Ціни на ланцюгові ланки стрімко зростають, оскільки свіжі максимуми перевищують $24

Ключові висновки

Ціна ланцюгової ланки подолала значний опір і набирає сили для досягнення нових максимумів.

Нещодавнє партнерство протоколу з Міжконтинентальною біржею (ICE) прискорило його інституційне впровадження.

Трейдери розглядають $25 як наступний серйозний опір перед поштовхом до $35 і вище.

Цього тижня ціна на ланцюжки зростає, особливо після прориву довгострокової низхідної лінії тренду. Цей рух став значним джерелом оптимізму для трейдерів. Ці трейдери очікують подальшого зростання в довгостроковій і короткостроковій перспективі.

LINK виграє від загального підйому криптовалютного ринку, а сила Bitcoin та Ethereum піднімає настрої серед альткоїнів.

Зростання цін на ланцюгові ланки в рамках партнерства з ICE та рекордні $93 млрд TVS

У вівторок, 12 серпня, ціна ланцюжка зросла на 10,5% і досягла позначки $24,20. З лютого це найсильніший рівень ціни, що випереджає всі інші топ-20 криптовалют.

Ралі відбулося після двох важливих оголошень. Серед них – стратегічне партнерство з Intercontinental Exchange (ICE) та новий історичний максимум показника Total Value Secured (TVS).

Співпраця з Chainlink стала значним джерелом ажіотажу, оскільки ICE управляє понад 300 біржами по всьому світу. Вона також надає фінансові дані по різних класах активів.

Chainlink співпрацює з ICE | Джерело: X

LINK співпрацює з ICE, щоб об’єднати дані про валюту і дорогоцінні метали в єдиний ланцюжок. Ця інтеграція використовує консолідовану стрічку ICE для покращення потоків даних Chainlink для більш ніж 2 000 блокчейн-додатків.

Це оновлення означає, що понад 2 000 додатків, банків та керуючих активами отримають доступ до захищених цінових даних безпосередньо в блокчейні. Це дозволить розробникам створювати токенізовані активи, автоматизовані системи розрахунків та інші передові продукти на основі точних ринкових даних.

Ця заява також з’явилася разом з повідомленням про те, що Chainlink зламала сотні протоколів DeFi на загальну суму 93 мільярди доларів.

Технічні індикатори підтримують бичачий прогноз ціни на ланцюгові ланки

Ціна на ланцюжки торгується в межах довгострокового висхідного каналу і зараз наближається до верхньої середньої лінії. Нещодавнє тижневе закриття вище $21,68 підтвердило прорив із зони консолідації. Це також перетворило попередній опір на підтримку.

Останнім часом ланцюжок зростає, і ось-ось прорве $25,19 | Джерело: TradingView

На графіках також сформувалась модель подвійного дна, що свідчить про послаблення ведмежого тиску. Наразі цінова дія перемістилася вище середньої лінії Гауссового каналу. Це ознака того, що тренд змістився на бичачу територію.

Наступний значний опір знаходиться біля $25,19 згідно з інструментом корекції Фібоначчі, і востаннє тестувався в березні. Іншими словами, прорив вище цього рівня може спровокувати ралі до $27 в короткостроковій перспективі.

Крім того, технічні моделі показують середньострокову ціль між $35 і $36, з довгостроковою ціллю ціни LINK. Токен може досягти $50, якщо поточна сила продовжиться.

Відтік валюти свідчить про довгострокове утримання

За даними аналітика Алі, за 48 годин з бірж було виведено 2 мільйони токенів LINK. Історично склалося так, що відтік коштів з бірж вказує на те, що трейдери переводять активи на приватні гаманці для довгострокового зберігання.

Ця тенденція покращує наявну пропозицію на торгових майданчиках і може посилити бичачий настрій, коли тиск покупців зростає.

Інвестори виводять активи з бірж | Джерело: X

Активність на ринку деривативів також різко зросла останнім часом, після оголошення ICE. Дані Coinglass також показують, що обсяги торгів підскочили на 33% за один день до $3,8 млрд. З іншого боку, відкритий інтерес досяг нових $1,4 млрд.

Чи може LINK досягти $50?

Короткострокові прогнози показують можливе зростання ціни до $26,46, якщо бичачий тренд збережеться. У середньостроковій перспективі аналітики очікують, що 31-32 долари будуть досяжними цілями для ціни Chainlink.

Це особливо актуально, якщо інституційне впровадження прискориться, а інтеграція DeFi продовжить поглиблюватися. У довгостроковій перспективі верхня межа поточного висхідного каналу добре узгоджується з діапазоном від $35 до $36.

Ринкові умови можуть залишатися сприятливими, і LINK збереже поточні темпи зростання. Якщо це станеться, то протягом наступних 12 місяців ціна може зрости до $48-50.