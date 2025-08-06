ETF Ethereum зазнали відтоку в розмірі $465 млн, незважаючи на сильне відновлення ціни

Ключові висновки

Спотові ETF Ethereum у США зазнали рекордного відтоку в розмірі $465 мільйонів за один день.

Падіння, ймовірно, пов’язане з фіксацією прибутку після нещодавнього ралі Ethereum.

Аналітики стверджують, що інституційний інтерес до Ethereum залишається сильним, незважаючи на падіння.

Криптовалютний ринок здригнувся 5 серпня. Це сталося, коли ETF Ethereum у США зафіксували найзначніший денний відтік з моменту запуску.

Весь сектор втратив $465,1 мільйона за один день. Дивно, але це сталося одночасно з тим, як ціна Ethereum зросла на 4%.

Інвестори вивели майже півмільярда доларів з ринку ETF Ethereum. Це відбулося після кількох тижнів сильних припливів у ці ETP, що сигналізує про зміну настроїв.

Ці фонди залучили $5,4 мільярда лише минулого місяця і встановили нові рекорди інституційної участі. То чому ж такий раптовий поворот?

Що стоїть за масовими відтоками з ETF Ethereum?

ETHA від BlackRock очолив відтоки з приголомшливими $375 мільйонами від загальної суми. За ним слідували інші продукти, такі як FETH від Fidelity, ETHE від Grayscale та Grayscale Ethereum Mini Trust.

ETF Ethereum зазнають рекордних виведень на тлі зростання ринкових цін | Джерело: Farside Investors

Відтоки, найімовірніше, були спричинені короткостроковою фіксацією прибутку, а не апатією інвесторів. Це враховує час відтоку в ETF Ethereum та пропорційне зростання ціни.

Історично склалося так, що коли ціна активу масово зростає, деякі інвестори вирішують зафіксувати свої прибутки. Іншими словами, ці відтоки не є ознакою ведмежих настроїв щодо самого активу.

ETF Bitcoin також постраждали від настроїв уникнення ризику

ETF Ethereum не були єдиними жертвами цих інвесторських нервувань. ETF Bitcoin також зазнали чистого відтоку в розмірі $333,2 мільйона в той самий день, з ще більшими відтоками в розмірі $812,3 мільйона лише кількома днями раніше.

Спостерігачі ринку вважають, що макроекономічні сигнали, такі як нещодавні заяви FOMC та дані про зайнятість у США, були основними тригерами.

Ці оновлення створили FUD. Це поширилося на ринку, змушуючи інвесторів зменшувати свою експозицію до більш ризикованих активів, таких як крипто-ETF.

ETF Ethereum не вплинули на ціну

Незважаючи на значні відтоки, ринкова ціна Ethereum не обвалилася, як очікувалося. Вона зросла більш ніж на 4% за 24 години і зараз торгується на рівні $3,675 на момент написання.

Цей дивний розрив між потоками ETF та рухом цін додатково показує іншу істину про криптовалютний ринок. Потоки ETF не завжди повністю відображають настрої інвесторів.

Ціна Ethereum зростає, навіть коли ETF стикаються з рекордними відтоками | Джерело: TradingView

Навіть з рекордними виведеннями в ETF Ethereum, ціна трималася стабільно. Це свідчить про те, що прямі покупці, включаючи роздрібних та корпоративних інвесторів, все ще вірять у його довгострокове майбутнє.

Що це означає для інституційних інвесторів

Бум крипто-ETF створив нові способи доступу до криптовалют для інституційних інвесторів. Однак ці нещодавні події показують, що навіть ці масивні інвестори не захищені від короткострокових страхів.

Тим не менш, багато експертів вважають, що історія ETF Ethereum далека від завершення. Комісія з цінних паперів і бірж США нещодавно внесла кілька оновлень політики, які забезпечують кращу регуляторну ясність для цифрових активів.

Новина не спричинила негайного ралі цін. Однак це показує, що впевненість у довгостроковій перспективі залишається сильною щодо криптовалют як класу активів.

За словами Нейта Герачі, президента ETFStore, ми зараз перебуваємо в „одному з найважливіших тижнів для криптовалют.“ Під цим він мав на увазі поєднання схвалень ETF, змін у політиці та ринкових подій.

Ринок може стабілізуватися після Дня праці

Деякі аналітики очікують, що поведінка інвесторів нормалізується після свята Дня праці в США у вересні. Короткострокові торги та макроекономічна волатильність можуть створити нову хвилю фокусу на фундаментальних показниках.

Варто зазначити, що хоча спотові ETF Ethereum зазнали одноденних втрат, вони все ще мають сильні позиції з місячної перспективи.

Очікується, що ринки отримають струс з наближенням Дня праці | Джерело: X

Варто зазначити, що спотові ETF Ethereum зазнали одноденних втрат. Незважаючи на це, вони все ще мають сильні позиції з місячної перспективи.

Багато інвесторів розглядають нещодавнє падіння як тимчасову паузу у висхідній траєкторії Ethereum. З очікуваним збільшенням корпоративного накопичення, ETH все ще показує потенціал зростання.

Нещодавній відтік у розмірі $465 мільйонів з ринку ETF Ethereum став невеликим джерелом ринкових нервувань. Однак це не кінець історії.