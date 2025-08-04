Ціна Solana росте, аналітики прогнозують серпневе ралі

Solana (SOL) нещодавно мала неймовірний липень, піднявшись більш ніж на 40% і прорвавшись вище $200. Але в серпні ситуація охолола. Після такого потужного росту, SOL різко впала до $160, що викликало занепокоєння у деяких трейдерів.

Тим часом увага переключається на криптовалюту Remittix (RTX), яка швидко зростає. Чи може RTX стати найкращою криптовалютою для купівлі зараз, коли Solana охолоджується?

Прогноз ціни Solana: чи зможе SOL швидко відновитися?

Після досягнення піку вище $206, ціна Solana впала більш ніж на 12% за тиждень. Поточна ціна становить близько $160, що майже на 6% нижче за останні 24 години.

Аналітики стверджують, що це різке падіння було спричинене спадом активності DeFi та зменшенням кількості щоденних користувачів. Прогноз ціни Solana тепер залежить від того, чи зможе вона утриматися вище рівня $160.

Кількість активних адрес мережі щодня знизилася з 4,1 мільйона 21 липня до 3,2 мільйона. Це свідчить про те, що деякий ажіотаж, можливо, вщух. Тим часом загальна заблокована вартість Solana (TVL) також знизилася, сигналізуючи про тимчасове уповільнення попиту на її DeFi-додатки.

Додає занепокоєння той факт, що кит скинув понад 108 000 SOL на біржі, такі як OKX і Binance. Це було варто приблизно 17,74 мільйона доларів. Це викликало побоювання щодо подальшого тиску продавців.

Але аналітики все ще сповнені надій. Якщо SOL повернеться до $180, то може швидко просунутися назад до позначки $200. Деякі прогнозують новий максимум у $230–250 у серпні, якщо повернеться бичачий об’єм.

Чому трейдери говорять про Remittix (RTX)

У той час як Solana бореться, щоб залишитися вище рівня підтримки, багато інвесторів звертаються до Remittix. Це новий криптопроєкт, спрямований на вирішення реальних проблем з платежами.

Remittix дозволяє користувачам надсилати криптовалюту безпосередньо на банківські рахунки в більш ніж 30 країнах. Це робить його ідеальним для фрілансерів, віддалених працівників і глобальних компаній.

RTX – це не просто ще одна монета хайпу. Вона вже має працюючу інфраструктуру, сильну підтримку інвесторів і реальний імпульс зростання. Поточна ціна становить $0,0895. Однак ранні покупці також отримують 50% бонус токенів до досягнення м’якого обмеження в $18 мільйонів.

Ось шість ключових причин, чому RTX називають найкращою криптовалютою для купівлі зараз:



Конвертація FX у реальному часі з низькими комісіями за газ



Запуск гаманця запланований на 3-й квартал з підтримкою кількох валют



Аудит від CertiK для повної прозорості



Бізнес-API дозволяє компаніям інтегрувати крипто-виплати



Ранні покупці насолоджуються 50% бонусом і винагородами за реферальні програми



RTX, можливо, ще не має заголовків Solana. Однак вона показує ознаки того, що стане наступним великим альткоїном у 2025 році.

Остаточний вердикт: спостерігайте за обома, але дійте швидко

Solana все ще може досягти нового максимуму в серпні, якщо утримає ключові рівні підтримки та відновиться активність мережі.

Але поки триває очікування, Remittix пропонує рідкісний ранній вхід за низькою ціною з працюючим продуктом і корисністю. Якщо ви пропустили останнє ралі SOL, RTX – ваш другий шанс.

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