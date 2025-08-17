Ціна Кардано досягла п’ятимісячного максимуму в міру наростання бичачого імпульсу

Ключові висновки

Ціна Кардано щойно вийшла з довгострокового спадного тренду після більш ніж 250 днів.

Технічні індикатори та моделі показують, що актив може зрости до $2,06.

Довіра довгострокових власників залишається високою: 15 мільярдів АЗР не змінювалися протягом року.

Ціна Cardano підскочила до найвищого рівня за останні п’ять місяців. Це сталося після того, як актив застряг в паралельному каналі з кінця минулого року.

Прорив також відбувся після того, як ADA тричі протестував лінію підтримки каналу в цьому році. Крім того, він сформував модель потрійного дна навколо рівня $0,60.

Аналітики вважають, що сильний висхідний рух може відбутися, якщо ця структура буде поєднана з постійним зростанням ринкового імпульсу.

Сильні технічні сигнали підтримують зростання цін на Кардано

Згідно з графіками, технічні індикатори стали бичачими для ціни Кардано. Наприклад, Індекс відносної сили (RSI) перетнув позначку вище 50, що часто асоціюється з домінуванням биків.

На додачу до цього, ковзаюча середня конвергенція-дивергенція (MACD) завершила бичачий перетин відповідно до графіків.

Кардано, схоже, знаходиться в декількох бичачих позиціях | Джерело TradingView

Аналітики вважають, що попередні випадки такого налаштування призвели до зростання на 176% і 316%. Це означає, що навіть якщо Cardano досягне нижньої межі цього діапазону, ADA може піднятися до $2,06. Це може статися ще до кінця року.

Цінові цілі Cardano – від $1,84 до $2,06 у фокусі

Згідно з графіками, ціна Кардано може перебувати в третій хвилі п’ятихвильового висхідного циклу. Ця стадія часто є найбільш агресивною частиною висхідного тренду.

Крім того, якщо цей прогноз справдиться, ADA може досягти $1,84 протягом найближчих тижнів, і, можливо, продовжуватиме зростати.

Аналітик Джейвон Маркс прогнозує нові максимуми для Cardano вже незабаром | Джерело: X

Деякі аналітики, наприклад, Джейвон Маркс, бачать ще більш високі цілі в грі. Маркс нещодавно зазначив на X, що ціна Кардано може наблизитися до $1,20 в короткостроковій перспективі.

За цим рухом, швидше за все, послідує більш тривале ралі до $2,90. Це означатиме зростання майже на 200% від поточних рівнів.

Прорив бичачого прапора додає оптимізму

Триваючий прорив від моделі бичачого прапора на триденному графіку також підтримує рух ADA. На думку аналітика Clifton Fx, ця формація веде до тривалих ралі.

Прорив бичачого прапора свідчить про подальше зростання ADA | Джерело X

Аналітик зазначив, що прогнози від точки прориву вказують на те, що ціна Cardano може зрости від 100% до 150%. Вона може навіть досягти діапазону від $1,60 до $1,75.

Нещодавно прорив зробив ADA однією з найефективніших криптовалют з великою капіталізацією. Лише за останні 24 години актив зріс приблизно на 20%.

Довгострокові утримувачі демонструють тверду впевненість

Дані ланцюжка від TapTools показують, що понад 15 мільярдів токенів ADA не переміщуються вже більше року. Таке терпіння вказує на те, що тиск на продаж останнім часом зменшився, а інвестори стають більш впевненими.

Роздрібний інтерес також зростає. Дані Google Trends показують, що пошукові запити за словом “Cardano” є найвищими з березня. З іншого боку, пошукові запити за словом “альткоїн” є найактивнішими за останні чотири роки.

Пошукові запити на Cardano були на найвищому рівні за весь рік | Джерело: Google Trends

Таке підвищення уваги може призвести до зростання торгової активності щодо ADA протягом наступних кількох тижнів.

Що може зірвати мітинг

Хоча прогноз щодо ціни Cardano наразі позитивний, аналітики попереджають про можливі ризики для інвесторів. Якщо ADA не зможе утримати свою позицію вище значних рівнів опору, можливий розворот.

Наприклад, діапазон цін від $0,99 до $1 зараз слугує важливим ціновим мінімумом. Це означає, що прорив нижче перекреслить будь-які бичачі прогнози і призведе до падіння.

Загалом, якщо технічні патерни і сила ринку збережуться в такому ж темпі, ADA залишається на шляху до нових максимумів.

Цільова ціна активу знаходиться в діапазоні від $1,84 до $2,06, які вважаються реалістичними в найближчій перспективі. Однак, подальші цінові цілі можуть сягати $2,50, якщо ринкові умови залишатимуться сприятливими.