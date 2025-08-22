6 найкращих сайтів для хмарного майнінгу біткоїнів у 2025 році – легко заробляйте пасивний дохід

Індустрія майнінгу криптовалют переживає бурхливе зростання, якому сприяють нові технології та інноваційні платформи, покликані максимізувати ефективність і прибутковість. Забігаючи наперед до 2025 року, можна сказати, що кілька платформ для майнінгу встановлюють нові стандарти. Вони мають потужні функції, інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та передові рішення, які роблять майнінг криптовалют більш доступним, ніж будь-коли.

Хмарний майнінг швидко став одним з найпопулярніших способів отримання пасивного доходу. Замість того, щоб інвестувати в дороге обладнання для майнінгу біткоїнів, користувачі можуть просто орендувати обчислювальні потужності у відомих провайдерів і отримувати частку винагороди від майнінгу.

Завдяки гнучким варіантам контрактів, що варіюються за тривалістю та хеш-потужністю, хмарний майнінг пропонує зручний підхід до заробітку криптовалюти без участі людини. Автоматизовані операції означають, що інвестори можуть насолоджуватися стабільним, надійним прибутком без клопоту з управлінням обладнанням або моніторингом щоденних операцій.

Зараз ідеальний час, щоб почати інвестувати в криптовалюту, оскільки біткойн залишається найбільш затребуваним цифровим активом у світі. Завдяки таким платформам, як IEByte, будь-хто може розпочати майнінг всього за кілька кліків – для цього не потрібно дорогого обладнання, складного програмного забезпечення чи технічних знань.

У цій статті ми розглянемо найкращі платформи для хмарного майнінгу біткоїнів у 2025 році, включаючи IEByte, Binance, ECOS, NiceHash, KuCoin та StormGain, щоб допомогтивам обрати правильну платформу для максимізації прибутку в умовах криптовалютного ландшафту, що розвивається.

IEByte (9,8 балів ) Binance (9,7 балів) ЕКОС (9,6 балів) NiceHash (9.4 Рейтинг) Kucoin (9,3 бала) StormGain (9.1 Рейтинг)

IEByte

IEByte – одна з провідних компаній з хмарного майнінгу та надійний партнер для користувачів.

У порівнянні з іншими платформами, IEByte більше підходить для початківців. Вона виключає багато технічних термінів і представляє себе клієнтам у найпростішій формі. Таким чином, вона також дозволяє новачкам брати участь у хмарному майнінгу та отримувати високі прибутки.

Як один з найкращих провайдерів у світі, IEByte прагне зробити хмарний майнінг безпечним і комфортним для користувачів.

Як це працює?

Створення облікового запису на IEByte та отримання винагороди – це завдання, яке займає кілька хвилин. Ось як це відбувається:

Зареєструватися: Користувачі повинні зареєструватися на хмарному майнінг-сервісі IEByte, створивши обліковий запис на сайті, і ви отримаєте $10 після реєстрації. Виберіть план майнінгу: IEByte пропонує різні плани майнінгу з різною швидкістю та тривалістю хешування. Користувачі можуть вибрати план, який відповідає їхнім потребам і бюджету. Почніть майнити: Після вибору тарифного плану користувачі можуть негайно розпочати майнінг біткоїнів. Передові алгоритми IEByte забезпечують високу ефективність майнінгу, а користувачі можуть відстежувати прогрес майнінгу за допомогою інформаційної панелі на веб-сайті. Виведення заробітку: Користувачі можуть вивести зароблені кошти в будь-який час.



Нижче наведені поточні доступні контрактні плани:

Ціна контракту Тривалість контракту Щоденна процентна ставка Щоденний дохід Основна сума + загальний дохід $200 1 день 3% $6 $200+$6 $500 2 дні 2.7% $13.5 $500+$27 $1200 3 дні 3% $36 $1200+$108 $5000 1 день 3.5% $175 $5000+$175 $8000 2 дні 4% $320 $8000+$640 $16000 3 дні 4.3% $688 $16000+$2064 $30000 3 дні 4.8% $1440 $30000+$4320 $80000 2 дні 7% $5600 $80000+$11200



Для отримання додаткової інформації відвідайте https://iebyte.com/.

2, Binance

Binance, відома міжнародна компанія, з гордістю носить звання найбільшої криптовалютної біржі за щоденним обсягом торгів. Відома своєю величезною популярністю, платформа може похвалитися користувацькою базою, що налічує близько 90 мільйонів осіб по всьому світу.

Одним з ключових факторів, що сприяють його широкому розповсюдженню, є можливість полегшити майнінг криптовалют безпосередньо з пристроїв, підключених до Інтернету, будь то мобільні телефони, комп’ютери або планшети.

3 、 ЕКОС

Заснована у 2017 році, компанія Ecos досягла значного успіху, ставши першим провайдером хмарного майнінгу, який отримав юридичну легітимність. Таким чином, вона отримала заслужену репутацію однієї з найнадійніших і найавторитетніших платформ в індустрії на сьогоднішній день.

4、NiceHash

NiceHash працює як майнінгова компанія, що дозволяє користувачам об’єднувати свої хеш-потужності для спільної роботи. Використовуйте програмне забезпечення NiceHash на своєму персональному пристрої, виберіть бажаний графічний процесор і використовуйте його можливості для хешування, щоб об’єднати вашу майнінгову діяльність.

Це дозволяє вам поповнювати свій рахунок, отримувати різні майнінг-пакети для альтернативних криптовалют або ділитися хешрейтом з колегами в піринговій мережі.

5 、 Кукойн

Мета KuCoin Pool – створити найбільший у світі майнінговий пул з доказом роботи (Proof of Work, PoW). Основна увага приділяється підвищенню безпеки блокчейн-мереж Bitcoin та Litecoin.

Як постачальник комплексних рішень, KuCoin Pool пропонує користувачам безперебійну роботу. Він пропонує уніфіковану платформу, яка надає широкий спектр послуг.

6、StormGain

StormGain є помітним гравцем у сфері сайтів для майнінгу криптовалют. Вона може похвалитися широкою глобальною присутністю, що охоплює понад 230 країн. Обслуговуючи різноманітну спільноту з більш ніж п’яти мільйонів користувачів, платформа пропонує повний набір функцій, який підходить як для новачків, так і для досвідчених експертів.

Висновок

Для тих, хто хоче збільшити свій пасивний дохід, хмарний майнінг – одна з найкращих можливостей на сьогоднішній день. IEByte робить цей процес простішим, ніж будь-коли, пропонуючи неперевершену простоту та ефективність для збільшення ваших криптовалютних доходів.

Щоб дізнатися більше про можливості IEByte і про те, як почати роботу, відвідайте офіційний веб-сайт за посиланням: https://iebyte.com/.