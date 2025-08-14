Ціна Кардано бачить золотий хрест, оскільки ADA націлена на прорив в $1

Ключові висновки

Ціна Кардано наближається до золотого хреста – сигналу, який, як правило, передує бичачим вибухам.

ADA сформував бичачі патерни на графіках і консолідується біля основного опору.

Grayscale зареєструвала ETF Cardano Trust, що означає, що інституційний попит може скоро зрости.

Ціна Кардано наблизилась до технічної позначки, яка може означати початок сильного бичачого тренду. Аналітики спостерігають, як 50-денна SMA перетинає 200-денну SMA на денному графіку. Ця формація відома як “золотий хрест” і, як правило, передує бичачому поглинанню.

Поточні цінові показники Cardano

На момент написання статті ADA торгувався в районі $0,7919. Актив набирає силу разом із загальним відновленням крипторинку.

Крім того, нещодавні дані по інфляції в США стали тимчасовим джерелом заспокоєння для інвесторів у вівторок. Інвестори тепер оптимістично налаштовані щодо можливого зниження процентної ставки Федерального резерву наступного місяця.

Дані по інфляції в США свідчать на користь подальшого зниження ставки | Джерело X

Якщо цей золотий хрест підтвердиться, він може спричинити масове ралі ціни Кардано. Це пов’язано з тим, що востаннє такий патерн спостерігався в листопаді. Тоді ціна підскочила з $0,325 до $1,32 менш ніж за місяць.

Це означає зростання на понад 300%. Якщо історія повториться, аналогічний відсоток зростання від поточних рівнів може відкрити цільову позначку в $3,25 для АДА.

Подвійне дно Кардано та зростаючі ф’ючерси натякають на прорив до $1.50

Ціна Кардано нещодавно сформувала фігуру “подвійне дно” після того, як двічі торкнулася позначки $0,51 у квітні та червні. Ця формація історично передує розворотам і вже допомогла ціні досягти $0,935 у липні.

На момент написання статті ADA консолідується нижче зони опору від $0,80 до $0,85. Технічні індикатори додають ваги цьому бичачому сценарію, оскільки MACD став позитивним.

З іншого боку, ф’ючерси на ADA зросли майже до $1,80 млрд, що є історичним максимумом. Згідно з даними онлайн-платформи TapTools, ставки фінансування для довгих позицій по ADA також досягли нових максимумів. Це свідчить про те, що трейдери платять премію за утримання своїх бичачих ставок.

Ставки фінансування Cardano зросли до нового історичного максимуму | Джерело X

Іншими словами, ціна Cardano може прорватися вище $0,92. Аналітики вважають, що ціна Кардано може швидко перевищити $1 і протестувати $1,12 або вище. Деякі прогнози навіть вказують на $1,20 як наступний рівень опору для криптовалюти. Ціна може сягнути $1,50, якщо імпульс буде наростати.

Інституційний інтерес зростає з подачею заявок на ETF Cardano

Grayscale Investments зробила кроки, які можуть вивести Cardano на ринок ETF. Grayscale зареєструвала біржовий фонд Cardano Trust ETF 12 серпня в штаті Делавер. Цей крок знаменує експансію компанії на ринок альткоїнів після успіху її фондів біткоїнів та ефірів.

Реєстрація відбувається на основі попереднього процесу Grayscale для інших крипто-трастів. Вона може відбутися до офіційної подачі документів до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Файли GrayScale для нового Cardano ETF | Джерело: X

Раніше цього року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила заявку NYSE Arca на створення спотового біржового фонду Cardano ETF. Це стало першим кроком у процесі регуляторного розгляду.

Очікується, що інституційні продукти, такі як Cardano ETF, відкриють двері для нових притоків капіталу. Особливо це стосується інвесторів, які віддають перевагу регульованому доступу до ADA без безпосереднього володіння токеном.

Що Золотий Хрест може означати для ціни Кардано

Золотий хрест виникає, коли короткострокова ковзаюча середня піднімається вище довгострокової ковзаючої середньої. Технічний аналіз показує, що тренд змінюється з ведмежого на бичачий для ціни Кардано.

На графіках Кардано формується золотий хрест | Джерело TradingView

Золотий хрест Кардано з’являється після місяців накопичення і відновлення від мінімумів на початку року. Це означає, що якщо модель підтвердиться, це може спровокувати сильні покупки і додати палива для ралі ADA.

Попередні золоті хрести на крипторинку іноді призводили до тривалого зростання. Це відбувалося насамперед тоді, коли їх підтримували сильні фундаментальні показники та ринкові настрої.

Цього року інституційні інвестиції в ADA досягли $73 млн, що свідчить про зростаючу впевненість у довгостроковому потенціалі Cardano. У поєднанні з бичачими настроями на ринку деривативів, ціна Cardano може увійти в критичну фазу цінової дії.