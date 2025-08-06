Ціна XRP націлена на $5 за 5 тижнів, оскільки Remittix за $0,09 прогнозує ще вищі показники у 2025 році

Ціна XRP потрапляє в заголовки. Аналітики спрогнозували потенційний ріст до $5 протягом наступних кількох тижнів. Свіжий оптимізм щодо схвалення ETF та позитивні судові рішення заохочують аналітиків робити такі прогнози щодо ціни XRP. Оскільки інсайдери Ripple натякають на нові партнерства та майбутнє розблокування токенів, XRP відновив імпульс.

Тим часом, нова альтернатива Ethereum, Remittix, тихо привертає серйозну увагу. Незважаючи на торгівлю нижче $0,10, ця низькокапіталізована перлина пропонує швидкі інструменти для грошових переказів, міжланцюгову корисність та зростаючу базу користувачів. Вона пропонує всі ці речі напередодні запуску свого гаманця. Цей новий учасник надає багато переваг, яких не мають традиційні мережі. Ось чому він може зрости набагато швидше, ніж його традиційні конкуренти.

Прогноз ціни XRP: імпульс ETF може спричинити ралі до $5

XRP відновився від нещодавніх мінімумів у $2,75, піднявшись приблизно до $3,00, оскільки покупці очікують регуляторної ясності. CoinDesk повідомляє, що великі гаманці знову почали накопичувати, сигналізуючи про відновлення довіри.

Аналітики Bitget передбачають прорив і можливий стрибок до $5, якщо з’являться сприятливі рішення SEC і зросте інституційний попит. XRP показав, що має потенціал для великих ралі, і може зробити те, у що вірять аналітики. З іншого боку, криптоаналітик Алі Мартінес заявив, що коефіцієнт MVRV для XRP показав смертельний хрест. Це свідчить про можливість більш глибокої корекції.

Найкраща криптовалюта для купівлі: чому Remittix перевершує мемні наративи

На тлі спекуляцій щодо ціни XRP, Remittix (RTX) виділяється як орієнтований на розробників DeFi-проєкт, створений для глобального використання. Це мобільний гаманець, який буде доступний з третього кварталу 2025 року. Remittix нещодавно представив цей багатофункціональний гаманець. Він забезпечує майже миттєві перекази з низькими комісіями за газ. З функціями стейкінгу криптовалют та міжланцюговим доступом, деякі ранні користувачі називають RTX найкращою криптовалютою для купівлі.

Чому Remittix є найкращою криптовалютою для купівлі зараз

Створений для глобальних платежів, а не для хайпу

Прозорі курси обміну валют відповідають реальним потребам

Remittix зосереджується на інфраструктурі, створеній для впровадження та довговічності

Remittix займає високе місце серед майбутніх криптопроєктів, особливо для тих, хто шукає криптовалюту з реальною корисністю, криптопроєкти з низькими комісіями за газ та криптовалюту, що вирішує реальні проблеми.

Поки справа XRP завершується, лише тоді ціна може відреагувати. Remittix, однак, вже надає інструменти. Він представив систему гаманця, а також завершив аудит від CertiK. Він показав зростання в Telegram і Discord, і пропонує структури стимулювання для стейкінгу та рефералів, все це перед лістингом.

Багато хто називає його новим альткоїном, за яким варто стежити, та претендентом на звання наступного великого альткоїна 2025 року, а ранні користувачі позиціонуються для зростання в міру розширення DeFi.

Ралі XRP обмежене в часі, тоді як Remittix пропонує довговічність

Поточна цінова структура XRP вказує на можливий стрибок до $5 протягом наступних кількох тижнів. Цей шлях здається правдоподібним, якщо Ripple отримає юридичну ясність і матеріалізується інституційна підтримка. Проте, час залишається невизначеним і пов’язаним із зовнішніми подіями.

З представленням гаманця, глобальною корисністю для переказів, рівнями стейкінгу та розіграшем $250,000, Remittix — це більше, ніж просто розмови; це інфраструктура в конкретних діях. Це робить його привабливим вибором для тих, хто шукає наступний великий альткоїн, криптовалюту з потенціалом пасивного доходу, або просто найкращу довгострокову криптоінвестицію з реальною основою.

Відкрийте для себе майбутнє PayFi з Remittix, ознайомившись з їхнім проєктом тут:

Веб-сайт: https://remittix.io/

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