Galaxy Digital та партнери планують $1 млрд казначейства Солани

Ключові висновки:

Galaxy Digital, Jump Crypto і Multicoin Capital зараз планують зібрати 1 мільярд доларів для скарбниці Солани.

План передбачає створення найбільшого резерву, орієнтованого на Солану, з Кантором Фіцджеральдом в якості провідного банкіра.

Наразі Фонд Солани висловив підтримку. Рішення очікується вже у вересні.

Galaxy Digital очолює масштабні зусилля зі створення казначейства Солани на суму 1 мільярд доларів, згідно з повідомленнями Bloomberg.

Ініціатива, яку підтримують Jump Crypto і Multicoin Capital, дозволить створити один з найбільших резервів для одного альткоїна.

Якщо цей проект буде завершено, він повністю змінить ставлення інституцій до “Солани”. Він також зміцнить довіру до активу протягом наступних кількох років.

Казначейство не призначене для короткострокової торгівлі. Натомість воно схоже на традиційні корпоративні казначейські структури, де активи зберігаються роками.

Чому казначейство Солани має значення

Спеціальний казначейство Solana надасть установам доступ до токенів SOL і посилить ліквідність на ринку. Galaxy Digital, об’єднуючи капітал у такий спосіб, намагається стабілізувати торгові цикли і підтримати доступність токена.

Компанії планують переїзд на Солану на $1 млрд | Джерело: X

Solana вже зробила собі ім’я в сфері дефіциту. Це також стосується таких сфер, як споживчі додатки та токенізовані активи. Її дешеві та швидкі транзакції продовжують приваблювати розробників і користувачів, а це означає, що скарбниця такого масштабу може ще більше зміцнити її позиції як основної платформи.

Фонд Солани зі штаб-квартирою в Цугу, Швейцарія, оголосив, що підтримає цю пропозицію, а сам фонд, який підтримує цю ініціативу, є основним джерелом оптимізму для інвесторів.

Інституційний апетит до Солани

Інституційні казначейства для криптовалют, такі як Solana, стають трендом у криптоіндустрії. Казначейства, орієнтовані на Ефіріум, вже накопичили понад 20 мільярдів доларів ETH.

Це був один з найбільших факторів, що вплинули на те, що Ethereum побив свій майже чотирирічний максимум.

Цього разу Galaxy Digital та її партнери звертаються до Солани, і той самий сценарій може повторитися.

Ці компанії, зосередивши свої запаси в SOL, не тільки отримають захист від можливого зростання цін, але й допоможуть стабілізувати екосистему в періоди волатильності.

Наразі Solana є шостою найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією. З квітня вона також подвоїлася в ціні, хоча все ще торгується нижче свого історичного максимуму. При цьому можливість такого великого накопичення казначейства може підтримати її ціну, якщо попит продовжить зростати.

Які ризики має казначейство Солани

Хоча пропозиція свідчить про велику довіру до активу, є кілька моментів, про які слід пам’ятати.

Накопичення в казначейському стилі безпосередньо пов’язує результати діяльності компанії з ринком. Це означає, що в разі виникнення низхідного тренду великі власники можуть бути змушені продавати. Це створить ще більший тиск на актив, і цикл повториться.

Критики зазначають, що подібні стратегії з Ефіріумом та Біткоїном викликають занепокоєння інвесторів, коли мова йде про стабільність ринку.

Генеральний директор Galaxy Майкл Новограц, наприклад, попередив, що умови для нових казначейських кредиторів можуть бути складнішими, ніж очікувалося.

Новограц вважає, що бум криптовалют досяг свого піку | Джерело: X

Тим не менш, стратегія казначейства була однією з найуспішніших стратегій впровадження криптовалют. За останні кілька років вона також зробила багато для створення нових корпоративних шляхів до цифрових активів.

Чого очікувати в майбутньому

Очікується, що казначейський план Солани швидко просунеться вперед. Очікується, що рішення буде прийнято до вересня. Якщо його буде схвалено, резерв більш ніж удвічі перевищить розмір найбільшого з існуючих басейнів Солани.

Це відбувається на тлі хвилі інтересу до казначейських облігацій, орієнтованих на Солану. Зокрема, компанія Mercurity Fintech Holding, що котирується на біржі Nasdaq, нещодавно залучила 200 мільйонів доларів на початку цього року для реалізації схожої стратегії.

З іншого боку, Classover Holding оголосив про угоду з Solana Growth Ventures на суму $550 млн. Обидва кроки свідчать про зростання інституційної довіри до майбутнього Solana.

Galaxy Digital, Jump Crypto та Multicoin Capital зараз знаходяться в центрі цього руху.