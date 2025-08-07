Інтерес повертається? Кит Ethereum купує 101 131 $ETH вартістю 361 млн доларів

Ключові висновки

Цього тижня один кит Ethereum придбав ETH вартістю 361 мільйон доларів. Це може свідчити про повернення інституційного інтересу.

Транзакцію обробили FalconX і Galaxy Digital, з надійним зберіганням від BitGo.

У той час як ETF Bitcoin зазнали значних відтоків під час останньої торгової сесії, ETF Ethereum отримали понад 73 мільйони доларів.

Величезний кит Ethereum нещодавно придбав приголомшливу суму ETH вартістю 361 мільйон доларів протягом двох днів.

Ця транзакція була проведена через FalconX/Galaxy Digital і захищена BitGo. Це одна з найбільших покупок ETH цього року. Як останнім часом виглядають притоки Ethereum до гаманців китів?

Активність китів Ethereum свідчить про зростання впевненості на ринку

З 4 по 6 серпня кит Ethereum придбав вражаючу кількість — 101 131 $ETH за середньою ціною 3 640 доларів. Загальний розмір цієї покупки Ethereum склав близько 361 мільйона доларів. Це був крок від інституційного інвестора.

Кит Ethereum витрачає 361 мільйон доларів на 101 131 $ETH | Джерело: X

ETH було розподілено між трьома новоствореними гаманцями, усі захищені послугами зберігання інституційного рівня від BitGo. Разом із FalconX та Galaxy Digital, така конфігурація показує, що покупець не просто інвестував.

Здається, він готувався керувати активами у великому масштабі. Така підготовка вказує на серйозного гравця, який, ймовірно, знає щось, чого не знають роздрібні трейдери.

Більше зростання на підході?

Історично, активність китів не просто струшує графіки. Вона зазвичай спонукає решту ринку наслідувати їхній приклад. Коли великі інвестори роблять такі кроки, інші мають тенденцію слідувати.

Це створює ефект хвилі, і менші інституційні інвестори (чи навіть роздрібні трейдери) можуть сприйняти це як ознаку впевненості. Не кажучи вже про те, як великі транзакції зменшують доступну пропозицію на біржах і можуть значно підвищити ціну.

Аналітик Тед Піллоуз вважає, що Ethereum зараз перебуває в фазі накопичення імпульсу перед рухом угору.

Аналітик Тед Піллоуз прогнозує повернення Ethereum | Джерело: X

Аналітик стверджує, що Ethereum може зробити ще одну спробу тестування (чи навіть прориву) рівня $4 000. Це може статися, коли він накопичить достатньо палива. Іншими словами, Ethereum може бути на порозі повернення.

Чому інституції вибирають Ethereum замість Bitcoin

Ця величезна покупка кита Ethereum не була єдиним бичачим сигналом. ETF Bitcoin повідомили про свій четвертий поспіль день відтоків 5 серпня.

Вони втратили майже 200 мільйонів доларів, згідно з даними від Farside Investors. З іншого боку, ринок ETF Ethereum залучив вражаючі 73 мільйони доларів.

Ринок ETF Ethereum фіксує притоки в розмірі 73 мільйони доларів на тлі відтоків Bitcoin | Джерело: Farside Investors

Це додатково свідчить про те, що інвестори переключаються з Bitcoin на Ethereum, змінюючи свій фокус. Для цього є вагома причина. Ethereum відомий своїм домінуванням за TVL. Він забезпечує роботу тисяч додатків DeFi, NFT та смарт-контрактів.

Він також більш орієнтований на корисність, ніж Bitcoin. Ethereum 2.0 покращив своє енергоспоживання і тепер більш масштабований. Ці фактори зробили його більш привабливим для китів як довгострокову інвестицію.

Крім того, нещодавні оновлення від SEC також підтвердили, що діяльність зі стейкінгу за певних умов „не вважається пропозицією цінних паперів“. Це дало інвесторам більше ясності та посилило їхню довіру до продуктів, пов’язаних з Ethereum.

Покупки китів Ethereum можуть бути сигналом дозрівання ринку

Покупка Ethereum китом на 361 мільйон доларів — це більше, ніж просто заголовок. Це свідчить про те, що крипторинок дозріває. Інституції більше не просто обережно випробовують воду.

Натомість вони впевнено вкладаються в інвестиції, маючи для цього капітал. Bitcoin продовжує зазнавати зустрічного вітру від макроекономіки та настроїв інвесторів. Однак Ethereum повільно набирає вагу проти криптокороля з точки зору домінування.

Екосистема Ethereum швидко зростає, регулювання стають більш зрозумілими, а інституційний капітал слідує за сигналом. Наступні кілька днів можуть визначити напрямок ціни для активу.

Інвестори можуть навіть побачити нову спробу прориву цінового рівня у $4 000. Це може статися, коли Ethereum набере сил для ралі у висхідному напрямку.