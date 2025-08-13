Ціна Ethereum наближається до $4 400, оскільки бики націлені на новий рекорд

Ключові висновки

Ціна Ефіріуму зараз тримається вище $4 300 завдяки сильним інституційним інвестиціям, які підтримують технічні показники.

З технічної точки зору, Ethereum може розраховувати на можливе зростання до $5,000.

Фіксація прибутку короткостроковими утримувачами зростає поблизу рівнів опору, але бичачі цілі все ще залишаються актуальними.

Ціна Ефіріуму міцно тримається вище позначки $4 300 від 12 серпня. Вона наближається до рівня опору в $4 400. ETH торгується в районі $4 360, при цьому покупці демонструють сильний інтерес як з боку інституційних, так і з боку роздрібних покупців.

Таке впевнене зростання відбувається після 18%-го зростання ціни Ethereum за останній тиждень. Згідно з даними Coinglass, цей рух вже ліквідував 184 мільйони доларів шортів протягом одного дня. Крім того, відкритий інтерес до ф’ючерсів зараз становить $51,6 млрд.

Інституційний попит посилює ралі цін на Ethereum

Дані SosoValue показують, що в період з 4 по 8 серпня біржові продукти, забезпечені Ефіріумом, отримали $326,8 млн чистого притоку. Це один з найсильніших тижневих притоків для продуктів ETH за весь рік.

Дані Soso Value свідчать про сильні бичачі потоки для ETH | Джерело X

Основні власники також активізуються. Наприклад, Bitmine, найбільший власник казначейства Ethereum, зараз контролює понад 1,15 мільйона ETH на суму приблизно $4,96 мільярда. Голова компанії Томас Лі каже, що фірма має на меті отримати 5% від загальної пропозиції ETH.

Азійські ринки штовхають ціну Ethereum до локальних максимумів

Ціна Ethereum досягла історичних максимумів в Японії та Південній Кореї. В Японії актив сягнув 639 455 ієн і побив свій грудневий пік. З іншого боку, в Південній Кореї він перетнув позначку в 5,97 мільйона вон.

Ці прибутки цікаві тим, що ієна та вон нещодавно зміцнилися по відношенню до долара США. Аналітики вважають, що це свідчить про справжній попит на місцевих ринках, а не про валютні зміни цін.

Сприятливі зміни в політиці також підживлюють бичачий наратив. Нещодавній указ президента США дозволив використання криптовалют у пенсійних планах 401(k). Це може призвести до притоку на ринок трильйонів доларів.

Технічне налаштування ціни Ethereum

Основний опір для ETH наразі знаходиться на позначці $4 430. Чистий прорив вище цієї позначки може відкрити шлях до $4 827, історичного максимуму з часів останнього “бичачого” раунду.

Деякі аналітики навіть прогнозують можливість того, що ціна Ethereum досягне $5 000 або навіть $7 000 в цьому циклі. Наприклад, криптотрейдер Алі Мартінес нещодавно вказав на аналіз цінового коридору.

Алі каже, що ETH може досягти $5 000 | Джерело: X

Він зазначив, що $5 241 може стати наступною метою, якщо ETH рішуче подолає $4 300. Підтримка в даний час знаходиться на рівні $3 909. Якщо ціна Ethereum опуститься нижче, наступний рівень буде близько $3 700. Там попередня купівельна активність була сильною.

Рівень 2 і розширення DeFi

Рішення другого рівня Ethereum демонструють стабільне зростання загальної кількості заблокованих цінностей і транзакцій. Очікується, що це розширення покращить масштабованість та зменшить витрати на газ. Таким чином, очікується, що мережа стане більш привабливою для розробників і користувачів.

Оновлення також покращили винагороду валідаторів та ефективність газових зборів, заохочуючи активність стейкінгу. Коефіцієнт стейкінгу продовжує зростати і пропонує стабільний дохід для довгострокових інвесторів Ethereum.

Отримання прибутку на підйомі

Однак, дані ланцюжка від Glassnode показують, що короткострокові власники ETH отримують прибуток більш агресивно, ніж довгострокові власники. Реалізація прибутку зараз в середньому становить 553 мільйони доларів на день, що вимірюється за допомогою семиденної ковзної середньої.

Джерело: x

Довгострокові власники, або ті, хто володіє ETH понад 155 днів, фіксують прибутки на рівнях, подібних до грудневих. Це вказує на те, що поточна хвиля продажів відбувається переважно від нещодавніх покупців, які намагаються зафіксувати прибуток після нещодавнього зростання.

Ціна Ефіріуму все ще приблизно на 12,7% нижче свого історичного максимуму. Дані про ліквідацію позицій від Coinglass показали, що $2,23 млрд можуть опинитися під загрозою, якщо ціна наблизиться до $4 700.

Короткостроковий прогноз ціни Ethereum

Останнім часом ETH неодноразово тестував позначку $4 300. Наразі думки аналітиків розділилися щодо того, чи буде наступним кроком акуасередній відкат.

За словами аналітика Santiment Брайана Квінлівана (Brian Quinlivan), новини про великі інституційні покупки іноді можуть спровокувати короткострокові продажі через записи, спричинені FOMO. Однак загальний обсяг ETH, що перебуває у розпорядженні компаній з криптовалютними казначействами, зріс до 3,04 млн ETH, що становить близько $13 млрд.