Ціна ETH зіткнулася зі спекуляціями на тесті на $2 тис., поки аналітики обговорюють перспективи

Ключові висновки:

Аналітики вказують на зону $2,000 як на найважливіший рівень підтримки для Ethereum.

Згідно з нещодавнім інтерв’ю, генеральний директор Canary Capital сумнівається в довгостроковому зростанні ETH і натомість віддає перевагу біткоїну.

Ринкові дані показують, що продавці коротких позицій ETH відчувають труднощі на фоні сильних позицій биків.

Ефіріум (ETH) знову опинився в центрі ринкових дебатів, і аналітики вказують на зону $2,000 як на один з основних рівнів підтримки, за яким варто стежити.

Зокрема, аналітик @ThinkingUSD поділився 18 серпня, що ETH може незабаром повернутися до рівня $2,000.

Чому $2,000 важливі для трейдерів ETH

Ефіріум утримує $2 000 як сильну зону підтримки, особливо в поточному і попередньому циклах.

Під час корекції 2023 року ETH відскочив від цього рівня, перш ніж відновити свою силу. Через це трейдери зараз розглядають його як найважливішу зону зниження для управління ризиками.

ETH неодноразово тестував $2,000 в якості підтримки в минулих циклах, повідомляє @ThinkingUSD | Джерело: X

Позначка у $2,000 – це не просто кругла цифра. Цей ціновий рівень має вагу як на технічному, так і на психологічному рівнях.

Відповідно до цінової історії Ethereum, покупці ETH схильні захищати цей ціновий рівень, що робить його природним полем битви між биками і ведмедями.

Технічні трейдери продовжують вказувати на такі індикатори, як Індекс відносної сили, як на причину цінових дій Ethereum.

Зокрема, якщо ETH наблизиться до рівня перекупленості, це може стати підставою для відкату.

З іншого боку, сплеск обсягів торгів на парах ETH/USDT і ETH/BTC, як правило, додає волатильності в рівняння.

Тим не менш, багато трейдерів розглядають падіння до $2,000 як можливість. Довгострокові власники можуть розглядати це як сприятливий вхід, в той час як трейдери з кредитним плечем піддаються значному ризику ліквідації, якщо відбудеться пробій.

Сила біткоїна затьмарює Ethereum

Змішані перспективи Ефіріуму пов’язані з тим, що біткоїн продовжує привертати увагу інституцій, незважаючи на те, що він програв битву з Ефіріумом минулого тижня.

За словами Стівена МакКлурга, генерального директора Canary Capital, в нещодавньому інтерв’ю CNBC, біткоїн може досягти 140 000-150 000 доларів до кінця року.

Він каже, що попит на ETF та великі інституційні потоки є основними рушіями цього цінового руху.

“Я не великий шанувальник Ethereum, тільки тому, що це стара технологія”, – сказав МакКлург. Він стверджує, що швидші та дешевші протоколи обігнали ETH.

МакКлург не єдиний, хто сумнівається в силі Ефіріуму. Деякі критики продовжують називати нещодавнє зростання активу “короткочасним”.

Йдеться про конкуренцію з такими мережами, як Solana та Sui, які пропонують нижчі тарифи та вищу пропускну здатність.

Проте, за словами Грега Магадіні, директора з деривативів в Amberdata, який виступив проти ярлика “старої технології”, Ethereum тримається на плаву.

Він порівняв домінування Ethereum з екосистемою Apple і сказав, що лояльність розробників і мережеві ефекти є одними з аспектів, які надають ETH довготривалої сили.

Магадіні вважає, що ETH може виграти проти біткоїна, і навіть прогнозує, що ETH/BTC незабаром досягне 7%. Це означає, що ETH може торгуватися між $8 000 і $10 000, якщо BTC досягне цілей МакКлурга.

Боротьба коротких продавців ETH

У той час як деякі аналітики очікують відступу, багато трейдерів відкривають шорти проти Ефіріуму.

Згідно з повідомленням від 18 серпня від криптокоментатора Квінтена Франсуа, шорти Ethereum досягли нового історичного максимуму. Це означає, що все більше і більше інвесторів ставлять проти Ethereum на момент написання статті.

Ці посади, хоча їх і багато, не працюють належним чином.

Все більше інвесторів ставлять на Ethereum | Джерело X

Ще один пост від криптоаналітика @rovercrc від 17 числа, топ-10 коротких позицій ETH глибоко в мінусі.

@rovercrc застеріг трейдерів від шортування на бичачому ринку і зазначив, що сила ринку продовжує карати агресивні шорти.

Це показує загальну тенденцію на криптовалютних ринках, де час має вирішальне значення. Ведмежі сигнали можуть добре працювати з технічними індикаторами. Однак імпульс може переважати над деякими короткостроковими сигналами.

Наразі ETH, схоже, балансує на межі між явною бичачою силою і попередженнями про відкат.