Ціна біткоїну наближається до історичного максимуму, оскільки ціна перевищила $122 тис.

Ключові висновки

За вихідні біткоїн піднявся вище $122 000, що менше ніж на 1% від попереднього історичного максимуму.

Ралі відбулося після розпорядження Білого дому про підтримку криптовалют і сильних притоків з ринку ETF.

Ефір також сягнув позначки $4 315, що є найвищим показником з 2021 року. Це збільшило загальну капіталізацію крипторинку до $4,14 трлн.

Ціна біткоїна перевищила 122 000 доларів, що наблизило його до історичного максимуму в 123 000 доларів. Це сталося одразу після декількох тижнів консолідації між $115 000 і $120 000.

Загальний напрямок ринку зараз на боці “биків”. За даними TradingView, BTC виріс більш ніж на 3,3% на початку понеділка, що стало одним з найсильніших рухів цього місяця.

Притоки до ETF та політика створюють ринковий ажіотаж

Цікаво, що це зростання відбулося після нещодавнього розпорядження президента Дональда Трампа дозволити криптовалютні інвестиції в пенсійні плани 401(k). За оцінками аналітиків ринку, цей крок може відкрити до 9 трильйонів доларів нових інвестиційних можливостей для біткоїна.

Указ, з якого міг початися мітинг | Джерело: X

На тлі цього емітенти ETF купили біткоїнів на суму $773 млн лише за останні три торгові дні минулого тижня. Про це повідомляє Farside Investors. Тим часом, Майкл Сейлор натякнув у неділю, що його компанія Strategy може розширити свої величезні активи в біткоїнах на суму $76,8 млрд.

Настрої на ринку залишаються стабільними

Незважаючи на ралі, ринкові настрої не досягли екстремальних рівнів. Наприклад, індекс Crypto Fear & Greed Index наразі знаходиться на рівні 70 зі 100, в зоні “Жадібність”.

Однак навіть цей рівень далекий від історичних максимумів. Пошуковий інтерес до біткоїна в Google також дещо зріс за останній тиждень.

Інтерес до біткоїна в пошуковій видачі Google знову високий | Джерело: Google Trends

Це часто означає, що роздрібний ажіотаж відносно контрольований, а інституційні інвестори все ще тримають кермо влади на ринку. Що стосується альткоїнів, то зростання біткоїна супроводжувалося значним зростанням Ефіріуму.

ETH піднявся до $4 315, що є найвищим рівнем з часу попередньої хвилі зростання. Зараз він виріс майже на 200% від квітневих мінімумів. Минулого тижня прорив ефіру вище $4,000 викликав нову хвилю купівельного інтересу, особливо серед інституційних інвесторів.

Згідно з даними SoSoValue, минулого тижня біржові фонди Ethereum ETF залучили $326,83 млн інвестицій. Ця сума перевищила притік у біткоїн ETF у розмірі $246,75 млн. Акції, прив’язані до Ethereum, також зросли: Bitmine Immersion Technologies підскочили на 25%, а SharpLink Gaming – на 11%.

Зростання боргу США додає аргументів на користь “бичачого” сценарію

За словами Маркуса Тілена, генерального директора 10x Research, постійне зростання боргу США є ще одним фактором, що зумовлює нещодавнє зростання біткоїна.

Він порівняв цей крок з початком липня, коли президент Трамп підписав “Великий красивий законопроект”. Для контексту, цей “Великий прекрасний законопроект” передбачав збільшення стелі держборгу на 5 трильйонів доларів.

“Незалежно від того, чи залишиться економіка сильною, чи зануриться в рецесію, потік нових боргів є попутним вітром для твердих активів, таких як біткойн і золото”, – сказав Тілен в інтерв’ю CNBC.

Аналітик вважає, що наступний значний рівень опору знаходиться на позначці $133 000. Це зміцнило думку про те, що бики, схоже, контролюють ситуацію.

Ринок криптовалют досяг рекордної оцінки

Ціни на біткойн та ефіріум різко зросли, піднявши крипторинок. Загальна ринкова капіталізація досягла рекордного рівня в $4,14 трлн. Пізніше вона дещо знизилася до $3,99 трлн, згідно з даними CoinMarketCap. Біткойн зараз лише на 3% нижче свого рекорду, а Ефіріум на 14% нижче свого попереднього історичного максимуму.

Загальні ринкові умови позеленіли | Джерело: CoinMarketCap

Акції, пов’язані з криптоіндустрією, також продемонстрували цікавий ріст у гірничодобувній, інфраструктурній та біржовій галузях.

Наприклад, Coinbase зросла більш ніж на 5%, Circle – на 3%, а Galaxy Digital – на 8%. Біткоїн-майнери, такі як Mara Holdings, Riot Platforms та Iren, зросли більш ніж на 3% кожен.

Що далі з біткоїном?

Аналітики оптимістично налаштовані щодо біткоїна, і наближається прорив вище його попереднього історичного максимуму. Біткоїн може пробити рівень ціни в $123 000. Якщо це станеться, трейдери спостерігатимуть за тим, чи зможе він просунутися до цільової позначки Тілена в $133 000.

Наразі комбінація факторів, що впливають на ринок, дала біткоїну потужний поштовх. Настрої все ще на боці “биків”, і новий історичний максимум може незабаром бути досягнутий.