Трамп наполягає на забороні торгівлі акціями в Конгресі, розділяючи республіканців

Ключові висновки

Трамп нещодавно наполягав на забороні торгівлі акціями серед членів Конгресу. Однак він виступає проти того, щоб його включали до цієї заборони.

Так званий двопартійний “Закон про чесність” ймовірно зіткнеться з опором республіканців, особливо щодо його поширення на виконавчу гілку влади.

Сенатор Джош Гоулі, співавтор законопроєкту, каже, що Трампа неправильно поінформували про його деталі.

Білий дім нещодавно оголосив, що президент США Дональд Трамп підтримує заборону членам Конгресу торгувати акціями. Тривала дискусія увійшла в нову фазу, і Трамп тепер опинився в її центрі.

Суспільний попит на фінансову прозорість зростає, і цей двопартійний законопроєкт, відомий як “Закон про чесність”, набирає популярності. Однак суперечливі сигнали від Трампа та опір республіканців створюють напругу. Це робить незрозумілим, чи матиме ця ініціатива успіх.

Трамп підтримує заборону на словах, але не на ділі

Трамп давно заявляв про підтримку заборони торгівлі акціями для державних посадовців. Раніше цього тижня він сказав, що “концептуально” підтримує цю ідею.

Закон про чесність пройшов через комітет Сенату з підтримкою обох партій. Однак у той час Трамп накинувся на сенатора Джоша Гоулі, одного зі спонсорів законопроєкту.

Трамп підтримує заборону торгівлі акціями в Конгресі | Джерело: X

Президент критикував Гоулі за співпрацю з демократами і за те, що його не звільнили від нового правила. Він навіть зайшов так далеко, що назвав Гоулі “другосортним сенатором”.

За словами Гоулі, ця критика виникла через дезінформацію про президента. Деякі сенатори-республіканці нібито сказали Трампу, що законопроєкт змусить його продати свої активи, включаючи Мар-а-Лаго. „Це неправда“, Гоулі сказав Business Insider.

Законопроєкт не вимагатиме від Трампа продажу будь-яких його активів протягом поточного терміну. Він лише завадить йому купувати нові акції.

Що насправді поставлено на карту в Законі про чесність?

Закон про чесність був співспонсорований Гоулі (республіканець, Міссурі) та Гері Пітерсом (демократ, Мічиган). Він розроблений для відновлення суспільної довіри до уряду.

Він заборонить індивідуальну торгівлю акціями членам Конгресу, президенту, віце-президенту та їхнім подружжям. У разі прийняття, ці посадовці повинні будуть відмовитися від індивідуальних акцій до початку їхнього наступного терміну.

Законопроєкт швидко набирає популярність | Джерело: X

Законопроєкт був натхненний зростаючим суспільним гнівом щодо законодавців, які здійснюють торгівлю акціями у критичні моменти. Одним із прикладів є початок пандемії COVID-19, коли такі дії викликали етичні занепокоєння. Критики кажуть, що чинних правил розкриття інформації недостатньо для запобігання конфліктам інтересів.

У результаті прихильники законопроєкту стверджують, що повна заборона необхідна. „Етика повинна застосовуватися до президента і до Конгресу“, сказав сенатор Пітерс.

Опір республіканців зростає, оскільки Трамп висловлює свою думку

Хоча законопроєкт пройшов комітет, більшість республіканців виступають проти нього. Багато хто стурбований тим, що новий закон був поспішним або розроблений для несправедливого націлювання на Трампа.

Інші, як сенатор Рік Скотт, заперечують проти застосування тих самих правил до президента. Однак вони підтримують заборону торгівлі акціями для Конгресу.

Скотт сказав: „”Ми не хочемо, щоб люди використовували інсайдерську інформацію в Конгресі для отримання прибутку від акцій, як Ненсі Пелосі. Чому б нам не зосередитися на цьому?”“

Іронічно, що оригінальна версія законопроєкту Гоулі, “Закон ПЕЛОСІ”, не включала президента чи віце-президента. Однак, коли багато республіканців відмовилися підтримати пропозицію, Гоулі звернувся до демократів.

Він погодився розширити сферу дії законопроєкту, щоб узгодити її з подібною двопартійною пропозицією попереднього року. Натомість він забезпечив підтримку законодавців, які підтримували ту ранішу ініціативу.

Як справи зараз: підтримка, опір та невизначеність

На даний момент немає ознак того, чи дійде Закон про чесність до повного голосування в Сенаті. Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун згадав, що може не винести його на розгляд. Це особливо актуально, коли лише один республіканець голосує за його просування з комітету.

Навіть у внутрішньому колі Трампа прийняття законопроєкту може бути складним. Деякі помічники продовжують наполягати, що він все ще підтримує заборону в теорії. Однак колишній президент не уточнив, чи підтримає він цю версію законопроєкту. Це обмежило б його здатність торгувати акціями.