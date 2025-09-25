Інвестиції Сальвадору в золото в розмірі $50 млн свідчать про зміну біткоїн-стратегії

Ключові висновки

Сальвадор придбав золота на 50 мільйонів доларів, що стало першим подібним кроком з 1990 року.

Наразі в країні зберігається понад 6 200 BTC, що свідчить про подвійну ставку на золото і біткойн.

Диверсифікація демонструє новий підхід до резервування, поєднуючи традиційні та цифрові активи.

Нещодавня купівля Сальвадором золота на суму 50 мільйонів доларів привернула увагу ЗМІ. Ця покупка цікава тим, що вперше за 35 років країна збільшила свій золотий запас. Це також цікаво для країни, яка вже відома своєю сміливою біткоїн-стратегією.

Уряд на чолі з президентом Найібом Букеле послідовно просуває впровадження біткоїна з 2021 року. Це нове придбання свідчить про те, що Букеле застосовує більш збалансований підхід до управління казначейством. Який працює з цифровими та фізичними активами.

Чому Сальвадор купив золото саме зараз

Центральний резервний банк підтвердив купівлю 13 999 унцій золота на суму близько 50 мільйонів доларів. Цей крок збільшив загальний золотий запас країни до 58 105 унцій. Це коштує майже 207 мільйонів доларів.

Сальвадор купує золото на $50 млн | Джерело: X

Загальні макроекономічні умови також допомагають пояснити вибір часу. Центральні банки по всьому світу купують золото за історичними цінами. Невизначеність на ринках, можливе зниження процентних ставок у США у вересні та рекордно високі ціни на золото – все це цілком ймовірно.

Сальвадор, ймовірно, зменшить свою залежність від одного активу, купуючи і утримуючи золото.

Що це означає для резервів біткоїнів

Наразі Сальвадор володіє понад 6 283 BTC на суму понад 750 мільйонів доларів. Ці активи принесли понад 150% прибутку з того часу, як країна почала щоденну купівлю біткоїнів у 2022 році. Нещодавно уряд також перевів свій біткоїн на 14 окремих гаманців.

Кожен гаманець вміщує не більше 500 BTC. Це зроблено для захисту від можливих майбутніх ризиків, таких як загрози квантових обчислень. Такий підхід показує, що, незважаючи на високу прибутковість, уряд знає про вразливість біткоїна.

Золото зараз виступає стабілізатором скарбниці Сальвадору. У той час як біткойн впав на 6% цього року, золото зросло на 16%. Володіння обома активами гарантує, що резерви країни виграють незалежно від того, чи інвестори шукають безпеки, чи женуться за зростанням.

Баланс золота та біткоїна для національних резервів

Стратегія президента Букеле демонструє більш загальну тенденцію. Замість того, щоб покладатися виключно на біткоїн, Сальвадор диверсифікує інвестиції в традиційні активи. Цей крок може заспокоїти такі установи, як МВФ. Раніше вони були стурбовані надмірною залежністю країни від однієї лише криптовалюти.

Диверсифікація також робить Сальвадор моделлю для майбутніх економік. Поєднання високої волатильності біткоїна зі стабільністю золота створює збалансовану резервну стратегію. Такий підхід створює прецедент для інших країн, які вивчають можливість управління гібридними активами.

Вплив на крипто-дружній бізнес в Сальвадорі

Це придбання золота виходить за рамки золотовалютних резервів. Вона безпосередньо впливає на фірми, що працюють за новим фінансовим законодавством країни.

Наприклад, Закон про інвестиційну банківську діяльність країни тепер зараховує золото до ліквідних активів для кваліфікації інвестора. Більше того, інвестори повинні мати щонайменше $250 000 у ліквідних активах, які тепер можуть включати золото поряд з біткоїнами.

Сальвадор нещодавно прийняв закон про інвестиційний банкінг | Джерело: X

Крім того, провайдери послуг у сфері цифрових активів повинні мати ліцензії відповідно до Закону про випуск цифрових активів. Ці ліцензії передбачають суворі вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей і знання вимог клієнтів.

Криптовалютні компанії тепер мають набагато більше зобов’язань, але й користуються більшою легітимністю. Загалом, додавання золота до регуляторних вимог Сальвадору може підвищити довіру інвесторів і залучити більше капіталу.

Гібридне майбутнє резервів

Насамкінець, купівля золота Сальвадором на суму 50 мільйонів доларів – це не просто привернення уваги. Це свідчить про те, що країна віддає перевагу довгостроковій стратегії, побудованій на диверсифікації.

Сальвадор, зберігаючи як золото, так і біткоїн, забезпечує стабільність, водночас утримуючи своє зростання. Ця гібридна модель може вплинути на те, як інші країни підходять до управління резервами. Вона поєднує в собі надійність традиційних активів з перспективністю цифрових інновацій.