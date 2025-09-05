Ціна на Солану підскочила вище $200 на тлі численних бичачих сигналів

Ключові висновки

Солана, схоже, знову в строю і щойно перевищив позначку в $200.

Технічний аналіз показує опір на рівні $213 і можливе зростання до $228 або навіть $255.

Такі фактори, як зростання обсягів торгівлі, ліквідація шортів та інституційний інтерес тримають Солану в центрі уваги.

Нещодавно ціна на солану вперше з початку серпня перевищила позначку $200. Цей бичачий сплеск ціни пояснюється технічною силою та іншими факторами.

За останні два місяці Солана подорожчав більш ніж на 37%. Останній поштовх вище $200 підтвердив його літнє ралі. Це також піднімає питання про те, чи зможе токен пробити наступні рівні опору.

Технічні рівні ціни Солани, за якими слід стежити

На графіках видно, що цінова динаміка Solana на момент написання статті виглядає впевнено. За останні два тижні токен перетнув основні віхи. Це включає в себе 23,6% корекцію Фібоначчі на рівні $199,57 і 30-денну SMA на рівні $182,09.

Індикатори також підтверджують бичачий настрій, згідно з графіками. Наприклад, MACD показує бичачий кросовер. З іншого боку, Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на нейтральному рівні біля позначки 55.

Солана перевищив $211 і націлився на більш високі максимуми | Джерело X

Це означає, що Solana може піднятися далі, не потрапляючи в зону перекупленості. Короткостроковий прогноз для активу також показує $213 як наступний значний опір. Якщо Солана закриється вище цього рівня, наступною метою трейдерів буде $228.

І навпаки, підтримка зараз знаходиться біля $196 і навіть глибше – на рівні $185. Це означає, що ці рівні можуть бути повторно протестовані, якщо ціна не зможе закріпитися вище $200.

Ротація альткоінів тримає Солану в центрі уваги

На момент написання цієї статті біткойн торгується на рівні 110 000 доларів, а Ethereum коливається на позначці 4700 доларів. У зв’язку з такою ситуацією трейдери переводять капітал в альткоіни, такі як Solana.

Інвестори зміщують свій фокус у бік більш волатильних токенів. Ці активи пропонують більш значний короткостроковий потенціал зростання. Така ротація відображає зростаючий апетит до ризику на ринку.

Відкритий інтерес до криптовалют піднявся до $936 млрд, підтримуючи цю тенденцію. Солана, зокрема, отримав вигоду від цієї ротації. Крім того, трейдери нагромаджують ф’ючерсні та спотові позиції, щоб отримати якомога більше прибутку.

SEC в даний час призупинила роботу з ETF Solana | Джерело: X

Однак, наразі є одна перешкода. Комісія з цінних паперів і бірж США відклала рішення щодо кількох заявок на реєстрацію біржових фондів альткоїнів до жовтня.

Біткойн та Ефіріум ETF вже залучають мільярдні інституційні потоки. Однак Солана все ще чекає на схвалення, яке могло б розблокувати нову хвилю попиту.

Короткі ліквідації додають палива до ралі

Дані Coinglass показують, що інвестори в Солану нещодавно зіткнулися з хвилею коротких ліквідацій, коли ціна Солани перевищила $200. Також було ліквідовано понад $754 000 коротких позицій, порівняно з $638 000 довгих.

Ліквідації Solana були особливо важкими останнім часом | Джерело: Coinglass

На таких біржах, як Hyperliquid і Bybit, відбулися найбільші ліквідації. Це свідчить про те, скільки трейдерів поставили проти Солани на значних рівнях опору. Тепер, коли ці позиції були витіснені, шлях до вищого рівня, ймовірно, стане легшим для биків.

Аналітики вважають, що Солана націлений на 213 доларів і вище.

Аналітики ринку все ще розходяться в думках щодо того, як високо Солана може піднятися в цьому ралі. Однак більшість погоджується, що 213 доларів є найближчим полем бою. Криптоаналітик Ларк Девіс зазначив, що Солану вже тричі відкидали на рівні $205.

Більш високі мінімуми і тиск покупців призвели до прориву вище цієї зони. Однак зона $255 є наступною найсильнішою технічною ціллю.

Ларк Девіс каже, що $255 – наступна мета | Джерело X

Інші аналітики погоджуються, що обсяги торгів підтверджують цю думку. Щоденний обсяг торгів Solana зріс більш ніж на 45% до понад 12 мільярдів доларів. Це означає, що інвестори вкладають кошти в цей актив і роблять ставку на подальше зростання.

Технічні показники підтримують стабільність

Індикатори все ще демонструють більшу силу, ніж цінова динаміка. Згідно з денними графіками, гістограма MACD стала позитивною і підтверджує силу на користь биків.

RSI залишається нейтрально-бичачим на рівні 55-58. Це залишає простір для подальшого зростання, перш ніж досягти умов перекупленості.

Сигнали в мережі також виглядають добре. Обсяги торгів постійно зростають, а ціна Solana сильно відскакує від висхідної лінії тренду. Ці чисті відновлення свідчать про активну купівлю кожного разу, коли ціна падає, що ще більше посилює бичачий сценарій.