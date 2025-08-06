Якщо pengu coin — це Shiba Inu цього циклу, чи може remittix (RTX) стати Solana цього циклу

Хвиля мем-монет продовжує поширюватися на ринку, але формується новий зсув. Поки такі назви, як PENGU та SHIB, домінують у короткостроковій спекуляції, деякі інвестори звертають увагу на недооцінені токени з реальним впливом.

Саме тут Remittix (RTX) тихо набирає обертів. Він відображає той тип фундаментальної сили, який SOL демонстрував перед вибухом у минулому циклі. Це може бути той, хто забезпечить продуктивність, подібну до SOL, у майбутньому.

PENGU та SHIB розігріваються, але трейдери хочуть більшого, ніж просто ажіотаж

І PENGU, і SHIB демонструють бичачі налаштування, за якими трейдери уважно стежать. У випадку з PENGU аналітики вказують на класичний падаючий клин, разом із розбіжністю RSI та збільшенням притоку від китів.

Наразі він торгується трохи нижче $0,036, з потенційним шляхом прориву до $0,048. Прорив через його низхідну лінію тренду може спричинити повне бичаче продовження. Притоки від китів, за повідомленнями, понад $3,7 мільйона лише за 24 години, додають впевненості, що великі гравці позиціонуються для зростання.

Тим часом, Shiba Inu coin привертає увагу своїми формаціями подвійного дна та Чашки з Ручкою на графіку. З SHIB, що коливається близько $0,00001274, трейдери бачать можливий прорив до $0,0000239, що представляє 36% прибутку, якщо налаштування спрацює. Незважаючи на деякий опір, роздрібні інвестори залишаються активними, а ключова підтримка на рівні $0,0000103 залишається міцною.

Solana тримає діапазон, але імпульс охолов

Ціна SOL торгувалася між $125 і $180 з початку 2024 року, не в змозі підтримати свій липневий прорив. Після невдалої спроби прорватися вище, SOL зіткнувся з відхиленням з ведмежою поглинаючою свічкою. Зараз він коливається біля тижневого мінімуму. Хоча RSI та MACD не вказують на конкретний напрямок, існує підвищений ризик зниження до рівня $145 у короткостроковій перспективі.

Тим не менш, Solana все ще має хороші фундаментальні показники та інфраструктуру, і відновлення понад $145 може відновити висхідний тренд. Важливо, що відсутність імпульсу змушує деяких трейдерів переключатися на новіші токени з більш потужним драйвером, як Remittix.

Чому remittix (RTX) порівнюють з ранньою Solana (SOL)?

У свої ранні дні SOL здебільшого ігнорували. Сьогодні Solana обробляє мільярди в обсязі та розміщує деякі з найактивніших блокчейн-додатків. Remittix може йти подібним шляхом, але замість того, щоб конкурувати в гонці DeFi чи NFT, він зосереджений на чомусь ще більш важливому: глобальних платежах крипто-фіат.

Ось що робить RTX відмінним прямо зараз:

Глобальне охоплення: надсилайте криптовалюту безпосередньо на банківські рахунки в більш ніж 30 країнах

Конвертація FX в реальному часі з прозорими ставками

Це токен, орієнтований насамперед на корисність, який забезпечує реальний обсяг транзакцій

Гаманець з’явиться в Q3 2025: орієнтований на мобільні пристрої та адаптацію

Залучено понад $18 млн з 40% бонусом токенів для ранніх покупців

Остання думка: проривний токен 2025 року може не бути мемом

Поки PENGU та SHIB захоплюють натовп мем-монет, інвестори, які шукають наступну історію зростання в стилі SOL, уважно стежать за Remittix. З робочим продуктом, який незабаром запускається, зростаючими притоками капіталу та чітким кутом корисності, RTX знаходиться в унікальній позиції.

Дізнайтеся про майбутнє PayFi з Remittix, переглянувши їхній проєкт тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

Соціальні мережі: https://linktr.ee/remittix

Розіграш $250,000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway