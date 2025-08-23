Ціна Solana націлена на позначку $250 на тлі сильного зростання в мережі

Ключові висновки

Ціна Солани зараз тримається біля $180, в той час як Біткоїн та Ефіріум продовжують слабшати.

Очікується, що такі фактори, як активність в мережі, розширення DeFi та нові продукти в мережі, сприятимуть зростанню попиту на SOL.

Аналітики зараз спостерігають за опором у $200 як за наступним проривним рівнем.

Останнім часом цінова динаміка Solana була вражаючою, особливо на фоні боротьби на загальному крипторинку. Біткоїн та Ефіріум нещодавно відступили назад. Однак SOL продовжує захищати свої рівні підтримки в районі $180.

Така стабільність вказує на те, що попит на нього був високим, а інвестори особливо зацікавлені. Трейдери зараз обговорюють, чи готується SOL до прориву вище $200. В іншому випадку він опиниться в пастці більш тривалої консолідації.

Цінова дія Solana в діапазоні 175-180 доларів матиме вирішальне значення. Її поведінка в найближчі тижні визначатиме загальний тренд.

Мережеві метрики показують сильний імпульс для ціни на Solana

Дані ланцюжка SOL зараз демонструють чіткі ознаки зростання попиту. Наприклад, обсяги транзакцій підскочили приблизно на 32% за останні кілька днів, до більш ніж 590 мільйонів доларів США.

Дані SolScan також показують, що кількість активних адрес перевищила позначку 2,9 мільйона. За останні кілька днів їхня кількість зросла приблизно на 5,3%.

Активні адреси в мережі Solana останнім часом зростають | Джерело: SolScan

Збори також зросли приблизно на 44% до $7,68 млн, що свідчить про підвищення корисності мережі. Участь Defi останнім часом зростає. Загальна вартість заблокованих активів Solana зараз наближається до $9 млрд після того, як за останні кілька місяців вона зросла майже на 50%.

Понад 3,3 мільйона гаманців зараз активні в мережі, що є основною ознакою участі. Ринок мемекоінів – ще одне джерело сили для Solana.

Більше того, роздрібні гаманці продовжують накопичувати солану під час падіння цін. Це сформувало зону підтримки між 175 та 180 доларами. Це може бути одним з факторів, які врятують ціну на Солану від глибшого падіння протягом наступних кількох днів.

Ціна Солани стикається зі спротивом

Ціна SOL продовжує торгуватися вище критичної зони опору між $177 і $181. Рух вище $200 підтвердить силу активу. З іншого боку, нездатність утриматись вище цього рівня може призвести до того, що ціна на Solana залишиться в пастці.

Ціна Солани стикається з опором в районі $177 і $181 | Джерело: TradingView

Технічні індикатори також показують змішані сигнали. Наприклад, тижневий супертренд вперше став ведмежим у грудні 2023 року. Ця тенденція історично призводила до фаз консолідації, які штовхали SOL нижче позначки 150 доларів.

Тижневий RSI також показує ведмежу дивергенцію, що вказує на можливу слабкість. Якщо ціна Солани закриється вище позначки $200 цього тижня, то ведмежий сценарій може бути скасований.

Вирішальний прорив може допомогти активу досягти рівня $250. Якщо тижневе закриття впаде нижче $180, ціна Solana може відкотитися до $155 або навіть $150.

Інституційні кроки додають впевненості

Впровадження Coinbase регульованих в США деривативів Solana також стало значним стимулом для інституційних трейдерів. Цей крок є частиною більш широкої тенденції, оскільки біржі конкурують, пропонуючи більш складні торгові інструменти.

Ці продукти дають інвесторам нові способи отримати доступ до SOL. У свою чергу, вони забезпечують більшу ліквідність ринку.

Аналітики вважають, що інституційний доступ є важливим сигналом. Коли більше продуктів стане доступним, довгостроковий попит на ВДЕ може зрости.

Настрої на ринку залишаються розділеними

Деякі аналітики попереджають, що ціна на Солану може наблизитися до фази консолідації. Це може статися, якщо реалізуються ведмежі технічні умови.

Інші, такі як Bitcoinsensus, вказують на те, що SOL торгується у формі чашки і ручки на тижневому таймфреймі. Він може бути на межі вибуху до $2 500.

Солана може скоро досягти позначки в 2500 доларів | Джерело: X

Тим часом, індекс криптовалютного страху і жадібності показує, що ринкові настрої тяжіють до страху. Незважаючи на це, Solana є відносно сильним серед топ-активів. Інвестори зараз дивляться на тижневе закриття, щоб визначити, що буде далі.