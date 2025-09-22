Ціна тонкоїна бореться біля $3.00, оскільки ведмеді посилюють хватку

Ключові висновки

Тонкоін продовжує відчувати тиск з боку продавців в рамках низхідного каналу.

$3,25 – один з найважливіших рівнів опору, який може змінити його силу в будь-який бік.

Підтримка на рівні $3,00 є важливою; нижчий прорив може відкрити $2,95 і нижче.

Ціна токена застрягла в низхідному тренді протягом декількох тижнів. Токен торгується близько до $3,10 і стикається з постійним відторгненням на основних рівнях опору. З початку серпня продавці контролюють ринок, а бики не знаходять достатньої підтримки.

Тим часом, неодноразові відхилення майже $3.20 і $3.25 показують, під яким тиском перебуває Toncoin.

Кожен відскок швидко згасає і залишає ціну вразливою до наступного зниження. Через це рівень підтримки $3,00 став найбільш важливою лінією для захисту.

Чому ціна тонкоїна залишається слабкою

Основною проблемою для Toncoin є спадна модель каналу. Кожна спроба підняти криптовалюту вище наштовхується на опір ковзних середніх та верхньої межі каналу.

Тонкоін торгується в межах висхідного каналу на графіках | Джерело TradingView

Нещодавня активність показує, що токен торгується в діапазоні від $3,08 до $3,15. Такий вузький діапазон свідчить про нерішучість, але також вказує на те, що імпульс слабшає.

Без сильного поштовху з боку покупців ціна тонкоїна може зісковзнути в нижню частину свого каналу.

Дискусії трейдерів також демонструють ту саму тему слабких притоків і нерішучих настроїв.

Дані в мережі зафіксували лише близько $575 000 притоку 2 вересня. Цього недостатньо, щоб протистояти постійному відтоку коштів, який спостерігався в останні місяці.

Загалом, потенціал зростання залишатиметься обмеженим до тих пір, поки великі гравці не повернуться в Toncoin.

Технічна картина для ціни тонкоїна

Чотиригодинний графік також демонструє ведмежий настрій. Тонкоін торгується під 20-денною ЕМА на рівні $3,13 і 50-денною ЕМА на рівні $3,16.

100-денна ЕМА на рівні $3,21 і 200-денна ЕМА на рівні $3,25 також утворюють щільну стіну опору. Цей кластер неодноразово зупиняв спроби відновлення.

Ali пропонує погляд на Toncoin | Джерело: X

Аналітик Алі каже, що TON торгується в рамках симетричного трикутника і може очікувати 50%-ного руху ціни в будь-якому напрямку.

Згідно з графіками, підтримка лежить між $3,05 і $3,08 – це зона, де покупці вступили в гру. Іншими словами, прорив нижче цього діапазону відкриває $2,95, а звідти в гру може вступити $2,85.

Індикатори імпульсу також підтверджують слабкість. Індекс відносної сили (RSI) наразі знаходиться біля позначки 49, що вказує на нерішучість. Будь-які рухи нижче 45 підтвердять посилення продажів, в той час як стрибок вище 55 буде першою ознакою полегшення.

Ринковий контекст посилює тиск

Загальні криптовалютні настрої змішані. Біткойн та Ефіріум стабілізувалися після коливань минулого тижня. Однак багато альткоїнів залишаються млявими.

Консервативні інвестори, можливо, вважатимуть за краще дочекатися очевидного розвороту. Рішучий прорив вище $3,25 став би сильнішим аргументом для покупців.

Агресивні трейдери можуть розглядати підтримку біля $3,02 і $2,96 як можливі зони входу. Однак для управління ризиком варто розглянути можливість встановлення стоп-лосів нижче $2,90. Будь-який відскок від рівнів перепроданості може бути нетривалим, якщо обсяг не підтвердить рух.

Свінг-трейдери повинні стежити за RSI. Якщо він опуститься нижче 35, може розвинутися відскок від перепроданості. Однак до ралі в район $3,25-$3,30 слід підходити з обережністю, оскільки продавці неодноразово захищали цю зону.

Наразі шлях найменшого опору проходить нижче. Якщо притоки не покращаться і настрої не зміняться, ціна Тонкоіну, ймовірно, незабаром знову протестує підтримку $3.00.