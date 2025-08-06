Chainlink запускає потоки даних у реальному часі для акцій США

Ключові висновки

Chainlink нещодавно представив канали даних у реальному часі для акцій та ETF США на 37 блокчейн-мережах.

Це оновлення дозволяє використовувати такі функції, як торгівля токенізованими акціями, безстрокові ф’ючерси та синтетичні ETF з високошвидкісними, контекстно-насиченими даними.

DeFi-платформи, такі як GMX та Kamino, вже інтегрували ці потоки даних у свої сервіси.

Chainlink запустив потоки даних у реальному часі для акцій та ETF США. Це важливий крок до об’єднання просторів trad-fi та defi. Це дозволяє розробникам і DeFi-протоколам отримувати швидкі, контекстно-орієнтовані дані безпосередньо в блокчейні.

Акції США, такі як Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), та популярні ETF, як SPY і QQQ, тепер доступні через Chainlink. Це означає, що токенізовані фінанси зробили квантовий стрибок вперед.

Як працюють потоки даних у реальному часі від Chainlink

Згідно з оновленнями від BSCN, нові Data Streams від Chainlink забезпечують оновлення цін із затримкою менше секунди від преміум-провайдерів. Простими словами, канали даних, які надає Chainlink, надзвичайно швидкі.

Вони також працюють на 37 блокчейн-мережах. Крім того, вони надають розробникам доступ до цін у реальному часі для найпопулярніших акцій та ETF.

Chainlink запускає Data Streams для акцій та ETF США | Джерело: X

Це не лише про швидкість. Дані включають контекстуальні функції, такі як індикатори стану ринку, виявлення застарілості та оновлення часових міток. Це також включає готовність до автоматичних вимикачів та дотримання торгових годин.

Ці функції гарантують, що dApps можуть відтворювати поведінку систем trad-fi, залишаючись при цьому безтрастовими та децентралізованими.

Потоки даних Chainlink у дії

Оновлення Chainlink не лише теоретичне; воно вже використовується. Платформи, такі як GMX, GMX-Solana та Kamino Finance, інтегрують Data Streams у свої продукти.

Ці платформи тепер можуть пропонувати все: від торгівлі токенізованими акціями до безстрокових ф’ючерсів. Вони базуватимуться на акціях США, синтетичних ETF, а також кредитних та прибуткових продуктах, забезпечених токенізованими акціями.

„Це значний крок вперед для токенізованих ринків,“ сказав Йоганн Ейд, головний бізнес-директор Chainlink Labs. „Ми скорочуємо розрив між традиційними фінансами та блокчейн-інфраструктурою.“

Chainlink у зростанні токенізованих RWA

Очікується, що реальні активи (RWA) стануть наступним значним кроком у майбутньому фінансів. За ринковими прогнозами, токенізовані RWA можуть досягти від 16 до 30 трильйонів доларів до 2030 року. Крім того, Chainlink є частиною фундаменту для цього майбутнього.

Існують дуже оптимістичні прогнози для ринку RWA | Джерело: X

До цього часу однією з головних перешкод для інституційного впровадження онлайн-фінансів була відсутність якісних, контекстно-орієнтованих даних. Більшість традиційних каналів були або затриманими, або не мали важливих функцій, таких як сигнали на основі подій.

Однак Chainlink вирішує цю проблему за допомогою своїх Data Streams. Це робить інституційну токенізацію не лише можливою, але й потужною. Це відкриває двері для регульованих, високопродуктивних каналів, які можуть повністю існувати в блокчейні.

Чому цей запуск важливий зараз

Цей запуск відбувається в той час, коли інституційний інтерес до defi зростає на тлі сприятливого регулювання. Нещодавнє введення GENIUS Act також показує, що існує певна політична воля підтримувати токенізовані фінанси.

GENIUS Act став величезною перемогою для простору defi | Джерело: X

У той же час гравці trad-fi, такі як банки та керуючі активами, спостерігають за блокчейном уважніше, ніж будь-коли. Час запуску Chainlink робить його одним із найважливіших стовпів цієї нової фінансової ери.

Очікується, що потреба в швидких і безпечних даних стане обов’язковою протягом наступних років. Це можна буде побачити, коли установи почнуть токенізувати свої акції та ETF. Інфраструктура Chainlink створена для задоволення цих потреб.

Що далі для Chainlink та онлайн-фінансів?

Chainlink має більше планів щодо розширення після запуску. Деякі з його майбутніх оновлень, ймовірно, включатимуть такі функції, як ширше охоплення акцій. Це також передбачатиме підтримку товарів та OTC/forex, SDK для розробників для легшої інтеграції.

Не кажучи вже про детальну настройку даних для просунутих dApps. Очікується, що ці функції виведуть токенізовані фінанси за межі криптовалютних активів і в основні фінансові ринки. Ця зміна може бути тим, що змінить все: від торгівлі до управління активами.