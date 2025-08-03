Ціна Bitcoin готується до серпневого падіння через сезонний тиск на ціну

Ключові висновки

Серпень і вересень історично є найгіршими місяцями для Bitcoin, із втратами у 8 з останніх 12 років.

BTC завершив липень з рекордним місячним закриттям на рівні $115 800, але початок серпня показує ознаки охолодження.

Роки після халвінгу показали значні серпневі прибутки, що означає, що цей серпень „може“ стати винятком.

Ціна Bitcoin увійшла в серпень з хмарою невизначеності. Історично цей місяць відомий слабкістю щодо показників BTC.

Дані показують, що BTC падав у серпні у 8 з останніх 12 років. Це означає, що у відсотковому відношенні це дає 67% ймовірності зниження протягом наступних 30 днів. Не кожен серпень слідує однаковій ринковій тенденції.

Роки після халвінгу протягом останнього десятиліття показали, що Bitcoin перевершує очікування і демонструє сильний двозначний приріст. Таким чином, аналітики спостерігають, яка тенденція переможе, оскільки поточний рік є роком після халвінгу.

Історія прибутків і втрат ціни Bitcoin

Ціна Bitcoin мала вражаючий липень. Актив закрив місяць на рівні $115 800, що стало найвищим місячним закриттям за всю історію. Згідно з даними TradingView, цей рух відбувся, незважаючи на деяку волатильність в кінці місяця, спричинену політикою США та загальними ринковими корекціями.

BTC виріс на 8,13% у липні, що відповідає історичним показникам. Однак ця сила, схоже, не переходить у серпень. Ціна відкрилася трохи нижче на початку місяця, і зараз Bitcoin торгується зі значними втратами згідно з CoinMarketCap.

Теплова карта криптовалют | джерело: CoinMarketCap

Історично серпень призводив до втрат ціни Bitcoin до 20%. Він забезпечував середню прибутковість лише 1,61% та медіанну прибутковість -7,49%. Це означає, що шанси не на користь криптовалюти.

Зони підтримки BTC, за якими варто спостерігати

Аналітики загалом зазначили, що якщо BTC впаде нижче $115 000, він, ймовірно, протестує нижчі рівні підтримки. Маркус Тілен з 10x Research навіть згадав, що BTC може повернутися до $112 000. В іншому випадку, він може впасти до $106 000–$110 000.

На момент написання, ціна Bitcoin втратила зону $115 000 і зараз торгується близько $113 000. Ці прогнози звучать песимістично. Однак це також може бути чудовою точкою входу для активу.

Аналітики кажуть, що ця ситуація пропонує короткострокову можливість для покупки, особливо для тих, хто хоче інвестувати в Bitcoin або Bitcoin ETF. Деякі трейдери стверджують, що Bitcoin готується до продовження бичачого тренду.

Mags аргументує на користь бичачого продовження | Джерело: X

Аналітик Mags зазначив, що падіння до $115 000 виглядає як бичачий ретест лінії шиї. Простіше кажучи, BTC може повернути цей ціновий рівень протягом наступних кількох днів. Рух до $172 000 все ще може бути можливим у найближчі тижні.

Чому серпень не завжди є ведмежим для ціни Bitcoin

Незважаючи на погану історію, серпень не завжди був катастрофою. Під час минулих циклів після халвінгу, ціна Bitcoin зростала в серпні, як показують дані від LookOnChain та Coinglass.

Серпні історично є поганими місяцями, але можлива зміна | Джерело: X

Це означає, що шаблон може повторитися і цього року. Багато інвесторів у криптовалюти вважають, що халвінги створюють бичачий тиск на ціну Bitcoin. Це часто призводить до сильних ралі в наступні місяці, і серпень може бути не таким поганим, як здається.

Наразі BTC торгується близько $113 800 і все ще знаходиться в діапазоні $115 000–$121 000. Це означає, що прорив (або пробій) ще не матеріалізувався повністю.

Бики Bitcoin все ще бачать потенціал зростання

Незважаючи на ведмежий прогноз на ринку, відомий трейдер Міхаель ван де Поппе налаштований оптимістично. Він каже, що нещодавня корекція може бути частиною фази накопичення на всьому ринку. Це можна спостерігати перед тим, як ціна Bitcoin відновить свій рух.

„Можливо, серпень — це місяць стабілізації,“ написав ван де Поппе в X, „і ми знову підемо вгору пізніше в цьому місяці для альткоїнів і Bitcoin.“

Міхаель ван де Поппе висловлює свою думку | Джерело: X

Проте хмари виглядають сірими, бо навіть Bitcoin ETF нещодавно зазнали невеликого дощу. Наприклад, сектор спотових Bitcoin ETF зафіксував відтік у розмірі $812 мільйонів. FBTC від Fidelity втратив $331 мільйон за один день, згідно з Farside Investors.

Ці тенденції дуже чітко показують настрої інвесторів. Відтоки вказують на певну обережність, можливо, через сезонні тенденції та невизначеність у більшості світу. Загалом, показники Bitcoin протягом решти місяця ще належить побачити.