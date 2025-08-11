Як план Трампа “Примарний голова ФРС” може послабити владу Пауелла?

Ключові висновки

Нещодавно Трамп розширив список кандидатів на посаду голови ФРС з трьох фіналістів до десяти.

Така зміна стратегії може призвести до того, що Трамп призначить “фантомного голову ФРС”. Цей голова підірве авторитет Джерома Пауелла до того, як закінчиться його термін повноважень наступного року.

Ринки більше зосереджуються на настановах нового голови за кілька місяців до виборів.

Пошук Дональдом Трампом наступного голови Федеральної резервної системи останнім часом набув несподіваного повороту. За словами представників адміністрації, замість того, щоб зупинитися на перших трьох фіналістах, список Трампа розширився до десяти імен.

Однак найцікавіше в цьому не те, що список кандидатів довший. Це ідея “фантомного голови ФРС”. Концепція Листа нещодавно обговорювалася в “Листі Кобеїсі” у нещодавньому Х-пості.

Це вказує на те, що президент США може оголосити про свій вибір наступного голови ФРС набагато раніше запланованого терміну. І метою буде зменшити вплив нинішнього голови на ринки ще до закінчення терміну його повноважень.

Як ФРС використовує свою владу

Пам’ятайте, що повноваження Федерального резерву не обмежуються лише встановленням процентних ставок чи управлінням балансом. Натомість його найпотужнішим інструментом є перспективні вказівки.

Уявіть собі форвардні вказівки як здатність формувати ринкові очікування за допомогою публічних заяв. Простіше кажучи, ринки негайно реагують, коли голова ФРС Джером Пауелл натякає на зміну ставки за кілька місяців до цього.

Інвестори “закладають” ці очікування в ціну ще до того, як відбудуться зміни в політиці. Така здатність впливати на ринок за допомогою простих коментарів дає ФРС великий вплив, навіть якщо вона не діє.

Механіка “фантомного крісла ФРС”

Згідно з листом Кобеїсі, Трамп може планувати стратегію “фантомного крісла”. Для контексту, президент США може публічно назвати свого кандидата на посаду голови ФРС ще до того, як закінчиться термін повноважень нинішнього голови.

Якщо це станеться, ринки, ймовірно, більше зосередяться на поглядах нового голови. Ця зміна може відбутися, навіть незважаючи на те, що термін повноважень Пауелла, як очікується, триватиме до травня наступного року.

Трамп може призначити фантомного голову ФРС | Джерело: X

Поки Пауелл залишається на посаді голови ФРС, його промови та вказівки можуть втратити понад 90% свого ефекту. Замість цього трейдери будуть прискіпуватися до кожного коментаря, інтерв’ю та публічних виступів.

Вони порівнювали б погляди Пауелла з поглядами призначеного кандидата і, ймовірно, слідували б вказівкам останнього. Пауелл все ще офіційно обійматиме цю посаду.

Однак новий голова стане фактичним голосом монетарної політики в очах ринку.

Розширено пошук кандидата на посаду голови ФРС

Початковий шорт-лист Трампа включав директора Національної економічної ради Кевіна Хассета, голову ФРС Крістофера Уоллера та колишнього голову ФРС Кевіна Уорша. Однак тепер до розширеного списку увійшли колишній президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард і досвідчений економічний консультант Марк Шумерлін.

Наразі за пошук відповідає міністр фінансів Скотт Бессент. Це означає, що він зустрінеться з кожним кандидатом, звузить список і представить Трампу найкращих. Потім Трамп особисто проведе співбесіду з фіналістами, перш ніж прийняти рішення.

Міністр фінансів США Скотт Бессент очолив пошуки | Джерело X

Роль Бессента цікава тим, що Трамп колись розглядав його кандидатуру на цю посаду. Однак Бессент вирішив залишитися в Казначействі. “Я люблю Скотта, але він хоче залишитися на своїй посаді”, – сказав Трамп в інтерв’ю CNBC на початку цього тижня.

Хто у списку та їхнє минуле

Джеймс Буллард – перший у списку. Буллард був колишнім президентом ФРС Сент-Луїса, а зараз є деканом бізнес-школи Університету Пердью. Раніше він рекомендував Уоллера на посаду члена правління ФРС і заявив, що погодиться зайняти цю посаду, якщо йому запропонують.

Далі йде Марк Шумерлін, колишній заступник директора Національної економічної ради при Джорджі Буші-молодшому. Крістофер Уоллер, нинішній голова ФРС, який справив враження на Бессента під час інтерв’ю, є ще одним кандидатом. Однак деякі інсайдери сумніваються, що його оберуть.

Кевін Уорш, колишній голова ФРС і давній претендент на посаду голови ФРС, є ще одним кандидатом, поряд з Кевіном Хассетом, економічним радником і колишнім директором NEC.

Якщо Трамп назве свого кандидата задовго до закінчення терміну Пауелла, ринки можуть швидко стати дуже волатильними. Трейдерам доведеться узгодити нинішню офіційну позицію ФРС з ймовірним напрямком руху за нового керівництва.

Ця зміна може також поставити під сумнів незалежність Федерального резерву. Критики стверджують, що публічне відсторонення Пауелла за кілька місяців до його відставки політизує монетарну політику і підриває довіру до ФРС.