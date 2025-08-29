Цінові очі Chainlink прориваються вперед, оскільки LINK здобуває інституційну довіру

Ключові висновки

Ціна ланцюгової ланки тестує довгостроковий опір, який утримується з 2021 року.

Інституційний попит на LINK останнім часом є високим, що може сприяти зростанню цього активу.

Такі аналітики, як Алі, очікують ралі до $73 або вище, якщо опір буде подолано.

Ціна ланцюжка тестує багаторічний опір, який блокував кожну спробу ралі з 2021 року. Сила LINK залишається стабільною, незважаючи на змішані ринкові настрої останнім часом.

Таким чином, з кожним циклом актив рухається вище. Зараз трейдери спостерігають за тим, чи зможе токен нарешті подолати деякі з найсильніших бар’єрів.

Ціни на ланцюгові ланки підтримуються зростаючими мінімумами

На момент написання статті LINK торгується біля $27,8 після зростання на 6% за останні 24 години. Зростання відбулося одразу після того, як оптимістичні коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла підняли весь криптовалютний ринок.

Біткоїн виріс на 3,5%, а Ethereum і решта ринку наслідували його приклад. Аналітики відзначають, що ціна Chainlink сформувала найвищі мінімуми за кілька місяців. Вона має основну підтримку в діапазоні від $8 до $10.

Ця зона стала плацдармом для останнього ралі і продемонструвала сильний ринковий попит. Деякі спостерігачі вважають, що наступний етап може бути спрямований на $73 або навіть вище, якщо LINK зможе подолати опір.

Аналітик прогнозує останній поштовх для LINK | Джерело: X

За словами ринкового аналітика Алі Мартінеса, ціна ланцюжка має “ще один тест перед Вальгаллою”. Природно, що бичачий стрибок такого масштабу підштовхне актив значно вище попереднього історичного максимуму.

Однак важливо зазначити, що цей процес пов’язаний з певними ризиками. Опір є сильним, і технічні аналітики попереджають, що можливі відхилення.

Інституційний попит підвищує прогноз цін на ланцюгові ланки

Chainlink також зміцнила свою репутацію в установах, отримавши сертифікати ISO 27001 та SOC 2 Type 1. Ці міжнародно визнані стандарти підтверджують, що Chainlink відповідає найсуворішим вимогам відповідності.

Підприємства та уряди, які розглядають варіанти використання блокчейну, можуть бути впевнені, що LINK є безпечним. Він також відкриває шлях до впровадження в галузях, які потребують перевірених даних.

Chainlink отримує нові сертифікати | Джерело: X

Процес сертифікації, який перевірявся компанією Deloitte, охоплював передачу цін, послуги підтвердження резервів та протокол міжмережевої взаємодії (CCIP). Chainlink, що відповідає цим вимогам, стала першою платформою блокчейн-оракула, яка зробила це.

Інституційні інвестори вже відреагували на це. Обсяги торгів зросли в п’ять разів під час нещодавнього ралі ціни на Chainlink. Великі покупки сприяють прориву через численні рівні опору.

Резервна ланка та технічний аналіз

Ще одним фактором, який підтримує це, є резерв Chainlink Reserve, який купує токени LINK з доходів протоколу. Нещодавно резерв придбав 41 000 LINK на суму близько 1 мільйона доларів.

Це збільшило його авуари до більш ніж 150 770 токенів. Це був скромний розмір у порівнянні з загальною пропозицією. Однак цей резерв є одним з найбільших джерел стабільності ринку LINK. Це свідчить про те, що Chainlink зосереджена не тільки на впровадженні, а й на створенні цінності.

ChainLink демонструє підтримку близько $24.15 | Джерело: TradingView

Дані TradingView показують, що підтримка була встановлена на рівні $24,15, що підтверджується високими обсягами. LINK пройшов через рівні опору на $25.00, $25.50 і $26.00, перш ніж піднятися до поточного діапазону.

Поки це відбувалося, обсяг торгів під час прориву зріс до 12,84 мільйона одиниць. Це в п’ять разів перевищувало середній 24-годинний показник. Цей стрибок підтвердив, що інститути були залучені, що стало ще одним джерелом сили для ралі…

Індикатори імпульсу також вказують на те, що ціна на Chainlink, ймовірно, продовжить зростати. Аналітики прогнозують вищі максимуми для LINK, якщо тиск покупців збережеться.

Наразі трейдери та інвестори спостерігають за цінами на рівні $27-28 як за важливими ціновими точками для LINK. Підтверджений прорив звідси може привести до появи нових цілей.

У той же час, відхилення, ймовірно, протестує підтримку в районі $24. Що б не сталося далі, це визначить подальші цінові дії ChainLink.