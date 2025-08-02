Ціна Cardano готується злетіти, оскільки шанси схвалення ETF досягли 83%

Ключові висновки:

Аналітики прогнозують можливий ріст ADA до $4 через зростання шансів схвалення ETF.

Аналітики, як-от Алі Мартінез, вважають, що Cardano „на початку вибухового руху.“

Фундаментальні показники Cardano та інституційний інтерес узгоджуються з потужним рухом.

Ціна Cardano знову привертає увагу, оскільки технічні сигнали формують настрої інвесторів. Шанси схвалення ETF Cardano нещодавно зросли до 83% на Polymarket. Також аналітики прогнозують ралі, яке може підняти ADA до $4 чи навіть $6.

За останній місяць ціна Cardano перевершила багато топових альткоїнів. Вона зросла майже на 39% і підтримується сильними технічними індикаторами та активністю китів на тлі сподівань на інституційні інвестиції.

Ціна Cardano готова до прориву

На думку аналітиків, Cardano увійшов у зону росту на тижневому графіку. ADA зараз торгується вище деяких попередніх рівнів опору і формує бичачий прапор. Для контексту, цей патерн зазвичай з’являється перед сильними рухами вгору.

Незважаючи на дещо негативні показники осцилятора, до Cardano варто підходити з терпінням. Це відбувається, оскільки криптовалютний ринок продовжує стабільно зростати, незважаючи на деякі зупинки тут і там.

Для ціни Cardano короткострокові цілі становлять до $1,20. Однак аналітики, як-от Алі Мартінез, вважають, що це може бути лише початком для активу.

Джерело: x

Згідно з оновленням на X, аналітик зазначив, що ADA відображає свою цінову динаміку з попереднього циклу. Однак єдина відмінність полягає в тому, що криптовалюта рухається набагато повільніше.

Мартінез вважає, що криптовалюта може бути на початку вибухового руху вгору. Цільова позначка аналітика — аж до $5.

Ціна Cardano стикається з жорсткими рівнями опору

Однак рух вгору не гарантовано буде гладким. Аналітики зазначили, що ціна Cardano тестує зону опору $0,92, яка виступала стелею протягом тижнів.

Прорив тут міг би підтвердити патерн „чаша з ручкою“, виявлений іншим аналітиком, Crypto Smith. Ця формація є однією з найсильніших бичачих моделей. Сміт вважає, що після подолання цього рівня ADA може досягти $4.

Джерело: x

Рівні підтримки та опору, за якими варто спостерігати, включають $0,85-$0,90 як безпосередню підтримку, разом з $0,92 як безпосереднім опором. Наступний значний опір знаходиться близько $1,15. Кінцева ціль для ціни Cardano — $3-$4, якщо бичачий тренд збережеться

Зростаючі шанси схвалення ETF та оптимізм інвесторів

Ще одним фактором, що ще більше підживлює цей бичачий сценарій, є зростання ймовірності схвалення ETF Cardano в США.

За даними прогнозної платформи Polymarket, шанси на схвалення підскочили до близько 83%. Аналітики Bloomberg також висловились і оцінюють цю цифру ближче до 90%.

Схвалення ETF Cardano може принести потік інституційних інвестицій | Джерело: PolyMarket

У разі схвалення ETF Cardano може відкрити двері для інституційних грошей. Це збільшить тиск покупців на ADA і допоможе йому досягти нових максимумів.

Чи може Cardano досягти $4?

Поточна ціна Cardano коливається між $0,75 і $0,78. Однак бичачі сценарії вказують на те, що криптовалюта може розраховувати на значно вищі цілі. Якщо ADA прорветься через опір $1,15 і утримає позиції, позначка $4 стає реалістичною середньостроковою метою.

Більшість аналітиків погоджуються, що досягнення історичного максимуму ADA в $3,09 можливе в наступному циклі. Проте, з новинами про ETF, зростанням мережі та технічною міцністю, що вирівнюються, деякі вважають, що $4 – не просто натяжка. Це може бути наступною ціллю.