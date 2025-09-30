Ціни на гіперліквідні товари зросли до нового максимуму, оскільки генеральний директор VanEck висловив підтримку

Ключові висновки

Генеральний директор VanEck Ян ван Ек підтвердив, що його фірма володіє токенами HYPE і підтримує управління Hyperliquid.

Hyperliquid готується до запуску свого стейблкоіну USDH. Вона отримує пропозиції від Paxos, Frax Finance та Agora.

Ціна HYPE сягнула понад $55 і зросла більш ніж на 1,200% з моменту падіння наприкінці минулого року.

Ціна на гіперліквідний біржовий товар досягла свіжих ATH і перетнула позначку $55 після кількох тижнів стабільного зростання.

Ця подія відбулася завдяки потужній підтримці з боку генерального директора VanEck Яна ван Ека (Jan van Eck). Він підтвердив, що його фірма вже кілька місяців бере участь в екосистемі Hyperliquid.

Генеральний директор VanEck підтримує зростання цін на гіперліквіди

Hyperliquid швидко став одним з найбільш обговорюваних імен на крипторинках. Платформа має щоденні обсяги в мільярди доларів і дохід за все життя понад 106 мільйонів доларів. Наразі проект зарекомендував себе як серйозний конкурент великим біржам.

Ян ван Ек прийшов на X, щоб похвалити Hyperliquid за його технологію і прозорий процес розгортання. Він підтвердив, що Ван Ек володіє токенами HYPE і робить активний внесок в дослідження і участь в управлінні.

Ян ван Ек хвалить HYPE | Джерело: X

Цікавим у його коментарях є те, що вони демонструють більше, ніж випадковий інтерес. Зараз ВанЕк розглядає можливість більш глибокої інтеграції з Hyperliquid і планує співпрацювати безпосередньо з розробниками HyperEVM.

Ця інституційна підтримка надала Hyperliquid набагато більшої популярності та зміцнила довіру серед трейдерів. Визнання фірми також показує, як традиційні фінанси починають охоплювати децентралізовані платформи.

Стабкоїн USDH та інституційні пропозиції

Одним з найбільших драйверів нещодавнього зростання ціни $HYPE є майбутній запуск власного стейблкоіну USDH.

Токен зменшує залежність від сторонніх активів, таких як USDT та USDC. Очікується, що це підвищить ліквідність платформи.

Вже подано шість пропозицій щодо управління або емісії USDH. Це викликало інтерес з боку відомих фірм. Паксос запропонував модель, в якій більша частина резервних відсотків фінансуватиме викуп HYPE.

Вже подано шість пропозицій щодо управління або емісії ОВДП | Джерело X

Frax Finance запропонувала використовувати свої резерви стейблкоінів для карбування USDH. Вони також запропонували спрямувати прибуток на винагороди за стейкінг і викуп токенів.

Agora, емітент стейблкоінів, співзасновником якого є Нік ван Ек, також подав план зробити USDH гіпернаціональним активом. Ця пропозиція демонструє новий перетин між традиційними фінансами та децентралізованими інноваціями.

Технічний прогноз ціни $HYPE

Технічні індикатори вказують на те, що ціна Hyperliquid може мати більше можливостей для зростання. Наразі токен тестує опір між $50 і $52.

На денних графіках він також має висхідну модель трикутника, що формується. Примітно, що кожне повторне тестування цього рівня викликало посилення купівельної активності.

Перспективи Hype демонструють стійкий багатомісячний висхідний тренд | Джерело TradingView

Дані в мережі підтримують цей бичачий настрій, оскільки коефіцієнт поглинання знизився, тоді як ціна зростає. Це свідчить про те, що менше продавців є активними, що полегшує висхідний рух.

Тижневий графік показує тверду підтримку вище $42. У той же час, Індекс відносної сили (RSI) перезавантажився і знову зростає.

Ці сигнали свідчать про те, що ринок готовий до ще одного етапу зростання. Крім того, аналітики тепер бачать 60-70 доларів як можливу ціль, якщо опір буде повністю подолано.

Активність китів та ринковий попит

Інституційні кроки також вплинули на цінову політику Hyperliquid. Наприклад, Lion Group Holding Ltd. розкрила плани перевести свої холдинги Solana і Sui в HYPE. Це відбувається на тлі того, що BitGo підтримує зберігання активів HyperEVM.

Перерозподіл компанії може скласти близько 100 000 токенів HYPE. Кити також слідують за трендом. 8 вересня великі інвестори купили HYPE на суму понад 24 мільйони доларів за один день.

James Wynn також відкрив довгі позиції з кредитним плечем і демонструє впевненість у подальшому зростанні. Загалом, цього року гіперліквідність вже перевершила очікування аналітиків.

Вона швидко перетворилася на одну з найактивніших децентралізованих бірж. Її здатність залучати роздрібних трейдерів та інституційних гравців є одним з факторів.

Це відрізняє її від багатьох платформ DeFi, які залишаються орієнтованими на роздрібну торгівлю. Запланований стейблкоїн USDH може підвищити ліквідність і отримати дохід від викупу.