Grayscale просуває Dogecoin ETF-план з новим файлом GDOG

Ключові висновки

Grayscale подала заявку на створення спотового Dogecoin ETF під тикером GDOG.

Згідно з повідомленнями, Coinbase Custody буде захищати активи ETF в Dogecoin.

DOGE торгується близько $0,23 і має відносно приглушену реакцію на подачу заявки.

Grayscale зробила ще один важливий крок у своєму прагненні розширити спектр криптовалютних інвестиційних продуктів. Фірма щойно подала реєстраційну заяву S-1 до Комісії з цінних паперів та бірж США для створення спотового біржового фонду Dogecoin.

Якщо фонд буде затверджено, він називатиметься Grayscale Dogecoin Trust ETF. Він буде торгуватися на NYSE Arca під тикером GDOG.

Файли у відтінках сірого для Dogecoin ETF з депозитарієм Coinbase

Grayscale обрала довірчу компанію Coinbase Custody Trust Company для зберігання активів ETF. Згідно з заявкою, Dogecoin буде єдиним активом трасту. Крім того, акції будуть створюватися і викуповуватися блоками по 10 000 штук, відомими як Baskets.

Файли у відтінках сірого для нового Dogecoin ETF | Джерело: X

На відміну від інших фондів, розрахунки на початку будуть здійснюватися готівкою, а не прямими переказами DOGE. При ціноутворенні трастовий фонд також буде дотримуватися еталонного курсу Dogecoin від CoinDesk. Очікується, що це покаже ринкову вартість DOGE без урахування зобов’язань або комісій.

Структура також буде пасивною. Вона не буде займатися активною торгівлею, кредитним плечем або деривативами. Натомість вона покликана відстежувати ціну Dogecoin, надаючи доступ інституційним інвесторам.

Реакція ринку на реєстрацію Dogecoin ETF

Новина про реєстрацію біржового фонду Dogecoin ETF від Grayscale останнім часом не дуже вплинула на ціну Dogecoin. Актив торгується близько $0,23, що на 2,3% нижче за минулий тиждень.

Дані TradingView показують, що після подання заявки ціна DOGE ненадовго зросла на 2,5% з $0,22395 до $0,22976. З того часу ціна стабілізувалася. Крім того, вона все ще вказує на боковий тренд, який був характерний для більшої частини її цінових дій протягом року.

Dogecoin останнім часом мало реагує на новини | Джерело TradingView

Незважаючи на відносно повільну реакцію, за останні 30 днів Dogecoin набрав близько 14,6%. Це свідчить про поступове відновлення криптовалюти. Однак інвестори, схоже, проявляють обережність, оскільки ETF все ще потребує схвалення Комісії з цінних паперів і бірж перед початком торгів.

Конкуренція на мемо-монетних ETF

Grayscale не єдина, хто націлився на простір біржових фондів Dogecoin. Bitwise подала свій S-1 в січні і назвала Coinbase сховище в якості власника активів. Однак компанія не розкрила свій тикер або біржовий лістинг в Афінах.

Rex-Osprey також подала заявку на участь у біржовому фонді Dogecoin ETF. Крім того, кілька інших фірм подали заявки на мем-монети, пов’язані з TRUMP, BONK і Pudgy Penguins.

Джеймс Сейффарт вважає, що компанії розширюють межі своїми останніми заявками на ETF. Він каже, що вони перевіряють, наскільки далеко SEC готова зайти за нинішнього керівництва. Якщо хоча б одна з них буде схвалена найближчим часом, це, ймовірно, визначить майбутнє мемекоїнових ETF на фінансових ринках.

Стратегія ETF Grayscale

Подача заявки на створення Dogecoin ETF відбувається в той час, коли Grayscale намагається розширити свою присутність на американських ринках капіталу. Нещодавно компанія подала заявку на IPO в США, всього через кілька місяців після того, як Gemini подала заявку на конфіденційне IPO.

Grayscale нещодавно подала заявку на IPO в США | Джерело: X

Grayscale управляє активами на суму понад 33 мільярди доларів у біткоїні, ефірі та трьох інших продуктах. Це означає, що її поштовх до створення Dogecoin ETF, ймовірно, є частиною її стратегії, спрямованої на збільшення різноманітності її пропозицій. Вони також планують отримати більший інституційний попит на ці токени.

Очікується, що формат ETF забезпечить більшу ліквідність і нижчі комісії, ніж існуюча трастова структура. Іншими словами, він, ймовірно, буде більш привабливим для роздрібних та інституційних інвесторів, які прагнуть отримати доступ до Dogecoin.

Подача Grayscale заявки на створення Dogecoin ETF – це велика перемога для інвестування в мемні монети. І це незважаючи на відносно приглушену реакцію самого активу Dogecoin на цю новину. Хоча ціна DOGE ще не зросла, інституційний інтерес до нього зростає.

Від того, яке рішення прийме SEC, залежатиме, чи вийде продукт на ринок. У разі схвалення, це може полегшити інвесторам доступ до Dogecoin і відкрити двері для інших мемних ETF монет.