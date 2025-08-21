Ціна біткоїна стикається з тиском, оскільки кити накопичуються на тлі корекції

Ключові висновки

Цього тижня ціна біткоїну впала нижче $115 000. Це падіння викликало значне занепокоєння у інвесторів, які побоюються, що біткоїн втратить популярність…

Коефіцієнт купівельної спроможності Binance від CryptoQuant показує, що попит поки що ослаб. Крім того, зростає ризик корекції.

Однак, незважаючи на тиск з боку продавців, кити і акули продовжують накопичувати BTC.

Біткойн стикається з новим тиском, особливо після того, як вперше за майже два тижні втратив зону $115 000. Згідно з даними TradingView, з 13 серпня ціна BTC впала більш ніж на 6%.

Ця тенденція викликала побоювання, що нещодавня бичача сила може сповільнитися. Зниження також відбувається, незважаючи на накопичення “китів” і “акул” біткоїна, які можуть купувати падіння.

Біткоїн-кити демонструють впевненість завдяки накопиченню

За даними Santiment, гаманці від 10 до 10 000 BTC додали понад 20 000 монет з моменту падіння минулого тижня. Більше того, з березня ця група купила понад 225 000 BTC, демонструючи сильну впевненість у довгостроковій перспективі.

Кити і акули продовжують купувати діпи, повідомляє Santiment | Джерело X

Хоча активність китів була високою, технічні та ринкові індикатори свідчать про те, що все ще варто бути обережними.

Коефіцієнт Binance пророкує спад

Аналітик CrazzyBlockk вказав на коефіцієнт купівельної спроможності Binance як на попереджувальний сигнал у нещодавньому пості CryptoQuant QuickTake. Для контексту, ця метрика вимірює приплив стейблкоінів у порівнянні з відтоком біткоїнів на Binance.

BTC: індекс купівельної спроможності Binance | Джерело: CryptoQuant

Коли коефіцієнт зростає, це означає, що купівельна ліквідність є високою. З іншого боку, коли коефіцієнт падає, це означає, що попит слабшає. За даними CrazzyBlockk, коефіцієнт нещодавно сягнув максимуму 2,01.

Однак за два дні він розвернувся і впав до -0,81. Це раптове падіння показало, що новий капітал, який прийшов на ринок, вичерпався. Незабаром ціна BTC підтвердила це, скоригувавши ціну з 124 474 доларів до мінімуму в 114 786 доларів.

Інвестори, які прагнуть до отримання прибутку

Ще одним фактором, що посилює хвилювання інвесторів, є співвідношення ринкової вартості біткоїна до його реальної вартості (MVRV). Індикатор показує, чи переоцінений біткоїн порівняно з середньою вартісною основою інвесторів.

На момент написання статті коефіцієнт MVRV біткоїна становить близько +21%. Це означає, що більшість власників отримують прибуток. За словами Сантімента, це співвідношення не торгується на екстремальних максимумах. Однак це ставить ціну BTC в “зону помірної небезпеки”, де отримання прибутку є більш ймовірним.

Коефіцієнт MVRV біткоїна становить близько +21% за даними Santiment | Джерело: Santiment

Занадто багато інвесторів можуть почати шукати можливості зафіксувати прибуток після того, як минулого тижня біткоїн досягнув історичного максимуму в 124 128. Якщо це станеться, криптовалюта, швидше за все, буде торгуватися в бічному тренді або знижуватися в довгостроковій перспективі.

Аналітики очікують бічного руху ціни на біткоїн

Аналітики Bitfinex вважають, що нещодавнє ралі сповільнилося, оскільки ринку не вистачало макроекономічних каталізаторів. Ціна BTC швидко відкотилася назад після 10%-го сплеску на початку серпня, і зараз, схоже, консолідується.

Аналітики вважають, що зараз ринок чекає на чіткий сигнал, перш ніж обрати напрямок руху. Однією з головних подій, за якою стежать інвестори, є рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки 17 вересня.

Багато хто очікує зниження ставки, що може стати стимулом (або перешкодою) для наступного руху біткоїна.

$2,24 млрд позицій під загрозою, якщо біткойн знову досягне ATH | Джерело: Coinglass

Дані Coinglass показують, що близько $2,24 млрд коротких позицій можуть бути ліквідовані, якщо біткоїн підніметься до свого історичного максимуму. Іншими словами, це означає, що якщо раптово зросте попит на біткоїн, то можливе коротке стиснення позицій.

Прогноз ціни біткоїна на вересень

Аналітики вважають, що з цього моменту для біткоїна важливими є кілька цінових рівнів. Якщо ціна BTC утримається на рівні $115 787, вона може націлитися на діапазон від $125 000 до $127 000. З іншого боку, прорив вище $127 000 може відкрити двері до $140 000.

Аналітик вказує на два можливих сценарії для біткоїна | Джерело X

Однак, безпосередня підтримка біткоїна знаходиться на рівні $110 000 з нижньої сторони. Це означає, що нездатність утримати цей рівень може призвести до подальшої корекції активу. Це може навіть стерти більшу частину прибутку, отриманого під час останнього ралі.

Загалом, трейдери спостерігатимуть за рішенням Федерального резерву і притоком біржових коштів, щоб спрогнозувати, що буде далі з біткоїном.