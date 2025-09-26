Ціна біткоїна утримує $111 тис., оскільки аналітики очікують на зону відскоку в $100 тис.

Ключові висновки

Ціна біткоїна тримається вище $111 000, незважаючи на сильний тиск з боку китів.

Аналітики розглядають зону $100 000 як основний рівень відскоку, якщо ціни впадуть.

Фібоначчі вказує на максимальне падіння на 10% перед відновленням.

Ціна біткоїна демонструє стійкість вище рівня $111 000, навіть після найбільшого розпродажу китів з середини 2012 року.

Трейдери та аналітики сходяться на думці, що $100 000 є найважливішою зоною підтримки в найближчій перспективі. Якби біткоїн знову протестував цей рівень, історичні моделі показують, що він став би логічною зоною відскоку.

Де знаходиться біткойн станом на 8 вересня 2025 року

Останні дані TradingView показують, що біткоїн набрав близько 1% в ході щоденних торгів і закрив тиждень на позначці $111 369.

Це сталося після падіння, викликаного макроекономічними даними США, але покупці захистили позначку $110 000.

Міхаель ван де Поппе про біткойн | Джерело: X

Криптотрейдер Міхаель ван де Поппе вказав на силу зони підтримки і зазначив, що поштовх вище 112 000 доларів може відновити бичачий імпульс.

Інші трейдери, однак, попереджають, що нездатність утримати опір на рівні $112 000-113 000 може призвести до падіння цін до $100 000.

Чому $100 000 важливі для ціни біткоїна

Регіон $100 000 – це не тільки психологічна, але й технічна зона. Трейдери стежать за 200-денною простою ковзною середньою (SMA), яка зараз знаходиться біля позначки $101 760 як рівень підтримки.

Падіння до цього рівня все ще буде узгоджуватись з попередніми відновленнями.

При цьому, рівні корекції Фібоначчі додають певної впевненості в цьому прогнозі. Історично біткойн знаходив дно в районі рівня Фібоначчі 0,382. Виходячи з поточної цінової динаміки, він добре узгоджується з зоною $100 000.

За словами трейдера ZYN, це означає, що “найгіршим сценарієм” буде відкат на 10% до того, як біткоїн спробує досягти позначки в $150 000.

Mister Crypto вважає, що біткоїн може відновитися після невеликого відкату | Джерело: X

Аналітик Mister Crypto також поділився таким же прогнозом в аналогічному пості, зазначивши, що біткоїн торгується в рамках симетричного трикутника і може очікувати прориву в бік зростання.

Особливо слід відзначити, що рівень 0,382 по Фібоначчі неодноразово вказував на дно для біткоїна в попередніх циклах. Це вказує на те, що корекція до $100 000 може підготувати ґрунт для великого ралі.

Біткоїн-кити спровокували розпродаж на $12,7 млрд

Хоча технічні графіки демонструють ознаки можливого відновлення, активність китів додала негативного тиску.

Дані CryptoQuant показують, що за останні 30 днів кити продали понад 115 000 BTC. Для контексту, цей улов дорівнює приблизно $12,7 млрд. Це найбільший місячний розпродаж з липня 2022 року.

Такі розпродажі призвели до падіння цін нижче $108 000 у певний момент і спричинили волатильність/короткострокові ліквідації. Аналітики вважають, що розпродаж свідчить про нехіть великих інвесторів до ризику.

Кити масово продаються, але на цьому все може закінчитися | Джерело CryptoQuant

Загалом, хоча розпродаж був інтенсивним, дані показують, що темпи сповільнилися.

Зміна балансу китів знизилася з 95 000 BTC на початку вересня до близько 38 000 BTC до 6 вересня. Це свідчить про те, що найгірша частина тиску може послабитися.

Інституційний попит врівноважує продаж китів

Незважаючи на активність “китів”, ціна біткоїна вже кілька днів тримається в діапазоні від $110 000 до $111 000. Аналітики вважають, що ця стабільність забезпечується інституційними покупцями, особливо компаніями та біткойн-біржовими фондами, які продовжують накопичувати кошти.

Зрештою, поточний тренд біткоїна виглядає більш здоровим порівняно з попередніми циклами. Від свого історичного максимуму середини серпня біткоїн відкоректувався лише на 13%, що є меншим, ніж багато минулих відкатів.

Очікується, що річна ковзна середня біткоїна продовжить зростання | Джерело X

Аналітик Дейв Хейв зазначив, що однорічна ковзна середня ціна біткоїна зросла з $52 000 рік тому до $94 000 сьогодні. Він також зазначив, що до наступного тижня очікується, що ковзна середня перевищить позначку в $100 000.

Це стійке зростання свідчить про сильну довгострокову тенденцію, навіть якщо короткострокові коливання залишаються інтенсивними.