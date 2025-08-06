Чи може криптовалюта наслідувати приклад, коли фондовий ринок відновлюється на понад $1T?

Ключові висновки

Американські акції підскочили після слабких даних щодо робочих місць, які підвищили надії на зниження ставки ФРС.

Індекс Dow зріс майже на 600 пунктів і повністю компенсував п’ятничні втрати.

Криптоінвестори спостерігають за ринками, запитуючи, чи можуть цифрові активи наслідувати цей приклад.

Фондовий ринок США розпочав тиждень потужним відновленням. Це було спричинено зростанням припущень, що Федеральна резервна система може незабаром знизити процентні ставки.

Після складного кінця минулого тижня інвестори тепер оптимістичні. Це незважаючи на розчаровуючий звіт про робочі місця, який показує, що можлива зміна монетарної політики може бути на підході.

Промисловий індекс Dow Jones, зокрема, підскочив на 585 пунктів у понеділок, відновившись після різкого падіння в п’ятницю. S 500 і Nasdaq Composite також зросли, збільшившись на 1,47% і 1,95% відповідно.

Цей стрибок став найкращою одноденною сесією з травня і допоміг перервати чотириденну серію втрат для S

Чутки про зниження ставки ФРС викликають оптимізм на ринку

Головною причиною початкового обвалу фондового ринку був слабший, ніж очікувалося, звіт про робочі місця за липень. Протягом місяця було додано лише 73 000 робочих місць, що значно нижче прогнозів.

Крім того, попередні показники зайнятості за травень і червень були переглянуті в бік зменшення. Ці комбіновані проблеми поглибили занепокоєння щодо уповільнення ринку праці.

Ці дані тепер змушують інвесторів робити ставку на те, що ФРС знизить процентні ставки вже у вересні. Нижчі процентні ставки, як правило, підвищують ціни на акції, роблячи запозичення дешевшими для компаній. Це також зменшує привабливість облігацій, що спрямовує інвесторів до акцій.

Фондовий ринок відновлюється, оскільки інвестори стають більш оптимістичними | Джерело: X

Джеффрі Гундлах, генеральний директор DoubleLine Capital, сказав CNBC, що він все ще очікує два зниження ставки цього року. Він також вважає, що долар США ще більше ослабне, що може бути вигідним для міжнародних активів.

Тарифи і Трамп струшують ринки

Ринкові турбулентності минулого тижня були пов’язані не лише з даними про робочі місця. Президент Дональд Трамп також підписав новий виконавчий наказ, який оновив тарифні ставки для десятків країн.

За даними адміністрації, ці „взаємні“ тарифи коливаються від 10% до 41%. Вони спрямовані на вдосконалення торговельних відносин, щоб зробити їх справедливішими.

Ці кроки внесли додаткову невизначеність на фінансові ринки. Інвестори тепер спостерігають за будь-якими подіями у торговельних відносинах між США та Китаєм, особливо після нещодавніх переговорів у Стокгольмі.

Трамп також звільнив голову Бюро статистики праці (BLS) незабаром після публікації липневого звіту. Це ще більше розпалило політичну та ринкову напруженість.

Інвестори дивляться на прибутки, але серпень може бути нестабільним

Незважаючи на понеділкове ралі полегшення, аналітики все ще насторожені. Серпень має репутацію слабкого місяця для американських ринків. Проте, існує великий оптимізм щодо майбутніх звітів про прибутки.

Очікується, що такі компанії, як Palantir і AMD, опублікують результати цього тижня. Крім того, сильні показники допомагають утримувати ринки на плаву.

Wolfe Research попередила, що ринок може увійти в фазу „погані новини – це погані новини“. Там слабкі економічні дані шкодять акціям, незважаючи на надії на зниження ставок. Інвестори повинні бачити ознаки фінансової міцності, щоб залишатися оптимістичними, а не лише обіцянки щодо політики.

Чи може ринок криптовалют відновитися, як акції?

Фондові ринки так сильно відновилися. Деякі запитують: чи може ринок криптовалют побачити щось подібне? Щоб відповісти на це питання, важливо зрозуміти деякі відмінності між цими двома ринками.

По-перше, якщо ФРС знизить ставки, це може підтримати криптоактиви. Нижчі процентні ставки часто спонукають інвесторів до більш ризикованих або альтернативних активів, таких як Bitcoin та Ethereum.

Крім того, якщо довіра інвесторів повернеться, це може викликати хвилю купівлі на спаді на ринку криптовалют. Це сталося з акціями в понеділок.

Ринок криптовалют може слідувати за фондовим ринком вгору | Джерело: X

Оптимізм щодо майбутнього „проєкту крипто“ SEC та чіткіших правил для криптопростору може принести більше оптимістичного імпульсу. Загалом, криптовалюта може незабаром отримати свій день під сонцем. Це можна побачити, якщо з’являться більш позитивні новини щодо DeFi, NFT або регуляторної ясності.

Однак, все ще є кілька питань, які потрібно вирішити. Криптопростір все ще перебуває під сильним регуляторним наглядом, незважаючи на кроки SEC і CFTC щодо роз’яснення цих законів.

Це означає, що ринок особливо чутливий до новин на цьому етапі, і будь-які негативні заголовки можуть зіпсувати настрій.