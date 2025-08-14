Ціна догекоіну націлена на $0,50, оскільки формується подвійне дно

Ключові висновки

На денному графіку ціна догекоіна сформувала фігуру подвійного дна, націлившись на $0,50.

Активність у мережі постійно зростає, і накопичення китів може додати “бичачого” імпульсу.

Первинні рівні опору на $0,30 і $0,40 можуть визначити наступні ціни.

Ціна догекоіна демонструє бичачий сигнал розвороту після декількох тижнів бічного руху. Згідно з технічним аналізом аналітика Trader Tardigrade, DOGE формує модель подвійного дна. Це було зафіксовано на денному графіку з можливою метою зростання до $0,50.

Подвійне дно сигналізує про потенційне зростання ціни Dogecoin до $0,50

Згідно з прогнозом Trader Tardigrade, така ситуація є класичним сигналом того, що тиск на продаж може ослабнути. Аналітик може виявитися правим. Якщо це станеться, ціна догекоіна може опинитися на порозі нового купівельного інтересу з боку трейдерів і довгострокових власників.

DOGE торгується вище $0,22 і має щоденний обсяг торгів у мільярди. Через це ринок спостерігає за тим, чи не прорветься модель вгору при сильній підтримці обсягу.

Перспективи для Dogecoin від трейдера Tardigrade | Джерело X

Формування подвійного дна, на яке вказує аналітик, нагадує літеру “W”. Вона, як правило, з’являється після закінчення спадного тренду. Історично вона формується, коли ціна двічі тестує значущий рівень підтримки перед відскоком.

У випадку з DOGE мінімуми двічі тестувалися в одній ціновій зоні, що пояснює таку структуру. Прорив вище лінії шиї, особливо при більшому обсязі, підтвердить цю модель.

Якщо технічні прогнози підтвердяться, то ціна догекоіна наблизиться до позначки $0,50. Це буде більш ніж 100% зростання від поточного рівня цін.

Ціна догекоіна стикається з ключовим опором перед проривом $0.50

Перш ніж досягти мети в $0,50, DOGE повинен подолати два важливих рівні опору. Перший знаходиться в районі $0,30, в той час як сильніша зона в районі $0,40 слідує за другим.

Історично склалося так, що після прориву цих рівнів DOGE переживав сильні ралі. У минулих бичачих циклах подібні торгові схеми призводили до стрибків більш ніж на 100% за кілька днів.

Однак трейдерам рекомендується стежити за обсягами торгів. Коли прориви відбуваються при низьких обсягах, вони, як правило, виявляються фальшивими і можуть призвести до сильних відкатів.

Перспективи ціни Dogecoin і рівні RSI | Джерело: TradingView

Тим часом Індекс відносної сили (RSI) наближається до позначки 50 на денному графіку. Іншими словами, рух вище цього рівня може підтвердити нові сили для DOGE.

Ковзаючі середні також підтверджують це твердження. Годинний графік, наприклад, показує 200-денну ЅМА як сильну зону підтримки.

Дані в мережі показали, що обсяги транзакцій різко зросли. Завдяки цьому обсяг торгів у парі DOGE/USDT перевищив 500 мільйонів доларів США. Ціна догекоіна відома тим, що має сильну кореляцію з біткоїном.

Тим не менш, настрої на ринку були переважно позитивними. Якщо біткоїн перетне цінову позначку $122 000, наступним може стати DOGE.

Короткострокові торгові можливості

Модель подвійного дна може стати основним джерелом можливостей для спотових і ф’ючерсних трейдерів. Торгівля з використанням кредитного плеча на парах DOGE/BTC і DOGE/USDT може принести більший прибуток, якщо прорив ціни на Доґекоїн утримається.

Агресивні трейдери можуть зафіксувати частковий прибуток на рівні $0,35, утримуючи позиції для можливого зростання до $0,50. З іншого боку, більш обережні трейдери можуть розмістити стоп-лосс ордери трохи нижче лінії шиї, щоб обмежити ризик зниження.

Незважаючи на те, що технічний стан є сильним, цільовий показник $0,50 все ще далекий від досягнення. Це означає, що DOGE потребуватиме більших обсягів і подальшого зміцнення ринку, щоб зберегти свої позиції.

Безпосередня підтримка знаходиться на рівні $0,20, а більш глибока підтримка біля $0,10, якщо настрої стануть ведмежими. Трейдерам слід очікувати сильного денного закриття вище лінії шиї графіка.

Сплеск обсягу понад 1 мільярд DOGE щодня додає впевненості в прориві. Разом ці два сигнали допомагають підтвердити, що ціновий рух є справжнім, а не помилковим проривом.