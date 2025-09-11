BlackRock лідирує, оскільки Ethereum ETF отримують перевагу над біткойн-фондами

Ключові моменти

Цього тижня ETF на Ефіріумі отримали понад 1,2 мільярди доларів притоку, а лідером став фонд ETHA від BlackRock.

Біткойн-ETF також бачили притоки, але їхня сила відставала від сили Ефіріуму протягом шести тижнів поспіль.

Інституційний попит свідчить про домінування Ethereum не лише як цифрової валюти.

Біржові фонди Ефіріуму набирають обертів проти своїх біткоїн-колег. За останні шість тижнів фонди, пов’язані з Ефіріумом, залучили більше коштів, в той час як біткоїн-ETF боролися з нерівномірними показниками.

Шість тижнів поспіль притоку коштів

Лише 28 серпня спотові біржові фонди Ethereum ETF залучили $39,2 млн. Це сталося після величезного сплеску на $307 мільйонів напередодні.

Згідно з даними SoSoValue, цей високий попит привів до того, що тижневий притік перевищив $1,2 млрд. Для порівняння, біткоїн-біржові ETF зафіксували притік $179 млн в той же день і $388,6 млн на цьому тижні.

Спотові Ethereum ETF останнім часом демонструють хороші результати | Джерело: Soso Value

Вже шостий тиждень поспіль Ethereum ETF випереджають біткоїн ETF у залученні інституційного капіталу. Ця тенденція показує, наскільки сильно змінилися настрої інвесторів і віра в можливості використання Ethereum.

Дані, що стоять за зростанням Ethereum

Станом на кінець серпня біржові фонди Ethereum ETF зібрали $13,64 млрд сукупних інвестицій і зараз управляють активами на суму $30,17 млрд. Це означає, що вони володіють 5,44% від загальної ринкової капіталізації Ethereum.

Біткоїн-ETF набагато більші і мають 54,19 мільярда доларів притоку, а також 144,57 мільярда доларів активів в управлінні. Однак темпи зростання Ethereum вже важко ігнорувати.

Спотові біткоїн-ETF також отримали значні притоки | Джерело: Значення Soso

Наприклад, за період з 21 по 27 липня біткойн-біржові ETF отримали лише $72,3 млн притоку, в той час як ефіріум-біржові ETF додали $1,84 млрд. Наступного тижня фонди біткоїна зафіксували відтік коштів у розмірі $642,9 млн у порівнянні з прибутком Ethereum у розмірі $154,3 млн.

Навіть під час турбулентних тижнів Ethereum демонстрував стабільні результати.

BlackRock все ще лідирує

Згідно з даними Farside Investors та Soso Value, BlackRock домінує на ринках біткойн- та ефіріум-фондів ETF. Її фонд IBIT, наприклад, лідирує серед біткоїн-продуктів з активами $83,54 млрд після притоку $50,87 млн 27 серпня.

Що стосується Ethereum, то його фонд ETHA становить $17,19 млрд, і того ж дня він додав $262,63 млн. Fidelity і Grayscale відстають, але все ще залишаються активними гравцями.

Фонд ETHA від BlackRock показав найкращі результати 28 серпня | Джерело X

Така інституційна присутність зміцнила довіру до обох активів. Проте, збільшення притоку коштів у продукти Ethereum вказує на те, що пріоритети інвесторів змінюються.

Технічна роль Ethereum у створенні блокчейн-платформ може зробити його більш привабливим для фондів, які шукають довгострокову цінність.

Біткоїн ETF все ще тримають вагу

Незважаючи на силу Ефіріуму, біткоїн ETF все ще набагато більші в абсолютному вираженні. Вони продовжують привертати значну увагу і все ще домінують над усіма активами ETF під управлінням.

28 серпня біткойн-біржові ETF отримали $179 млн чистого притоку, що стало четвертим днем зростання поспіль. Для багатьох інвесторів біткойн все ще залишається першим вибором для криптовалют, особливо в якості хеджування від макроекономічної невизначеності.

Федеральний резерв зберігає обережну політику щодо процентних ставок, а фондові ринки демонструють ознаки напруги. Завдяки цьому позиції біткоїна як цифрового золота продовжують зміцнюватися.

Ethereum ETF сигналізують про зміну динаміки ринку

Ефіріум ETF випереджають біткойн ETF вже шість тижнів поспіль. Це ознака того, що динаміка ринку змінюється, а інституційні інвестори все більше диверсифікуються в активи, які пропонують більше, ніж просто зберігання вартості.

Домінування мережі в DeFi, стейкінгу та смарт-контрактах також виділяє її як одного з найсильніших довгострокових конкурентів Біткоїну.

Біткойн продовжує домінувати за розміром і визнанням. Однак стабільний приплив Ефіріуму свідчить про його привабливість для тих, хто робить ставку на інфраструктуру блокчейну. Якщо ця тенденція збережеться, то біржові фонди Ефіріуму можуть дати відповідь на питання про розстановку сил у криптоінвестиціях.