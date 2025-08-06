Dogecoin, Ethereum та Remittix (RTX) можуть очолити сезон альткоїнів у третьому кварталі

Імпульс альткоїнів швидко зростає, оскільки інституційний капітал починає переходити з ETF Bitcoin у активи, орієнтовані на корисність. Оскільки Індекс сезону альткоїнів піднявся до 47 і наближається до ключового порогу 50, спостерігачі ринку вважають, що третій квартал може принести найбільш вибуховий сезон альткоїнів.

Аналітики вказують на сильні притоки ETF, зростаючу домінацію Ethereum „та зростаючий інтерес роздрібних інвесторів як ключові ознаки. Вони вказують, що наступне велике ралі альткоїнів може бути в процесі. Потоки ETF Ethereum“ перевищили 6 мільярдів доларів. Це створило основу для прориву в третьому кварталі серед провідних альткоїнів та нових утилітарних проєктів ERC 20, таких як Remittix. Давайте розглянемо детальніше.

Налаштування Dogecoin на третій квартал виглядає перспективним, незважаючи на історію серпня

Dogecoin торгується близько 0,20 долара з ринковою капіталізацією 30 мільярдів доларів. Цей мем-коїн захищає ключові рівні підтримки, навіть якщо серпень зазвичай приносить волатильність. Великі власники виводять DOGE з бірж. Це важливий сигнал, що може відбуватися накопичення.

Технічні індикатори підкреслюють рівні Фібоначчі $0,202 та $0,218 як ключові для висхідного імпульсу ціни Dogecoin.

Історично Dogecoin добре працює в роки халвінгу, зростаючи на 20% та 34,2% у серпні 2017 та 2021 років. Поточні тенденції в мережі показують зростаючу активність довгострокових власників та зниження балансів на біржах, що часто передує бичачим фазам.

DOGE переходить від мем-коїна до утилітарного токена, що використовується для платежів. Отже, його сильний бренд та розширення варіантів використання добре позиціонують його для притоку капіталу під час сезону альткоїнів.

Шлях Ethereum до $5,000 зміцнюється

Ethereum тримається вище $3,650 з тижневим приростом 5,19%, підживлений притоками ETF, що перевищують 6 мільярдів доларів.

Ціна ETH зростає вище рівня опору. Технічні індикатори також узгоджуються з думкою аналітиків про тривале ралі до приблизно $4,000 та $5,000.

Інституційні інвестори більше не розглядають Ethereum як інвестиційну можливість. Вони розглядають його як тактичне розміщення портфеля з поєднанням Bitcoin. Це тому, що обидва крипто-гіганти формують основи Web3.

Бета-версія гаманця Remittix у третьому кварталі може спричинити прорив

Remittix (RTX) швидко позиціонує себе як провідна криптовалюта з низькими комісіями за газ у цьому кварталі. Він залучив понад 18,1 мільйона доларів для створення мережі платежів криптовалюта-банк у реальному світі, що охоплює понад 30 країн.

Його майбутній бета-гаманець у третьому кварталі планується запустити 15 вересня. Цей гаманець має мобільний інтерфейс, миттєву конвертацію FX та підтримку кількох блокчейнів для Ethereum та Solana. Таким чином, це означає великий стрибок у зручності використання PayFi.

Як Remittix підвищує планку для DeFi криптовалют

Реальний варіант використання : Транскордонні перекази з криптовалюти на банківський рахунок

: Транскордонні перекази з криптовалюти на банківський рахунок Мобільний гаманець : Запуск у третьому кварталі з функціями обміну валют у реальному часі

: Запуск у третьому кварталі з функціями обміну валют у реальному часі Бонус активний : 50% бонус на токени доступний під час передпродажу

: 50% бонус на токени доступний під час передпродажу Сильна тяга передпродажу : Залучено понад 18,1 мільйона доларів на сьогодні

: Залучено понад 18,1 мільйона доларів на сьогодні Переваги спільноти: Розіграш $250,000 + стимули за рефералів

Імпульс продовжує зростати завдяки розіграшу $250,000 USDT, який привернув понад 38,000 учасників. Це додало вірусної видимості фундаментально сильній екосистемі.

У поєднанні з щедрим 50% бонусом на передпродаж, RTX стає однією з найперспективніших криптоінвестицій на ранній стадії в третьому кварталі. Оскільки сезон альткоїнів набирає обертів, Remittix виділяється реальною корисністю та інфраструктурою інституційного рівня, що робить його найкращою довгостроковою криптоінвестицією.

Дізнайтеся про майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній проєкт тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соцмережі: https://linktr.ee/remittix

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