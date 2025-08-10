Fundamental Global збирає $5 млрд на казначейську стратегію Ethereum

Ключові висновки

Fundamental Global щойно подала заявку на залучення $5 мільярдів для реалізації казначейської стратегії, орієнтованої на Ethereum.

Більшу частину коштів компанія планує використати на купівлю та інвестування в ETH.

Цей крок ще більше утверджує Ефіріум як основний інституційний актив в управлінні казначейством, поряд з біткоїном.

Холдингова компанія Fundamental Global, акції якої котируються на біржі Nasdaq, оголосила про значний крок у криптопростір. Фірма щойно подала заявку на реєстрацію S-3 в Комісію з цінних паперів і бірж США, щоб залучити до 5 мільярдів доларів. Вона планує використати цю багатомільярдну суму для створення спеціального казначейства Ethereum (ETH).

FG Nexus подвоює ставку на Ethereum як стратегічний казначейський актив

Це не перший крок Fundamental Global в Ethereum. За кілька днів до останньої подачі документів компанія залучила 200 мільйонів доларів через приватне розміщення, щоб почати купувати ETH.

Зараз компанія націлена на набагато більший пул капіталу, демонструючи свою віру в довгострокову цінність Ethereum.

Ще одна компанія перейшла на Ethereum як казначейський актив | X

Ефіріум швидко став чимось більшим, ніж просто ще однією популярною криптовалютою. Цей актив відіграє важливу роль у Defi, смарт-контрактах та інфраструктурі блокчейну.

Це зробило його улюбленим стратегічним активом інституційних інвесторів. Це допомагає компаніям диверсифікувати свої активи, отримувати дохід і випереджати конкурентів. Компанія планує використовувати залучений капітал для купівлі, інвестування та отримання доходу від ETH через DeFi-платформи.

FG Nexus планує залучити $5 млрд завдяки стратегії гнучкого розміщення акцій

Залучення 5 мільярдів доларів буде здійснене за допомогою шелф-пропозиції. Для контексту, шелф-пропозиції – це структура, яка дозволяє компаніям (таким як Fundamental Global) випускати акції партіями протягом певного часу.

Компанія вже співпрацює з ThinkEquity в рамках угоди про продаж на ринку (ATM). Це становить 4 мільярди доларів від загальної суми.

Такий підхід дає компанії гнучкість. Вона може коригувати розмір, ціну та терміни залежно від ринкових умов. Крім того, решта коштів, які не будуть використані для купівлі Ethereum, підуть на загальні бізнес-операції.

Зростання ціни Ефіріуму додає палива в стратегію

Час для оголошення Fundamental Global не є випадковим. ETH торгується близько до $4,000 на тлі нещодавнього ралі альткоїнів. Це також покращує регуляторну ясність у криптопросторі США. За останні 24 години ETH підскочив на 3%, демонструючи сильні настрої інвесторів.

Ефіріум зростає на 3% на новинах | Джерело: CoinMarketCap

Поки що Fundamental Global не самотня в цьому просторі. Інші компанії нещодавно включили Ethereum до своїх скарбниць. Наприклад, SharpLink Gaming залучила близько 200 мільйонів доларів за допомогою банкоматів, щоб розширити свої запаси ETH.

Компанія також подала заявку на збільшення своєї пропозиції на біржі до 6 мільярдів доларів, порівняно з попереднім 1 мільярдом доларів. Нарешті, такі фірми, як BitMine і Bit Digital, також нарощують запаси ETH. Ці кроки показують, що ETH все частіше розглядається як локомотив корпоративних фінансів наступного покоління.

Фундаментальні глобальні ребрендинги на тлі зростання Ethereum

Паралельно зі стратегією розвитку Ethereum, компанія також знаходиться в процесі ребрендингу на FG Nexus Inc. Її тикерні символи на NASDAQ тепер FGNX і FGNXP.

Наразі акції компанії позитивно відреагували на цю заяву. У позаурочний час торги показали зростання на 2%, що свідчить про схвалення інвесторами крипто-орієнтованої зміни. Тепер питання полягає в тому, що буде далі з Ethereum як казначейським активом.

Подібно до того, як все більше компаній наслідують приклад Fundamental Global, Ethereum, ймовірно, стане більш популярним на Уолл-стріт. Такий інституційний інтерес до ETH може сприяти подальшому зростанню ціни і стимулювати ще більше зростання платформи.

Чи спробують інші великі компанії повторити план Fundamental Global у розмірі 5 мільярдів доларів, поки що невідомо. Однак Ефіріум стає серйозним конкурентом за місце в корпоративних казначействах.