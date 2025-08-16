Ціна Солани націлена на $248, коли вишикуються бичачі патерни

Ключові висновки

Ціна Солани нещодавно утворила золотий хрест разом з патерном “чашка з ручкою”, які є дуже бичачими.

Аналітики зараз розглядають зони $240 – $248 як ціль, якщо опір на рівні $187,74 буде подолано.

Незважаючи на “бичачі” технічні показники, ставки фінансування та активність на DEX, настрої наразі залишаються обережними.

Ціна на Солану увійшла в критичну фазу. Зараз на її денному графіку миготять дві важливі бичачі технічні моделі. Згідно з останніми даними TradingView, золотий хрест і формація “чашка з ручкою” зараз у грі для SOL.

Це створює сильну технічну підтримку для можливого ралі. Це означає, що трейдери спостерігають за тим, як ціна Solana наближається до важливих рівнів опору.

Золотий Хрест вказує на вищу ціну на Солану

Востаннє SOL формував золотий хрест у жовтні минулого року. Коли це сталося, за цією подією послідувало майже 50%-ве зростання протягом трьох місяців. Це може означати, що якщо історія повториться, ціна Солани може досягти 240 доларів протягом наступних кількох місяців.

Солана демонструє формування золотого хреста на денному графіку | Джерело X

У певному контексті золотий хрест виникає, коли 50-денна проста ковзаюча середня рухається вище 200-денної ковзаючої середньої. Цей перетин, як правило, сигналізує про початок довгострокового висхідного тренду.

У той час, коли інституційний інтерес розширюється, а активність на ринку альткоїнів стрімко зростає, золотий хрест Солани є дуже помітним. Багато трейдерів вважають, що це бичачий тригер, який може підвищити ціни.

Виходячи з історичних показників, ціна на Солану може бути на порозі висхідного поштовху до кінця серпня.

Чашка з ручкою додає до “бичачих” аргументів на користь ціни на Солану

Поряд із золотим хрестом на графіку SOL утворилася фігура “чашка з ручкою”. З історичної точки зору, ця модель зазвичай показує продовження висхідного тренду після періоду консолідації.

Кріс, аналітик, каже, що Солана торгується в рамках формації “чаша і ручка” | Джерело: x

Аналітик Кріс звернув увагу на цю формацію. На графіку видно, що основа чашки знаходиться на рівні ціни Solana в $126,40, а опір лінії шиї – на рівні $187,74.

Глибина чаші вказує на те, що в разі прориву можливе 48%-ве зростання, якщо станеться прорив. Це означає, що потенційна мета зростання може скласти близько $248, що трохи вище, ніж прогнозує “золотий хрест”.

Коли дві бичачі моделі з’являються разом (як у цьому випадку), це часто вказує на більшу ймовірність прориву. Трейдери зазвичай сприймають це як підтвердження того, що потрібно утримувати або збільшувати свої позиції.

Рівні підтримки та ризики

Незважаючи на позитивний настрій, існують певні цінові рівні, які SOL повинен утримати, щоб продовжити зростання. Згідно з графіками, цей ціновий рівень для SOL – $156, або нижній край ручки на патерні.

Іншими словами, падіння нижче цієї точки може звести нанівець бичачі прогнози і призвести до більш глибокої корекції. Ринкові настрої в ширшому криптовалютному секторі, регуляторні зміни або сильні рухи ціни біткойна також можуть вплинути на рух SOL.

Ф’ючерсний ринок демонструє обережний оптимізм

Згідно з даними Coinglas, безстрокові ф’ючерсні ставки фінансування SOL наразі становлять 12% в річному обчисленні. Це знаходиться на межі між нейтральними та бичачими настроями.

У той же час, він демонструє певний оптимізм. Вона далека від надмірно агресивних налаштувань, які спостерігалися під час попередніх шаленств Солани.

Темпи фінансування Солани були високими, але не перегрітими | Джерело: Coinglass

Але це не погана новина. Це свідчить про те, що ралі буде максимально здоровим, коли воно відбудеться. Коли ринкові ціни зростають без необґрунтованих довгих позицій, ризик раптової ліквідації є нижчим.

Це може бути корисним для стабільності в довгостроковій перспективі. Отже, кредитне плече під контролем. Поки що, принаймні.

Обсяги DEX відображають повільнішу активність

Іншою сферою, що викликає занепокоєння у Солани, є обсяги DEX. Дані DefiLlama показують, що тижневі обсяги DEX падають вже третій тиждень поспіль і становлять близько 15,6 мільярда доларів.

Обсяги DEX Солани останнім часом впали | Джерело: DefiLlama

За останні 30 днів Solana обробила 113,7 мільярдів доларів угодами на DEX. Це трохи менше 116,2 мільярдів доларів Ethereum. Однак це порівняння не враховує активність другого рівня Ethereum.

Це додало ще $91,7 млрд за той самий період. Підсумовуючи, можна сказати, що ціна на “Солану” має сильну позицію з будь-якого боку. Вона більше налаштована на тривале зростання, ніж на необґрунтовано перегріте.