локального максимуму в 49,5 доларів.