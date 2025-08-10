BlackRock може подати заявку на ETF XRP після юридичної перемоги Ripple

Ключові висновки

Ripple нещодавно отримала перемогу в суді після того, як SEC відкликала свою апеляцію.

Це усуває основні юридичні перешкоди для ETF XRP, і експерти вважають, що BlackRock незабаром може подати заявку на ETF XRP.

Ринкова впевненість і обсяг торгів XRP зростають після закриття справи.

Багаторічний судовий процес Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж США офіційно завершився. Крім того, криптоіндустрія вже дивиться на те, що буде далі. Тепер для XRP встановлена юридична ясність.

Аналітики ринку звертають увагу на можливість створення ETF XRP. І BlackRock може очолити цей процес.

Юридична перемога Ripple може відкрити двері для великих установ, таких як BlackRock, щоб розширити свої пропозиції криптопродуктів. Деякі експерти навіть вважають, що це лише питання часу, коли заявка на ETF XRP потрапить на стіл SEC.

ETF XRP: юридична ясність підживлює оптимізм ринку

Ripple та SEC подали заяву про відхилення всіх апеляцій, що залишилися, 7 серпня. Це офіційно завершило одну з найбільших судових справ в історії криптовалют.

Це рішення тепер означає, що XRP підтверджено не є цінним папером у роздрібних транзакціях. Це дуже важливий аспект для бірж і керуючих фондами.

Нейт Джерачі вважає, що ETF XRP на підході | Джерело: X

Ця нова ясність змінила настрій на ринку. Нейт Джерачі є президентом The ETF Store. Він вважає, що час ідеальний для того, щоб BlackRock подала заявку на ETF XRP під своїм брендом iShares.

Джерачі стверджував, що для BlackRock немає сенсу зосереджуватися лише на Bitcoin та Ethereum у майбутньому. „Я визнаю, якщо помиляюся. На мою думку, для них немає жодного сенсу ігнорувати криптоактиви окрім BTC та ETH,“ написав Джерачі.

Джерачі вважає, що BlackRock, можливо, чекала завершення судового процесу перед тим, як діяти. Тепер, коли це сталося, шлях відкрився для подальшого зростання, і попереду чіткий шлях.

BlackRock не єдиний керуючий активами, який розглядає XRP. Такі компанії, як Bitwise, Grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree та Franklin Templeton, вже подали заявки на запуск ETF XRP.

Цей зростаючий інтерес показує, що інституції вважають, що регуляторне середовище нарешті стає сприятливим для XRP. Однак, якщо BlackRock вступить у гонку, гра може повністю змінитися для XRP та його інвесторів.

Фірма вже керує iShares Bitcoin Trust (IBIT) та iShares Ethereum Trust (ETHA). Крім того, вона має понад 10 трильйонів доларів активів під управлінням. Це означає, що її участь може привернути величезну увагу (не кажучи вже про гроші) до XRP.

Ерік Балчунас не очікує, що BlackRock приєднається | Джерело: X

Аналітик ETF Ерік Балчунас, однак, більш обережний. Він не вірить, що BlackRock поспішатиме з поданням заявки. Він також зазначив, що компанія може бути задоволена своїми поточними криптопродуктами. Тим не менш, він визнав, що цей прогноз в основному базується на „інтуїтивному відчутті“, а не на твердих доказах.

Ціна XRP та обсяг торгів зростають після завершення судового процесу

Ринок швидко відреагував на завершення судового процесу. XRP підскочив більш ніж на 13% протягом 24 годин. Зараз він перевершує інші основні криптовалюти з великим відривом.

Дані CoinMarketCap показують, що ціна XRP піднялася вище 3,30 долара за останні 24 години. Крім того, його ринкова капіталізація досягла 22 мільярдів доларів.

Торгова активність також вибухнула. Південнокорейські біржі повідомили про збільшення обсягу XRP на 1211%. Платформа Deribit також побачила, що трейдери відкрили понад 100 000 опціонних контрактів на XRP.

Ціна XRP зростає після завершення судового процесу | Джерело: CoinMarketCap

Цей сплеск стосується не лише короткострокових прибутків. З усуненням юридичної загрози інвестори тепер розглядають XRP як варіант для довгострокового вкладення.

Polymarket показує 88% шансів на ETF XRP до кінця року

За даними Polymarket, трейдери наразі бачать 88% шансів, що ETF XRP буде схвалено до грудня. Це значне підвищення після попередніх падінь. Це сталося після негативних коментарів комісара SEC Керолайн Креншоу.

Балчунас, однак, зазначив, що Креншоу постійно голосує проти всіх ETF, пов’язаних з криптовалютами, і зазвичай залишається в меншості. Виходячи з цього, він вважає, що шанси на схвалення ETF XRP наразі сильні і навіть ближчі до 95%.

Балчунас каже, що шанси на схвалення ETF ближчі до 95% | Джерело: X

Цей оптимізм добре поєднується з нещодавнім вирішенням справи Ripple. Без юридичної невизначеності регулятори тепер стикаються з меншими перешкодами при оцінці заявок на ETF, що включають XRP.