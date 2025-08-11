Chainlink пробив $21, а бики очікують зростання до $95

Ключові висновки

Ціна LINK підскочила більш ніж на 13% за 24 години на тлі нещодавнього запуску Стратегічного резерву.

Китові та інституційні покупки підштовхнули обсяг торгів вище $2,7 млрд.

Основний рівень опору знаходиться між $24 і $26,20, а аналітики прогнозують, що ціна може сягнути $95.

Chainlink потрапляє в заголовки газет після того, як нещодавно вперше за кілька місяців піднявся вище $21. Цей рух був підтриманий сильними фундаментальними показниками і технічними сигналами. Завдяки цьому трейдери стають все більш оптимістичними з кожним днем.

Наразі ціна LINK зросла більш ніж на 13% всього за 24 години і на 32% за останній тиждень. Чи може бути ще більше зростання?

Стратегічний резерв додає пального до ланцюгової реакції

Головною подією, що стоїть за цим ралі, є запуск стратегічного резерву Chainlink 7 серпня. Резерв вже заблокував LINK на суму понад $1 млн і зменшив пропозицію активу в обігу. По суті, ціна LINK виграє від певного довгострокового дефляційного ефекту.

ChainLink запускає стратегічний план резервування | Джерело: X

Резерв побудований на системі Payment Abstraction від Chainlink. Вона дозволяє здійснювати багатотокенові конвертації, посилюючи інституційну привабливість мережі.

Цей крок схожий на стратегії, що використовуються в системах trad-fi для стабілізації цін. LINK може бути на порозі чогось великого.

Технічний прорив ставить $26 в поле зору.

На момент написання статті ціна LINK становила $21,41 з ринковою капіталізацією $14,52 млрд. Зростання знаменує собою підтверджений прорив вище психологічного опору в $21 та 200-денної EMA на рівні $17,02.

Рівні підтримки та опору Chainlink, оскільки RSI демонструє бичачі настрої | Джерело X

Денний графік показує, що Chainlink подолав довгостроковий спадний опір на рівні $20,05. Те ж саме було підкреслено розширенням Фібоначчі вище. На момент написання статті RSI знаходиться на рівні 65,56, що є сильно бичачим, але ще не перекупленим.

У поєднанні з позитивним MACD, бики LINK, схоже, контролюють ринок. Графіки також показують, що найближчі цілі зростання активу включають $21,89 і $23,99.

Таким чином, зона опору $26,20 виступила наступним основним блокуванням. Зворотний бік показав, що підтримку можна знайти на рівнях $19,51 і $17,64.

Сценарій, за якого ведмеді повністю контролюють ринок, може призвести до глибшого відкату. Це може призвести до зниження ціни LINK до $15,83.

Аналітики бачать набагато вищі цілі

Деякі аналітики вважають, що останнє ралі може бути початком чогось набагато більшого. Наприклад, Джейвон Маркс вважає, що актив може бути на шляху до довгострокової вартості в $88,26.

Аналітик також прогнозує проміжний рух до $47,15. Аналітик Алі Мартінес ще більш оптимістично налаштований щодо Chainlink. Він заявив, що прорив вище цінового рівня $24 може розчистити шлях для ралі до $95.

Алі Мартінес вважає, що LINK може досягти $95 | Джерело: X

Оптимізм обох аналітиків пов’язаний з тим, що LINK вийшов за межі багаторічних трендових ліній на тижневих графіках.

Іншими словами, ціна LINK може утриматися на стабільному рівні і прорватися вище $24, $28 і $52 при сильному обсязі. Якщо це станеться, то може відбутися розворот макротренду. Це може навіть підготувати ґрунт для тризначних цін.

Перспективи ринку цін на ланцюгові ланки

За бичачим сценарієм, стійкий прорив вище $24 – $26 може спровокувати рух до $28, а в середньостроковій перспективі – до $47,15. Якщо зростання мережі, попит і план стратегічних резервів збережуться, LINK може досить швидко оновити історичні максимуми.

З іншого боку, якщо Chainlink не зможе втриматись вище $20, можливий відкат до $18 або навіть $16. Однак сильна підтримка на цих рівнях може забезпечити нові точки входу для довгострокових інвесторів.

Зважаючи на всі обставини, нещодавній стрибок цін на Chainlink – це більше, ніж просто короткострокове підвищення. Він показує, що актив користується довірою як роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Стратегічний резерв може стати тим, що все це запустить. У поєднанні з бичачими технічними моделями, ціна LINK може бути добре налаштована на подальше зростання.