Ціна Ethereum досягла $4 400, оскільки бики націлилися на нові максимуми

Ключові висновки

Ціна Ethereum перевищила позначку в $4 000 вперше з грудня 2021 року.

Відбулася коротка ліквідація на суму $207 млн, що додало ажіотажу до ралі.

Аналітики очікують, що незабаром можливий сезон альткоїнів і ротація ринку від біткоїна.

Вперше за вісім місяців ціна Ефіріуму перевищила $4,000. Це найбільша віха для “биків” ETH та ринку альткоїнів.

У суботу ціна ETH на Binance піднялася до $4 400. Це найвищий рівень з грудня 2021 року, після подолання бар’єру в $4 000 напередодні.

Це опускає актив нижче $900 з його історичного максимуму. Це дає надію на те, що рівні до $6 вже в межах досяжності.

Ралі зумовлене активними торгами та ліквідаціями

Нещодавній прорив був зумовлений високою торговельною активністю та хвилею ліквідацій. Зростанню ціни Ефіріуму сприяли короткі ліквідації на суму понад $207 млн.

Ці вимушені викупи додали сильного висхідного тиску до ралі. Цей сплеск попиту допоміг підвищити ціни і викликав подальший купівельний інтерес.

Ціна Ethereum перевищила $4 000, досягнувши $4 200 вперше з 2021 року | Джерело X

Аналітик ринку Майлз Дойчер описав це як “ефект багатства в ланцюжку”. Коли ETH зростає, кити і роздрібні трейдери бачать нереалізовані прибутки і реінвестують в менші токени з більш високим ризиком.

Дойчер очікує трифазну ротацію в найближчі місяці. Перший – це сезон міні-альткоїнів під керівництвом ETH, а другий – перехід на біткоїн.

Це підштовхує ціну Ethereum до $120 000-$140 000. Нарешті, Дойчер очікує повернення до ETH та альткоінів для можливого прориву вершини.

Ціна Ефіріуму зміцнюється на фоні падіння домінування біткоїну

Зростання ціни Ефіріуму відбувається паралельно зі зниженням ринкової капіталізації біткоїна. У п’ятницю частка біткоїна впала нижче 60,7% і торкнулася значної зони підтримки.

За даними популярної аналітичної компанії Rekt Capital, Ethereum зараз займає приблизно 50-60% шляху в своєму висхідному тренді макродомінування.

Rekt Capital вважає, що домінування Ethereum зростає | Джерело X

Хоча домінування біткоїна може ще відновитися в короткостроковій перспективі, Rekt Capital вважає, що в кінцевому підсумку він зазнає краху. Його частка може впасти до низьких 40% або навіть до високих 30%. Ця зміна може означати, що більше капіталу перетікатиме в Ефіріум та інші альткоїни.

Китові інвестори також є значною частиною поточного ралі. За даними блокчейн-трекера Lookonchain, в суботу в Ethereum спостерігався приплив китів. Це сталося, оскільки інвестори прагнули скористатися перевагою Ефіріуму над біткоїном.

Дані книги замовлень від TheKingfisher також показали “масивну стіну” довгих ліквідацій трохи нижче $3,960. Деякі трейдери інтерпретують це як зону перенакопичення.

“Це те, на що полюють розумні гроші”, – коментує TheKingfisher.

Роздрібний FOMO та підвищення настроїв

Платформа ринкової аналітики Santiment також відзначила сплеск “бичачих” балачок серед роздрібних трейдерів, коли ETH перетнув позначку в $4 000. Інвестори згадували такі слова, як “купівля” і “бичачий” вдвічі частіше, ніж “продаж” і “ведмежий”.

Хоча це свідчить про зростання довіри, Сантімент попередив, що надмірна впевненість іноді може сповільнити зростання, особливо коли ціни вже високі.

Міхаель ван де Поппе назвав виступ Ethereum “диким кроком” | X

Криптоаналітик Міхаель ван де Поппе назвав стрибок ціни Ethereum до $4 200 “диким кроком”. Однак він застеріг від купівлі на таких високих рівнях без урахування ризику. Він зазначив, що проекти в рамках парасольки Ethereum можуть запропонувати кращий відсоток прибутку, якщо ралі продовжиться.

Рівні підтримки і опору для спостереження

З 8 по 9 серпня ETH зріс більш ніж на 6% і торгувався в діапазоні від $3 885 до $4 194. Перший значний прорив відбувся на позначці $4 000, що майже втричі перевищило середньоденний обсяг торгів. Другий сплеск підняв ціни до $4 194 на початку суботи, перш ніж почалася фіксація прибутку.

Основні рівні підтримки та опору для спостереження на ETH | Джерело TradingView

Це означає, що поточна підтримка знаходиться між $4 155 і $4 160, а опір – біля психологічної позначки $4 200. Іншими словами, підтверджений прорив вище цього рівня може відкрити двері до історичних максимумів Ethereum.

Однак консолідація, ймовірно, вступить в гру, коли великі гравці отримають прибуток. Якщо підтримка на рівні $4 155 утримається, а тиск покупців залишиться сильним, ETH може не тільки відновити свої попередні максимуми. Він також може встановити нові рекорди в цьому циклі.