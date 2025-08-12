BitMine стала найбільшою казначейською компанією ETH з активами в $4,96 млрд

Ключові висновки

Зараз BitMine володіє понад 1,15 мільйонами ETH, що коштує майже $4,96 мільярда.

За словами спекулянтів, компанія збільшила свої запаси ETH на 2 мільярди доларів лише за один тиждень.

Основні інвестори, включаючи Пітера Тіля та ARK Invest Кеті Вуд, збільшили свої частки у фірмі.

BitMine Immersion збільшила свої запаси Ethereum до більш ніж 1,15 мільйона токенів. Разом ця заначка коштує понад $4,96 млрд і забезпечила BitMine позицію найбільшої корпоративної ETH-скарбниці у світі.

BitMine також є третьою за величиною криптовалютною скарбницею, поступаючись лише MicroStrategy та Mara Blockchain.

Досі темпи накопичення компанії були вражаючими. Лише минулого тижня вона повідомила про 833 137 ETH на суму $2,9 млрд. Це означає, що за сім днів вона додала до своїх резервів 317 000 ETH на суму близько $2 млрд.

Постійне зростання у стратегії ETH

BitMine запустила свою казначейську стратегію ETH 30 червня. Всього за п’ять тижнів компанія продемонструвала стрімке зростання, адже вона планує викупити до 5% від загального обсягу пропозиції Ethereum.

Ця мета, на думку компанії, закріпить її статус лідера в управлінні крипто-скарбницею.

Bitmine володіє 1,2 мільйонами ETH, що становить майже $5 мільярдів | Джерело X

За словами її голови Томаса “Тома” Лі (який також є співзасновником Fundstrat), обмеженість пропозиції ETH може з часом значно підвищити вартість криптовалюти.

Інституційна підтримка підвищує довіру

Агресивна скупка акцій BitMine привернула значний інтерес з боку великих інституційних інвесторів. Наприклад, мільярдер, венчурний інвестор Пітер Тіль збільшив свою частку в липні до більш ніж 9% і тепер володіє більш ніж 5,09 мільйонами акцій.

ARK Invest Кеті Вуд також був активним покупцем. ETF-фонди ARK спільно придбали акції BitMine на суму $22,8 млн 28 липня, включаючи 401 318 акцій ARK Innovation ETF (ARKK), 128 048 акцій ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) і 43 487 акцій ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Ці покупки відбулися одразу після того, як ARK інвестував у компанію 182 мільйони доларів.

Динаміка акцій відображає оптимізм інвесторів

Акції BitMine (NYSE: BMNR) підскочили на 12% в понеділок після останньої заяви про придбання ETH-холдингу. Це означає, що з початку року ціна акцій компанії зросла на 634%, згідно з даними Google Finance.

Акції BitMine стрімко зростають на всіх таймфреймах | Джерело Google Finance

Акція також стала однією з найактивніше торгованих у США. Дані Fundstrat навіть показують середньоденний доларовий обсяг у 2,2 мільярда доларів за п’ять торгових днів, що закінчилися 8 серпня.

У підсумку, це ставить BitMine попереду таких гігантів, як JPMorgan і Micron Technology.

Ринкові умови сприяють накопиченню ETH

Голова BitMine, Том Лі, вважає, що Ethereum вступає у фазу, схожу на прорив біткоїна у 2017 році.

Том Лі демонструє переконання, купуючи ETH | Джерело: X

Він вказав на три фактори, які досі сприяли зростанню ETH. До них відносяться регуляторне схвалення стейблкоінів, прихильність Комісії з цінних паперів і бірж США до внутрішньомережевих фінансів, а також зростання впровадження технології великими компаніями, такими як JPMorgan і Robinhood.

Лі вважає, що ETH може зрости з нинішніх $4,189 до $30,000, якщо ці тенденції продовжаться. На момент написання статті Ethereum був приблизно на 14% нижче свого історичного максимуму.

За даними DefiLlama, загальні корпоративні казначейства ETH на сьогоднішній день зібрали понад $10 мільярдів, причому BitMine лідирує в цьому плані.

Конкуренти, такі як SharpLink Gaming і Bit Digital, також нарощують свої запаси. Однак жоден з них не зрівнявся з BitMine ні за швидкістю, ні за розміром накопичень.

Наразі фірма утримує позицію найбільшого казначейства ETH. Це може суттєво вплинути на ліквідність ринку в майбутньому, а також на інституційне прийняття.

Особливо, якщо вона досягне своєї мети – контролювати 5% пропозиції Ethereum.