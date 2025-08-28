Ціна на Cardano зростає, оскільки кити накопичують 330 мільйонів доларів США

Ключові висновки

Всього за два тижні кити накопичили понад 330 мільйонів ADA.

На момент написання статті ціна Кардано утримує підтримку в районі $0,84 – $0,85.

Інституційний інтерес, в тому числі можливий Grayscale Cardano ETF, став значним джерелом оптимізму.

Ціна Кардано була значним джерелом привабливості ринку, особливо коли кити продовжують робити агресивні кроки. Останні дані криптоаналітиків щодо X показують, що інвестори, схоже, купують мільйони токенів всього за кілька тижнів.

Це свідчить про те, що ця когорта інвесторів готується до чогось грандіозного. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу.

Кит-купівля сигналізує про впевненість у ціні Кардано

За словами криптоаналітика Алі Мартінеса, великі інвестори накопичили близько 150 мільйонів АДА всього за два тижні. Більше того, ще 180 мільйонів ADA було куплено понад два дні тому.

Це означає, що за такий короткий період кити зібрали понад 330 мільйонів токенів ADA.

Кити купили 180 мільйонів АДА за 48 годин | Джерело: X

На момент написання статті ціна Кардано торгувалась біля $0,91. Це трохи вище деяких з найбільш важливих рівнів підтримки. Коротше кажучи, сильний тиск покупців вказує на те, що кити готуються до відскоку. Вони, ймовірно, очікують поштовху до $1 і навіть вище.

Кити є одними з найважливіших рушійних сил ринку і можуть впливати на ринкові настрої. Коли вони роблять великі покупки, це часто свідчить про їхню впевненість у довгостроковій перспективі активу.

У випадку з Кардано, кити агресивно купували, коли токен все ще перебував під тиском загального ринку. За останній тиждень ADA впав більш ніж на 11%. Він виявився гіршим за біткоїн та ефіріум. Незважаючи на цю слабкість, “кити” подвоїли свої позиції.

Таким чином, їхні дії свідчать про те, що вони користуються перевагами падінь, а не реагують на короткострокові зниження. Аналітики зараз розглядають зону підтримки між $0,84 і $0,85.

Якщо ціна Кардано утримається в цьому діапазоні, бики можуть спробувати прорватися до $0,90 і $1. З іншого боку, нездатність захистити підтримку може призвести до падіння токена до $0,74 або навіть $0,70.

Інституційний інтерес до Cardano зростає

Інституційні інвестори також звертають увагу на Cardano не лише через активність китів. Раніше цього місяця компанія Grayscale зареєструвала в штаті Делавер біржовий фонд Cardano Trust ETF.

Хоча цей продукт ще не є активним, цей крок показує, що інтерес керуючих активами до ADA зростає. Інституційні активи Cardano зараз складають понад 900 мільйонів доларів.

Великі компанії особливо зацікавлені в ліквідності Cardano та його зрілій екосистемі. Проект має стабільні обсяги транзакцій. Крім того, ADA відповідає вимогам, які ставлять перед собою установи при диверсифікації портфелів.

Нещодавні цінові дії Кардано та технічний прогноз

Ціна Кардано була волатильною протягом останніх кількох днів. Близько 22 серпня актив сягнув мінімуму в $0,82. Незабаром після цього вона зросла більш ніж на 9% протягом декількох годин і досягла $0,93. Цей швидкий відскок підвищив оптимізм серед трейдерів, які тепер очікують, що криптовалюта продовжить своє зростання.

Однак технічні аналітики попереджають інвесторів бути обережними. Alpha Crypto Signal, наприклад, зазначає, що ADA нещодавно завершив формування ведмежої моделі AB=CD в районі $0,95.

Аналітик поділився прогнозом щодо Cardano | Джерело: X

Це може спровокувати падіння в короткостроковій перспективі. Відхилення на цьому рівні показує, що покупці, можливо, намагаються подолати опір. Проте, якщо ціна Кардано зможе повернутись до рівня $0,90 і утриматись на ньому, то ведмежі настрої послабшають.

Ралі вище цього рівня може прокласти шлях до $1,06. Це збігається з рівнем корекції Фібоначчі, визначеним деякими трейдерами.

Що дивитися далі

Ринок зараз спостерігає, чи зможе ADA втриматись вище $0,84. Якщо це станеться, швидкість може зрости до рівня $1. При цьому, прорив за межі цієї позначки може призвести до зростання до $1,06.

І навпаки, нездатність утримати підтримку може відкинути токен назад до $0,74. Це стане випробуванням терпіння довгострокових власників.

У будь-якому випадку, перспективи ціни Cardano наразі є більш бичачими, ніж ведмежими. Інвестори в очікуванні того, що буде далі.