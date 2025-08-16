ФРС сигналізує про зниження ставок, оскільки долар падає на м’яких даних по ІСЦ

Ключові моменти

Раніше опубліковані дані по інфляції в США були м’якшими, ніж зазвичай, що підвищило очікування щодо зниження ставки у вересні.

Представники ФРС Рафаель Бостік і Томас Баркін також мають виступити, і трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 б.п. на рівні 94%.

Ринки очікують на майбутні виступи ФРС, щоб отримати підказки щодо напряму політики.

ФРС перебуває під тиском необхідності зниження процентних ставок. Це особливо актуально на тлі того, що більш м’які дані по інфляції в США стали значним джерелом оптимізму. Наприклад, липневий індекс споживчих цін зріс лише на 0,2% порівняно з попереднім місяцем і на 2,7% порівняно з попереднім роком.

Це було нижче очікувань. Трейдери швидко відреагували і збільшили ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні до 94%. Це більше, ніж 85% до звіту.

Реакція ринку на спекуляції щодо зниження ставки ФРС

Деякі аналітики вважають, що зниження ставки на 50 базисних пунктів можливе, якщо дані з ринку праці свідчитимуть про подальше послаблення. Вирішальним фактором для зниження ставки може стати наступний звіт про зайнятість.

Слабші дані по інфляції також знизили індекс долара США нижче 98,00. Це ознаменувало розворот від його нещодавнього зростання. Зокрема, американські акції зросли у вівторок, оскільки інвестори оцінили ймовірність зниження ставок.

S&P 500 зріс на 1,14%, Dow Jones – на 1,16%, а Nasdaq 100 піднявся на 1,38% до нових максимумів. Ралі на Уолл-стріт було викликане вірою в те, що зниження вартості запозичень може продовжити зростання корпоративних прибутків і підтримати оцінки.

В Азії основні індекси наслідували цей приклад, а японський 225 досяг нового максимуму вище 43 000 пунктів. З іншого боку, гонконгський бенчмарк зріс на 1,3%. Китайські ринки також продемонстрували значне зростання, підтримане високими корпоративними прибутками.

Виступи ФРС у фокусі уваги

Зараз увага зосереджена на коментарях чиновників ФРС, які заплановані на сьогодні. Згідно з повідомленнями, Остін Гулсбі, член FOMC з правом голосу, виступить о 17:00 за Гринвічем.

Джерело: x

Його зауваження можуть дати інвесторам уявлення про те, наскільки сильно комітет схиляється до пом’якшення політики. Рафаель Бостік і Томас Баркін також мають виступити. Однак вплив їхніх коментарів може бути обмеженим, оскільки вони не є нинішніми виборцями.

Інвестори прислухатимуться до будь-яких сигналів, що підтверджують (або спростовують) очікування ринку щодо агресивного зниження ставки. Однак справжнє випробування відбудеться пізніше цього місяця, коли голова ФРС Джером Пауелл виступить на симпозіумі в Джексон-Холі.

Зниження ставок та його наслідки

Зниження ставки ФРС може знизити вартість запозичень для домогосподарств та бізнесу. Ставки за іпотечними кредитами, відсоткові ставки за кредитними картками та бізнес-кредитами, ймовірно, знизяться, якщо центральний банк знизить свою базову ставку.

Нижчі ставки можуть послабити долар і зробити американський експорт більш конкурентоспроможним за кордоном. Однак це може призвести до зростання цін на такі товари, як нафта і золото, які оцінюються в доларах.

Решта світу, ймовірно, також відчує на собі наслідки. Наприклад, ринки, що розвиваються, можуть отримати вигоду від припливу капіталу, оскільки інвестори шукають вищу дохідність за межами США. Якщо зниження ставок відбудеться надто швидко, це може призвести до утворення бульбашок активів, якщо ліквідність неконтрольовано зростатиме.

Сировинні товари та криптовалюта приєднуються до ралі

Ціни на сировинні товари поки що демонструють змішані сигнали. Наприклад, нафта WTI впала до 63 доларів за барель, а золото – майже до 3330 доларів за унцію. Срібло стабілізувалося на позначці 37,50 доларів після падіння на початку тижня.

Криптовалюти також відреагували: ETH зріс на 8,67% і торгується біля свого історичного максимуму, оскільки інституційне прийняття зростає. Біткоїн зріс приблизно на 1,19%. У той же час, альткоіни, такі як Solana, Cardano та Dogecoin, також позеленіли.

Ethereum очолив зростання криптовалют, оскільки апетит до ризику покращився |Джерело: CoinMarketCap

Деякі корпоративні кроки ще більше підвищили настрої. Bitmine Immersion нещодавно розкрила інформацію про великі запаси ефіру. У той же час, 180 Life Sciences була ребрендована в “ETHZilla” після отримання інвестицій від Пітера Тіля.

Що дивитися далі?

Наразі основна увага прикута до сьогоднішнього коментаря ФРС та завтрашніх даних по індексу цін виробників у США. Обидві публікації допоможуть аналітикам сформувати більш чіткі очікування на вересень.

Крім того, звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі на початку вересня є ще однією ризикованою подією, на яку варто звернути увагу. В контексті контексту, будь-яке несподіване зростання кількості робочих місць може поставити під сумнів майже стовідсоткову впевненість у скороченні. Однак ринок загалом вважає пом’якшення неминучим.

Наступного місяця інвестори стежитимуть за політичними подіями. Це пов’язано з тим, що коментарі Білого дому щодо позову до суду на голову ФРС Пауелла створили галас навколо незалежності центрального банку.