BlackRock прогнозує зниження ставки ФРС на тлі публікації даних про зайнятість у США

Ключові висновки

Рік Рідер з BlackRock заявляє, що ФРС може знизити ставку на 0,5% у вересні.

Слабкі дані про зайнятість за липень підвищили очікування щодо зниження ставки ФРС, що пояснює цей прогноз

Трейдери тепер повністю очікують щонайменше два зниження ставки до кінця року.

Згідно з останніми повідомленнями, BlackRock тепер вважає, що Федеральна резервна система США може зробити крок у вересні та знизити процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Цей прогноз з’явився після того, як фондовий ринок і ринок криптовалют постраждали від невтішного звіту про зайнятість у США за липень. Це відбулося на тлі уповільнення ринку праці.

Джерелом цього прогнозу став Рік Рідер, головний інвестиційний директор BlackRock. Він вважає, що останні дані про зайнятість дають ФРС те, що потрібно для обґрунтування пом’якшення політики.

Що спричинило розмови про зниження ставки ФРС серед трейдерів і BlackRock?

У липні економіка США додала лише 73 000 робочих місць, що значно нижче очікуваних 100 000. Щоб погіршити ситуацію, показники зайнятості за попередні два місяці були переглянуті в бік зменшення майже на 260 000 у сукупності.

Це призводить до середнього показника за 3 місяці лише 35 000 нових робочих місць на місяць, що є найслабшим показником з часів пандемії Covid-19. Це уповільнення найму було однією з причин поточного розпродажу на ринку.

Падіння дохідності двохрічних казначейських облігацій після даних про зайнятість | Джерело: CME Group

За даними CME Group, інституційні інвестори, такі як BlackRock, і трейдери вважають, що ймовірність зниження ставки ФРС становить 80%. Це може відбутися на вересневому засіданні. Це цікаво, оскільки ще днем раніше ймовірність була менше 40%.

Чи може ФРС здійснити значне зниження ставки, як очікує BlackRock?

„Якщо слабкість на ринку праці посилиться, або ми продовжимо спостерігати стійкий рівень найму нижче 100 000 робочих місць, ми очікуємо, що ФРС почне знижувати ставки,“ Рідер сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Головний інвестиційний директор BlackRock не єдиний, хто просуває ідею зниження ставки ФРС на півпункту. Стратеги CreditSights також очікують зниження на 50 базисних пунктів у вересні. За цим послідували два менші зниження до кінця року.

Падіння ціни біткоїна після публікації протоколів FOMC | Джерело: TradingView

Якщо це станеться, це буде схоже на те, що ФРС зробила у вересні минулого року, коли розпочала цикл зниження ставок. Тоді економіка також показувала ознаки ослаблення, що спонукало центральний банк діяти.

„Чи можна знизити на 50, подібно до того, що сталося минулого року? Так, я думаю, що так,“ сказав Рідер під час інтерв’ю на Bloomberg TV.

Він додав, що крок такого розміру, ймовірно, не відновить інфляцію. Вона все ще помірна, незважаючи на нові тарифи, які продовжують впливати на ринки.

Посадовці ФРС демонструють ознаки розбіжностей

На тлі прогнозу BlackRock, не всі в ФРС погоджуються щодо того, що має статися далі. Два керівники ФРС, Крістофер Воллер і Мішель Боуман, проголосували проти збереження процентних ставок без змін на засіданні 30 липня.

Оновлення до “Незгода керівників ФРС щодо ставок на липневому засіданні FOMC | Джерело: X

Обидва керівники виступали за зниження ставки ФРС на чверть пункту і попередили, що занадто довге очікування може зашкодити ринку праці. Однак голова ФРС Джером Пауелл був більш обережним і заявив, що остаточного рішення ще немає.

Він також вказав на необхідність спостерігати за вхідними даними. Це включає вплив тарифів, накладених Білим домом.

Облігації зростають, акції та криптовалюти падають

Ринки облігацій швидко відреагували. Дохідність двохрічних казначейських облігацій впала на 29 базисних пунктів, що є найбільшим падінням за останні два роки. Інвестори активно купували облігації на тлі зростаючих ставок на нижчі ставки в майбутньому.

Водночас акції та криптовалюти знизилися. S 500 впав майже на 2%, а долар США втратив позиції, оскільки трейдери перекалібрували свої позиції.

ETF біткоїна втратили 812 мільйонів доларів 1 серпня | Джерело: Coinglass

Біткоїн знизився приблизно на 5% від свого максимуму в 118 000 31 липня, оскільки ринок ETF втратив вражаючі 812 мільйонів доларів. З іншого боку, Ethereum завершив свою 20-денну серію припливів. Він показав відтік у розмірі 152 мільйонів доларів, незважаючи на сукупні 5 мільярдів доларів за попередні два тижні.

Коротше кажучи, надії на зниження ставки дали облігаціям значний поштовх. Однак це серйозно пошкодило настрої інвесторів на ринках акцій, криптовалют і валют.

Едвард Гаррісон, макростратег Bloomberg, продовжує попереджати, що інфляція, що надходить від тарифів, все ще може вплинути на політику ФРС. Однак важко ігнорувати сам масштаб невідповідності робочих місць.

Якщо умови на ринку праці погіршаться, а інфляція залишиться керованою, ФРС може бути змушена діяти швидше, ніж пізніше.